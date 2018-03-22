°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.22 ¸ñ 15:31
¿¬¿¹/½Ã»ç
¹èÆ²±×¶ó¿îµå ¶óÀÌºê ¼­¹ö Á¡°Ë, ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 2½Ã±îÁö.
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.22  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

°ÔÀÓ °³¹ß»ç PUBGÁÖ½ÄÈ¸»ç´Â 22ÀÏ(¸ñ) ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 3½Ã±îÁö ¼­¹ö Á¡°Ë¿¡ µé¾î°¬´Ù°í °øÁöÇß´Ù.

ÀÌ¹ø Á¡°ËÀº "ºñÀÎ°¡ ºÒ¹ý ÇÁ·Î±×·¥ ´ëÀÀ °­È­¸¦ À§ÇÑ Á¡°Ë"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

¾Æ¿ï·¯ Á¡°Ë ÁøÇàÁß¿¡´Â °ÔÀÓ ¼­ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ¸ç ÆÐÄ¡ ¿Ï·á ÈÄ¿¡´Â ¹Ýµå½Ã ½ºÆÀ¿¡¼­ °ÔÀÓ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ´çºÎÇß´Ù.

¹è±× ÇÑ±¹ À¯Åë»ç Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî´Â Á¡°ËÀ» ¾ÕµÎ°í 173¸í¿¡°Ô ¿µ±¸ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑÀÌ¶ó´Â ÁßÂ¡°è¸¦ ³»·È´Ù.

ÀÌ·Î ÀÎÇØ °ÔÀÓ ºÒ¹ý ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ¹«´õ±â Ã¶Åð¸¦ ¸ÂÀº °ÍÀÌ´Ù.

ºÒ¹ýÇÁ·Î±×·¥ Àû¹ßÀÚ 5¸íÀÌ¸ç ³ª¸ÓÁö 168¸íÀº PC¹æ °¡»ó»ç¼³¸Á ÀÌ¿ëÀÌ ¹àÇôÁ® ¹è±× Á¡°Ë ÇÏ·ç Àü ¿µ±¸ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑ Ã³ºÐÀ» ¹ÞÀº °ÍÀÌ´Ù.

ÀÌ·¯ÇÑ Á¶Ä¡¿¡ ´ëÇØ Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî´Â “±ú²ýÇÑ °ÔÀÓ È¯°æ Á¶¼ºÀ» À§ÇØ º»ÀÎÀÎÁõ °­È­ ¹× ÇØ¿Ü IP Â÷´Ü ±×¸®°í 1°³ °èÁ¤¸¸ Çã¿ëÇÏ´Â Á¤Ã¥À» ½ÃÇàÇÑ´Ù”¶ó¸é¼­ “¾Æ¿ï·¯ ºÒ¹ýÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÀÎÇÑ ¼±·®ÇÑ ÇÃ·¹ÀÌ¾îÀÇ ÇÇÇØ¸¦ ÃÖ¼ÒÈ­ÇÏ±â À§ÇØ °ÔÀÓÀº ¹°·Ð ÁÖ¿ä Ä¿¹Â´ÏÆ¼ »çÀÌÆ® ¹× ºÒ¹ýÇÁ·Î±×·¥ ½Å°í ¹®ÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼­ 24½Ã°£ ¸ð´ÏÅÍ¸µÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Àû¹ß Áï½Ã ¿µ±¸ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑ Á¶Ã³¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

