|
|
|
|¡ã ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É ±¸¼Ó ¼Ò½ÄÀ» ¼Óº¸·Î ÀüÇÏ°í ÀÖ´Â ¿¬ÇÕ´º½ºTV È¸éÄ¸Ã³
ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ±¸¼ÓµÆ´Ù.
110¾ï¿ø´ë ³ú¹°¼ö¼ö, 350¾ï¿ø´ë ´Ù½º È¾·É µîÀÇ ÇùÀÇ·Î °ËÂû ¼ö»ç¸¦ ¹Þ¾Æ¿Â ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ±¸¼Ó¿µÀåÀÌ ¹ßºÎµÆ´Ù.
¹Ú ºÎÀåÆÇ»ç´Â “¹üÁËÀÇ ¸¹Àº ºÎºÐ¿¡ ´ëÇÏ¿© ¼Ò¸íÀÌ ÀÖ°í, ÇÇÀÇÀÚÀÇ ÁöÀ§, ¹üÁËÀÇ Áß´ë¼º ¹× ÀÌ »ç°Ç ¼ö»ç°úÁ¤¿¡ ³ªÅ¸³ Á¤È²¿¡ ºñÃß¾î º¼ ¶§ Áõ°ÅÀÎ¸êÀÇ ¿°·Á°¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ±¸¼ÓÀÇ »çÀ¯¿Í ÇÊ¿ä¼º, »ó´ç¼º(Å¸´ç¼º)ÀÌ ÀÎÁ¤µÈ´Ù”°í ¿µÀå ¹ßºÎ »çÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ·Î¼ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀº ÇåÁ¤»ç»ó ³×¹øÂ°·Î ±¸¼ÓµÇ´Â ÀüÁ÷ ´ëÅë·ÉÀÌ µÇ¾ú´Ù.
ÇÑÆí °ËÂûÀº ÀÌ Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÀÚÅÃÀ¸·Î Ã£¾Æ°¡ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» ÁýÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >