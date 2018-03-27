°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.27 È­ 21:36
¿¬¿¹/½Ã»ç
ÃßÀû60ºÐ, '8³â ¸¸ÀÇ °ø°³, Ãµ¾ÈÇÔ º¸°í¼­ÀÇ Áø½Ç'28ÀÏ(¼ö) ¹æ¼Û
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.27  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÃßÀû60ºÐ ¹æ¼Û¿¹°íÆí Ä¸Ã³

ÃßÀû60ºÐ, "ºÏÇÑ¿¡¼­ ¾î·Ú°¡ ¿Í¼­ ½÷? ½Ê¿ø ¹ÝÇ¬¾îÄ¡µµ ¾ø´Â ¼Ò¸®¿¹¿ä" Ãµ¾ÈÇÔÀÇ Áø½Ç °ø°³


28ÀÏ(¼ö) KBS ÃßÀû60ºÐ¿¡¼­ '8³â ¸¸ÀÇ °ø°³, Ãµ¾ÈÇÔ º¸°í¼­ÀÇ Áø½Ç'ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ¹æ¼ÛÇÑ´Ù.

2010³â 3¿ù 26ÀÏ 9½Ã 22ºÐ, ÀÎÃµ ¼­ÇØ ¹é·Éµµ ºÎ±Ù¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ Ãµ¾ÈÇÔ ÇÇ°Ý »ç°Ç.

´ç½Ã ´ëÇÑ¹Î±¹ ÇØ±ºÀÇ ÃÊ°èÇÔÀÌ µÎ µ¿°­³ª Ä§¸ôÇØ¹ö¸° ÃÊÀ¯ÀÇ »ç°ÇÀÌ¿´´Ù.

»ç°Ç ¹ß»ý°ú µ¿½Ã¿¡ ¹Î±º ÇÕµ¿ Á¶»ç´ÜÀÌ ±¸¼ºµÇ°í ±¹¹æºÎ´Â ÇÑ ´Þ¿©°£ÀÇ Á¶»ç ³¡¿¡ Ãµ¾ÈÇÔÀÌ ºÏÇÑ ¾î·Ú¿¡ ÀÇÇÑ ÇÇ°ÝÀ¸·Î Ä§¸ôµÇ¾ú´Ù°í °ø½Ä ¹ßÇ¥Çß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ±×·ÎºÎÅÍ 8³âÀÌ Áö³­ 2018³â Á¤ºÎÀÇ ÀºÆó¿Í Á¶ÀÛÀÌ ÀÖ¾ú´Ù´Â ÁÖÀå°ú À½¸ð·ÐÀÌ¶ó´Â ÁÖÀåÀÌ ÆØÆØÈ÷ ¸Â¼­°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ±×³¯ÀÇ ÁøÁúÀÌ ¹«¾ùÀÎÁö ÃßÀû60ºÐÀÌ º¸µµÇÑ´Ù.

¹æ¼Û¿¡´Â Ãµ¾ÈÇÔ ÇÇ°Ý ´ç½ÃÀÇ ¿µ»ó°ú Áõ°Å¹°, ´ç½Ã Ãµ¾ÈÇÔ ¼ö½À°úÁ¤¿¡ Âü¿©Çß´ø °ü°èÀÚµéÀÇ Áõ¾ðÀ» Åä´ë·Î °ú¿¬ Áø½ÇÀº ¹«¾ùÀÎÁö¸¦ ÃßÀûÇÑ´Ù.

ÃßÀû 60ºÐ '8³â ¸¸ÀÇ °ø°³, Ãµ¾ÈÇÔ º¸°í¼­ÀÇ Áø½Ç'Àº 28ÀÏ(¼ö) ¹ã11½Ã 10ºÐ KBS2¿¡¼­ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.  ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ³ª È¥ÀÚ »ê´Ù ÃÖ°­Ã¢¹ÎÀÇ ¿Ïº®ÇÑ ½Ä½ºÆÑ °ø°³, ³²ÀÚ Ãâ¿¬ÀÚµéÀº '¹æ¼Û ³ë·È´Ù(?)'
  • ¿ö³Ê¿ø ¹æ¼Û»ç°í, ÇÏ·çÁ¾ÀÏ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§ ¿Ö?
  • À¯³ëÀ±È£, 'Æ¯ÇãÁõ' ¾ÆÀÌµ¹? "²ÙÁØÈ÷ °øºÎÇØ¼­ Æ¯ÇãÁõÀ» ¹Þ¾ÒÁÒ"
  • ±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º, Á¤ºÀÁÖ ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤ °ü·Ã '³í¶õÀÇ ±×³¯ 780ÀåÀÇ »çÁø' °ø°³
  • ºÒÅ¸´Â Ã»Ãá ±èºÎ¿ë, Ã»Ãáµé À§ÇØ Ç« ¿ì·Á³½ '»ç±â ¶±¸¸µÔ±¹' Á¦ÀÛ
    • ³ª È¥ÀÚ »ê´Ù ÃÖ°­Ã¢¹ÎÀÇ ¿Ïº®ÇÑ ½Ä½ºÆÑ °ø°³, ³²ÀÚ Ãâ¿¬ÀÚµéÀº '¹æ¼Û ³ë·È´Ù(?)' ³ª È¥ÀÚ »ê´Ù ÃÖ°­Ã¢¹ÎÀÇ ¿Ïº®ÇÑ ½Ä½ºÆÑ °ø°³, ³²ÀÚ Ãâ¿¬ÀÚµéÀº '¹æ¼Û ³ë·È´Ù(?)'
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¶¥ÄáÈ¸Ç× Á¶Çö¾Æ, ¿­Á¤ '¿ÍÀÎ ¼­ºñ½º, º¹±Í¼³ ÁÖ¸ñ
    2
    ±èÁöÈÆ, ¿¬½À»ý ½ÃÀý °ÅÃÄ 'ÄÉÀÌÆË °¡¼ö' µÉ »·, ÀÌÇÏ´Ì µî
    3
    ¾àÃÌ¿À°Å¸® »ìÀÎ»ç°Ç Áø¹ü, »êÃµ ¹Ù²î¾îµµ
    4
    ¹®°¡ºñ, ¿ÏÆÇ Æ®·¹ÀÌ´× ´À³¦ ,Å¬¶ó¶ó ÀÌ¹ÌÁö, ·¡ÆÛ Æ÷½º·Î
    5
    ¹éÆÛ¼¾Æ® ¹Î¿ì, NRG ¸â¹ö È¯¼ºµµ, '²É Ã»³â ¾ÈÅ¸±î¿ö'
    6
    ¿ï°í ½ÍÀº ÀÚµ¿Â÷¾÷°è, »´¶§¸° ÇÑ¹Ì FTA
    7
    ±è±âÇö ¿ï»ê½ÃÀå Ä£ÀÎÃ´, ¾Ë¼±¼öÀç ÇøÀÇ ¼ö»çÁß
    8
    ¡°Á¦ÁÖ ÇÑ¸²À¾ ¹Ì°¡ÇÑ¸²¿À¼ÇÄ³½½¡± Á¦ÁÖµµÁ¦2°øÇ× °¢Á¾°³¹ß È£Àç·Î ÅõÀÚ°¡Ä¡ ÁÖ¸ñ
    9
    ÀÚÀü°Å À½ÁÖ¿îÀü, µÈ¼­¸® ¸ÂÀ»¼öµµ ¡¦ ¾ËÄÚ¿Ã¿¡ ¹ú±Ý
    10
    Çö´ëÁß°ø¾÷ 2Á¶8000¾ï´ë ±¹Á¦ºÐÀï ÈÖ¸»·Á
    ¿ï»ê½Ã¸³±³Çâ¾Ç´ÜÀÌ µé·ÁÁÖ´Â »ýµ¿ÇÏ´Â º½
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2018³â 3¿ù 26ÀÏ~)
    °æÄèÇÑ À½¾ÇÀ¸·Î º½³¯ÀÇ ³ª¸¥ÇÔ ±ú¿öº¼±î
    ÁÙ¸®¾ð ¿ÀÇÇ ÆË¾ÆÆ® ºÎ»ê¼­ ¸¸³­´Ù
    ¿ïÁÖ»ê¾Ç¿µÈ­Á¦, 28ÀÏ ¿òÇÁ±ØÀå Á¤±â»ó¿µ ½ÃÀÛ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr