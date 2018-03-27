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ÃßÀû60ºÐ, "ºÏÇÑ¿¡¼ ¾î·Ú°¡ ¿Í¼ ½÷? ½Ê¿ø ¹ÝÇ¬¾îÄ¡µµ ¾ø´Â ¼Ò¸®¿¹¿ä" Ãµ¾ÈÇÔÀÇ Áø½Ç °ø°³
28ÀÏ(¼ö) KBS ÃßÀû60ºÐ¿¡¼ '8³â ¸¸ÀÇ °ø°³, Ãµ¾ÈÇÔ º¸°í¼ÀÇ Áø½Ç'ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ¹æ¼ÛÇÑ´Ù.
2010³â 3¿ù 26ÀÏ 9½Ã 22ºÐ, ÀÎÃµ ¼ÇØ ¹é·Éµµ ºÎ±Ù¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ Ãµ¾ÈÇÔ ÇÇ°Ý »ç°Ç.
´ç½Ã ´ëÇÑ¹Î±¹ ÇØ±ºÀÇ ÃÊ°èÇÔÀÌ µÎ µ¿°³ª Ä§¸ôÇØ¹ö¸° ÃÊÀ¯ÀÇ »ç°ÇÀÌ¿´´Ù.
»ç°Ç ¹ß»ý°ú µ¿½Ã¿¡ ¹Î±º ÇÕµ¿ Á¶»ç´ÜÀÌ ±¸¼ºµÇ°í ±¹¹æºÎ´Â ÇÑ ´Þ¿©°£ÀÇ Á¶»ç ³¡¿¡ Ãµ¾ÈÇÔÀÌ ºÏÇÑ ¾î·Ú¿¡ ÀÇÇÑ ÇÇ°ÝÀ¸·Î Ä§¸ôµÇ¾ú´Ù°í °ø½Ä ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±×·ÎºÎÅÍ 8³âÀÌ Áö³ 2018³â Á¤ºÎÀÇ ÀºÆó¿Í Á¶ÀÛÀÌ ÀÖ¾ú´Ù´Â ÁÖÀå°ú À½¸ð·ÐÀÌ¶ó´Â ÁÖÀåÀÌ ÆØÆØÈ÷ ¸Â¼°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ±×³¯ÀÇ ÁøÁúÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö ÃßÀû60ºÐÀÌ º¸µµÇÑ´Ù.
¹æ¼Û¿¡´Â Ãµ¾ÈÇÔ ÇÇ°Ý ´ç½ÃÀÇ ¿µ»ó°ú Áõ°Å¹°, ´ç½Ã Ãµ¾ÈÇÔ ¼ö½À°úÁ¤¿¡ Âü¿©Çß´ø °ü°èÀÚµéÀÇ Áõ¾ðÀ» Åä´ë·Î °ú¿¬ Áø½ÇÀº ¹«¾ùÀÎÁö¸¦ ÃßÀûÇÑ´Ù.
ÃßÀû 60ºÐ '8³â ¸¸ÀÇ °ø°³, Ãµ¾ÈÇÔ º¸°í¼ÀÇ Áø½Ç'Àº 28ÀÏ(¼ö) ¹ã11½Ã 10ºÐ KBS2¿¡¼ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ ´º½ººÎ
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