“Á¤»óÀûÀÎ °ÔÀÓ ÀÌ¿ë¿¡ ÁöÀåÀ» ÃÊ·¡ÇÏ´Â ÆÀÅ³ ÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ‘°ÔÀÓ ÁøÇà ¹æÇØ’·Î °£ÁÖÇÏ¿© ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑ Â¡°è¸¦ ³»¸°´Ù”¶ó´Â °ÍÀÌ ¹è±× Á¡°Ë ÇÏ·ç Àü ¹àÈù Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî ÀÔÀåÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ '¹ÌÅõ', ¹æ¼Û»ç °øÃ¤ ÅÅ·±Æ®, ¼ºÃßÇà Æø·Î
  • ÀÌÅÂÀÓ ¼Ò¼Ó»ç ÇØ³¿, "ÁöÀÎµéµµ ±×³à¿Í ¿¬¶ôÀÌ ¾ÈµÇ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù"
  • ±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º, ±èÀ¯Âù îñ ºñ¼­°ü ÀÎÅÍºä "MB, ±Ç·Â °¡Á®¼± ¾ÈµÉ »ç¶÷, Á¤Ä¡ÇØ¼± ¾ÈµÉ »ç¶÷"
  • ¿ö³Ê¿ø ¹æ¼Û»ç°í, ÇÏ·çÁ¾ÀÏ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§ ¿Ö?
  • ½´°¡¸Ç2 'ÀÌÁöÈÆ', ¿ö³Ê¿ø '¹ÚÁöÈÆ'ÀÌ "¼±¹è´ÔÀÌ¶û °°Àº ¹«´ë¿¡ ¼¹¾ú½À´Ï´Ù."
    • ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ '¹ÌÅõ', ¹æ¼Û»ç °øÃ¤ ÅÅ·±Æ®, ¼ºÃßÇà Æø·Î ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ '¹ÌÅõ', ¹æ¼Û»ç °øÃ¤ ÅÅ·±Æ®, ¼ºÃßÇà Æø·Î
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [¿ï»ê³¯¾¾]¿ï»ê¿¡ ´«, ¿ï»ê Áß±¸ µî ÀÏºÎÁö¿ª ±ä±ÞÁ¦¼³ÀÛ¾÷
    2
    [¿ï»ê³¯¾¾]ÃáºÐÀÎ 21ÀÏ, ÇÏÁö¸¸ ¿ï»ê¿¡´Â ´«¡¦'°Ü¿ï¿Õ±¹'
    3
    ±è±âÇö ¿ï»ê½ÃÀåÃø Á¤Ä¡ÈÄ¿ø±Ý Æí¹ý¼ö¼ö ÀÇÈ¤
    4
    ¿ö³Ê¿ø ¹æ¼Û»ç°í, ÇÏ·çÁ¾ÀÏ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§ ¿Ö?
    5
    Çö´ëÁß°ø¾÷, 5Á¶¿ø ±Ô¸ð »ç¿ìµð ÇÕÀÛÁ¶¼±¼Ò Âø°ø
    6
    ¿ï»ê ÀÏºÎ Áö¿ª¿¡ Ãá¼³(õðàä), ÀÏºÎ µµ·Î´Â ÅëÁ¦(Á¾ÇÕ)
    7
    ½Å¾È»ê¼± °³Åë ¼öÇý '°í½º¶õÈ÷' '¾È»ê Áß¾Ó ¸®º£·Î' ÃÊ¿ª¼¼±Ç ¼ÒÇü ¿ÀÇÇ½ºÅÚ ÅõÀÚÃ³·Î ±×·ñÀÕ~!
    8
    ÇÁ·Î¾ß±¸ ¿Ã½ºÅ¸Àü(7¿ù13~14ÀÏ) ¿ï»ê¼­ °³ÃÖ
    9
    ¡®¿ï»ê½ÃÃ» ¾Ð¼ö¼ö»ö »çÅÂ¡¯ ±¹È¸·Î È®Àü Á¶Áü
    10
    Áß•¼ÒÇü¿¡ ¸ö°ª ³·Ãá ¼öµµ±Ç Å¸¿îÇÏ¿ì½º ¡®µ¿¹é ¾Æ¶ó°ïÄ³½½¡¯ 4¾ï¿ø´ë ºÐ¾ç
    200¿© ÀÛÇ°ÀÌ º¸¿©ÁÖ´Â ¿ï»ê Àü½Ã¹Ì¼úÀÇ Àú·Â
    °íÁý½º·¹ ÁöÄÑ¿Â 9°³ÀÇ ¼¼°è
    ¿ï»ê½Ã¸³Ã»¼Ò³âÇÕÃ¢´ÜÀÌ ³ë·¡ÇÏ´Â º½
    ´ÙÅ¥ ¡®¾È³ç È÷¾î·Î¡¯ ¹«·á»ó¿µ, 28ÀÏ ¿ï»ê½ÃÃ»ÀÚ¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ¼­
    À±¶õÁÖ Ã¹ µµÀÚ°³ÀÎÀü¡¦30ÀÏ±îÁö °¶·¯¸® ÇÑºû

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr