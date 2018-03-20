¿ï»ê½Ã, 4~10¿ù ¾ÇÃëÀú°¨ Á¾ÇÕ»óÈ²½Ç ¿î¿µ

|
|
|
|¡ã ¿ï»ê½Ã´Â 20ÀÏ ½ÃÃ» ±¹Á¦È¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ¾ÇÃë¿¹¹æ À¯°ü±â°ü ´ëÃ¥È¸ÀÇ¸¦ ¿°í ¾ÇÃë °ü¸® ¹æ¾È°ú ¹Î¿ø´ëÀÀ ¹æ¾È µî¿¡ ´ëÇØ ³íÀÇÇß´Ù.
¿ï»ê½Ã´Â ÇÏÀý±â¿¡ ÁÖ·Î ¹ß»ýÇÏ´Â ¾ÇÃë¿¡ ´ëÀÀÇÏ±â À§ÇØ ´ÙÀ½´ÞºÎÅÍ ¿À´Â 10¿ù±îÁö Áö¿ª 5°³ ±¸¡¤±º°ú ÇÔ²² Á¾ÇÕ»óÈ²½ÇÀ» ¼³Ä¡¡¤¿î¿µÇÏ´Â µî ¡®2018³â ¾ÇÃëÀú°¨ Á¾ÇÕ´ëÃ¥¡¯À» ÃßÁøÇÑ´Ù°í 20ÀÏ ¹àÇû´Ù.
½Ã µîÀº ¾ÇÃë ÁßÁ¡°ü¸®¾÷¼Ò¿Í »ó½À°¨Áö Áö¿ª ÁÖº¯ ¾÷¼Ò¸¦ ´ë»óÀ¸·Î À¯°ü±â°ü ÇÕµ¿´Ü¼Ó µî Áöµµ¡¤Á¡°ËÀ» °ÈÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ ¾ÇÃë ÃøÁ¤ ¹× ¸ð´ÏÅÍ¸µ Àåºñ¸¦ °ÈÇÏ±â À§ÇØ ÃÑ 7¾ï7000¸¸¿øÀÇ ¿¹»êÀ» ÅõÀÔÇØ ¾ÇÃë¸ð´ÏÅÍ¸µ½Ã½ºÅÛ(5°÷)À» Ãß°¡ ¼³Ä¡ÇÏ°í, ½Ç½Ã°£ À¯ÇØ´ë±â ÃøÁ¤Àåºñ¸¦ ±¸ÀÔÇÑ´Ù.
±âÁ¸¿¡ ¸¶·ÃµÈ ¾ÇÃë¸ð´ÏÅÍ¸µ½Ã½ºÅÛ(9°÷)°ú ¹«ÀÎÆ÷Áý±â(24°³)¸¦ ÃÖ´ëÇÑ È°¿ëÇØ ¾ÇÃë ¹èÃâ¿øÀ» ÃßÀû Á¶»çÇÑ´Ù.
¶Ç 4¿ùºÎÅÍ 10¿ù±îÁö °ü³» 155°³ ¾÷Ã¼·Î ±¸¼ºµÈ ¹Î°£ÀÚÀ²È¯°æ¼øÂû¹ÝÀ» ÅëÇØ ¼®À¯ÈÇÐ°ø´Ü µî 5°³ Áö¿ª¿¡¼ ¸ÅÀÏ ¼øÂûÀ» ¹úÀÎ´Ù.
ÀÌ¿Õ¼ö±âÀÚ wslee@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >