°ÔÀÓ °³¹ß»ç PUBGÁÖ½ÄÈ¸»ç´Â 22ÀÏ(¸ñ) ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 3½Ã±îÁö ¼¹ö Á¡°Ë¿¡ µé¾î°¬´Ù°í °øÁöÇß´Ù.
ÀÌ¹ø Á¡°ËÀº "ºñÀÎ°¡ ºÒ¹ý ÇÁ·Î±×·¥ ´ëÀÀ °È¸¦ À§ÇÑ Á¡°Ë"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¾Æ¿ï·¯ Á¡°Ë ÁøÇàÁß¿¡´Â °ÔÀÓ ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÏ¸ç ÆÐÄ¡ ¿Ï·á ÈÄ¿¡´Â ¹Ýµå½Ã ½ºÆÀ¿¡¼ °ÔÀÓ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ´çºÎÇß´Ù.
¹è±× ÇÑ±¹ À¯Åë»ç Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî´Â Á¡°ËÀ» ¾ÕµÎ°í 173¸í¿¡°Ô ¿µ±¸ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑÀÌ¶ó´Â ÁßÂ¡°è¸¦ ³»·È´Ù.
ÀÌ·Î ÀÎÇØ °ÔÀÓ ºÒ¹ý ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ¹«´õ±â Ã¶Åð¸¦ ¸ÂÀº °ÍÀÌ´Ù.
ºÒ¹ýÇÁ·Î±×·¥ Àû¹ßÀÚ 5¸íÀÌ¸ç ³ª¸ÓÁö 168¸íÀº PC¹æ °¡»ó»ç¼³¸Á ÀÌ¿ëÀÌ ¹àÇôÁ® ¹è±× Á¡°Ë ÇÏ·ç Àü ¿µ±¸ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑ Ã³ºÐÀ» ¹ÞÀº °ÍÀÌ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ Á¶Ä¡¿¡ ´ëÇØ Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî´Â “±ú²ýÇÑ °ÔÀÓ È¯°æ Á¶¼ºÀ» À§ÇØ º»ÀÎÀÎÁõ °È ¹× ÇØ¿Ü IP Â÷´Ü ±×¸®°í 1°³ °èÁ¤¸¸ Çã¿ëÇÏ´Â Á¤Ã¥À» ½ÃÇàÇÑ´Ù”¶ó¸é¼ “¾Æ¿ï·¯ ºÒ¹ýÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÀÎÇÑ ¼±·®ÇÑ ÇÃ·¹ÀÌ¾îÀÇ ÇÇÇØ¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ±â À§ÇØ °ÔÀÓÀº ¹°·Ð ÁÖ¿ä Ä¿¹Â´ÏÆ¼ »çÀÌÆ® ¹× ºÒ¹ýÇÁ·Î±×·¥ ½Å°í ¹®ÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼ 24½Ã°£ ¸ð´ÏÅÍ¸µÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Àû¹ß Áï½Ã ¿µ±¸ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑ Á¶Ã³¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
“Á¤»óÀûÀÎ °ÔÀÓ ÀÌ¿ë¿¡ ÁöÀåÀ» ÃÊ·¡ÇÏ´Â ÆÀÅ³ ÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ¼µµ ‘°ÔÀÓ ÁøÇà ¹æÇØ’·Î °£ÁÖÇÏ¿© ÀÌ¿ëÁ¦ÇÑ Â¡°è¸¦ ³»¸°´Ù”¶ó´Â °ÍÀÌ ¹è±× Á¡°Ë ÇÏ·ç Àü ¹àÈù Ä«Ä«¿À°ÔÀÓÁî ÀÔÀåÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >