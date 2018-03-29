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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.29 ¸ñ 17:11
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»çÈ¸ÀûÂü»ç Æ¯Á¶À§¿øÀå¿¡ Àå¿ÏÀÍ º¯È£»ç¡¦¡°¼º¿ª¾øÀÌ Àü¸éÁ¶»ç¡±Ã¹ Àü¿øÀ§¿øÈ¸ ¿­·Á¡¦¡®¼¼¿ùÈ£ Á¶»ç¹æÇØ¡¯ È²Àü¿ø À§¿ø¿¡ À¯Á· °Å¼¾ Ç×ÀÇ
°¡½À±â»ì±ÕÁ¦ ÇÇÇØÀÚ ¹æ¹®ÇØ ¡°Á¤ºÎ°¡ Àß¸øÇÑ ºÎºÐ±îÁö »ìÆìº¼ °Í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 29ÀÏ ¿ÀÈÄ Æ÷½ºÆ®Å¸¿ö¿¡¼­ ¿­¸° '°¡½À±â»ì±ÕÁ¦»ç°Ç°ú 4.16¼¼¿ùÈ£Âü»ç Æ¯º°Á¶»çÀ§¿øÈ¸' 1Â÷ Àü¿øÀ§¿øÈ¸¿¡¼­ À§¿øÀå¿¡¼­ ¼±ÃâµÈ Àå¿ÏÀÍ º¯È£»ç°¡ ¹ß¾ðÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

‘°¡½À±â»ì±ÕÁ¦ »ç°Ç°ú 4·16 ¼¼¿ùÈ£Âü»ç Æ¯º°Á¶»çÀ§¿øÈ¸(»çÈ¸ÀûÂü»ç Æ¯Á¶À§)’ À§¿øÀå¿¡ Àå¿ÏÀÍ º¯È£»ç°¡ ¼±ÃâµÆ´Ù.

Æ¯Á¶À§´Â 29ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã Á¦1Â÷ Àü¿øÀ§¿øÈ¸¸¦ ¿­¾î À§¿ø 9¸íÀÇ ¸¸ÀåÀÏÄ¡·Î Àå º¯È£»ç¸¦ À§¿øÀåÀ¸·Î ¼±ÃâÇß´Ù.

±¹È¸ÀÇÀå ÃßÃµÀ¸·Î Æ¯Á¶À§¿øÀÌ µÈ Àå À§¿øÀåÀº 4·16¼¼¿ùÈ£Âü»ç Æ¯º°Á¶»çÀ§¿øÈ¸¿¡¼­ ºñ»óÀÓÀ§¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. 2006³â¿¡´Â ´ëÅë·É¼Ò¼Ó Ä£ÀÏ¹Ý¹ÎÁ·ÇàÀ§ÀÚ Àç»êÁ¶»çÀ§¿øÈ¸¿¡¼­ »óÀÓÀ§¿ø °â »ç¹«Ã³ÀåÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. 

Àå À§¿øÀåÀº “°¡½À±â»ì±ÕÁ¦·¼¼¿ùÈ£ Âü»ç´Â »ý¸íº¸´Ù µ·À» Áß½ÃÇÑ ÀÚº»ÀÇ Å½¿å¿¡ ÀÇÇØ ±¹¹Î »ý¸í¿¡ À§ÇØ°¡ °¡ÇØÁö´Â »óÈ²À» ±¹°¡°¡ ¹æÄ¡ÇÑ °Í”ÀÌ¶ó¸é¼­ “¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ º´Æó·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀÎ ¸¸Å­ Ä¡À¯¿Í È¸º¹µµ »çÈ¸°¡ ³ª¼­¾ß ÇÏ¸ç, Æ¯Á¶À§°¡ ÀÌ¸¦ ¼öÇàÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “Àå À§¿øÀåÀº ”ÇÇÇØÀÚ¿Í ±¹¹ÎÀÌ ³³µæÇÏÁö ¸øÇÏ´Â Á¶»ç °á°ú¸¦ Áø»ó±Ô¸íÀÌ¶ó°í ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â Á¡À» ÀÎ½ÄÇÏ°í ¼º¿ª ¾øÀÌ Àü¸éÀûÀ¸·Î Á¶»çÇÏ°Ú´Ù. ¶Ç ÇÇÇØÀÚÀÇ ÀÇ°ßÀ» °æÃ»ÇÏ°í ¼ÒÅëÇÏ°Ú´Ù“°í ¸»Çß´Ù.

Æ¯Á¶À§´Â ¹Î°£¿¡¼­ ¾à 80¸íÀ» Ã¤¿ëÇÏ°í ºÎÃ³¿¡¼­ 30¿©¸íÀ» ÆÄ°ß¹Þ¾Æ »ç¹«Ã³¸¦ ²Ù¸± °èÈ¹ÀÌ´Ù. º»°ÝÀûÀÎ Á¶»ç È°µ¿Àº 7¿ù²² ½ÃÀÛµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

Æ¯Á¶À§ ¾È¿¡´Â ¡ã °¡½À±â»ì±ÕÁ¦»ç°Ç Áø»ó±Ô¸í ¡ã 4·16¼¼¿ùÈ£Âü»ç Áø»ó±Ô¸í ¡ã ¾ÈÀü»çÈ¸ ¡ã Áö¿ø µî 4°³ ¼ÒÀ§¿øÈ¸°¡ ²Ù·ÁÁ® ÇØ´ç ºÐ¾ß Á¶»ç¸¦ ÇÏ°Å³ª Áö¿ø¾÷¹«¸¦ ¸Ã´Â´Ù. 

ÇÑÆí, ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¿¡ ¾Õ¼­ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¸òÀ¸·Î ÀÓ¸íµÈ È²Àü¿ø À§¿øÀÌ ¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á·µéÀÇ ÀúÁö¸¦ ¶Õ°í È¸ÀÇ½Ç ÀÔÀåÀ» ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ °ÅÄ£ ¸ö½Î¿òÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.

È¸ÀÇ µµÁß ¹ß¾ð±ÇÀ» ¾òÀº 4.16 ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç °¡Á·ÇùÀÇÈ¸ Á¤¸í¼± ¿î¿µÀ§¿øÀå°ú À¯°æ±Ù ÁýÇàÀ§¿øÀåÀº ”È² À§¿øÀº ¼¼¿ùÈ£ Æ¯Á¶À§ À§¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ¸é¼­ ´ç½Ã ¿©´ç°ú Ã»¿Í´ë¿¡ È¸ÀÇ ³»¿ëÀ» º¸°íÇÏ°í Áö½Ã¹ÞÀº ´ë·Î ÀÌÇàÇÏ¸ç ÇÇÇØÀÚ Âü¿©¸¦ Ã¶Åë°°ÀÌ ¸·¾Ò´Ù“¸ç »ç°ú¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.

È² À§¿øÀº ”À¯°¡Á· ¸¶À½ ¾ÆÇÁ°Ô ÇØµå¸° Á¡ ÁË¼ÛÇÏ´Ù“¸é¼­ ”ÀÌ¹ø Æ¯Á¶À§¿¡¼­´Â Áø»óÁ¶»çº¸´Ù´Â Á¤ºÎÀÇ ÇÇÇØÀÚ »çÈÄÁö¿øÀÌ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ´ÂÁö µîÀ» Á¶»çÇÏ´Â µ¥ Àü³äÇÏ°Ú´Ù“°í ¸»Çß´Ù. 

È¸ÀÇ°¡ ³¡³­ µÚ¿¡µµ À¯°¡Á·µéÀº È² À§¿øÀÇ »çÅð¸¦ ¿ä±¸ÇÏ¸ç ±×°¡ È¸ÀÇÀåÀ» ¸ø ³ª°¡µµ·Ï ¾à 1½Ã°£ µ¿¾È °¡·Î¸·¾Ò´Ù.

Æ¯Á¶À§¿øµéÀº ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¸¦ ¸¶Ä£ µÚ ¼­¿ï °­¼­±¸¿¡ »ç´Â °¡½À±â»ì±ÕÁ¦ ÇÇÇØÀÚ ¹Ú¸ð(58)¾¾¸¦ ¸¸³ª ”³Ê¹« ´Ê°Ô ¿Â °Í °°¾Æ ÁË¼Û½º·´´Ù“¸ç ¹Ì¾ÈÇÑ ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù. 

2008³â 7¿ù °©ÀÚ±â ¾²·¯Á® ¿ÃÇØ·Î 10³âÂ° Åõº´ ÁßÀÎ ¹Ú¾¾´Â ÇöÀç È£Èí ´É·ÂÀÌ 13%¿¡ ºÒ°úÇÒ Á¤µµ·Î Æó ¼Õ»ó Á¤µµ°¡ ½É°¢ÇÑ »óÅÂ´Ù. 

³²Æí ±è¸ð(63)¾¾´Â ”¾Æ³»°¡ ±â°üÁö°¡ ÁÁÁö ¾Ê¾Æ 2007³âºÎÅÍ ¾à 1³â°£ ÀÌ¸¶Æ®¿¡¼­ ¸¸µç ÀÚÃ¼ ºê·£µå(PB) °¡½À±â »ì±ÕÁ¦¸¦ ÇÏ·çµµ ºüÁü¾øÀÌ »ç¿ëÇß´Ù“¸é¼­ ”Áý»ç¶÷¿¡°Ô ÁÁÀ¸¶ó°í ³Ö¾îÁá´Âµ¥ ÀÌ°Ô µ¶¾àÀÌ µÆ´Ù“¸ç ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÇû´Ù. 

±è¾¾´Â ”ÁßÈ¯ÀÚ½ÇÀ» µå³ªµç °Í¸¸ 13¹øÀÎµ¥ ÀÛ³â 4¿ùºÎÅÍ´Â ÀÎ°øÈ£Èí±â°¡ ¾øÀ¸¸é ¾Æ¿¹ È£ÈíÀÌ ¾î·Æ´Ù. ÇