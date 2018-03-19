¼³Çö ¼Ò¼Ó»ç, "ÇÕ¼º»çÁø À¯Æ÷¿¡ ¹ýÀû Á¶Ä¡¡¦°í¼ÒÀå Á¢¼ö, ¾î¶°ÇÑ ¼±Ã³µµ ¾ø´Ù"

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AOA ¼³ÇöÀÌ ÀÚ½Å°ú °ü·ÃµÈ ÇÕ¼º»çÁøÀ» À¯Æ÷ÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇÏ¿© °·ÂÇÑ ¹ýÀû Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
19ÀÏ FNC¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ "ÇöÀç ¿Â¶óÀÎ ¹× SNS, ¸ð¹ÙÀÏ ¸Þ½ÅÀú¸¦ ÅëÇØ À¯Æ÷µÇ°í ÀÖ´Â ¼³ÇöÀÇ ÇÕ¼º »çÁø°ú °ü·ÃÇØ °¡´ÉÇÑ ¸ðµç ÀÚ·á¸¦ ÃëÇÕÇÏ°í À¯Æ÷ °æ·Î¸¦ ÆÄ¾ÇÇØ ¿À´Ã °í¼ÒÀåÀ» Á¢¼öÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù", "ÇÕ¼º »çÁøÀ» Á¦ÀÛÇÏ´Â °ÍÀº ¹°·Ð ÇãÀ§ »ç½Ç°ú ÇÔ²² ÀÌ¸¦ À¯Æ÷ÇÏ´Â ¸ðµç ÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ¼ °·ÂÇÑ ¹ýÀû Á¶Ä¡¸¦ ÇÒ °ÍÀÌ´Ù."°í ÀüÇÞ´Ù.
¶ÇÇÑ "¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ´Â »ç¾È¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¾î¶°ÇÑ ¼±Ã³µµ ÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀ» ºÐ¸íÇÏ°Ô ¸»¾¸µå¸°´Ù"°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¹ø »ç°ÇÀº SNS¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¸Þ½ÅÀú¿¡¼ ÁöÄÚÀÇ ÀÒ¾î¹ö¸° ÈÞ´ë ÀüÈ¸¦ ÅëÇØ ³ª¿Â »çÁøÀÌ¶ó¸ç ¼³ÇöÀÇ ÇÕ¼º»çÁøÀÌ ¹«ºÐº°ÇÏ°Ô À¯Æ÷µÇ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
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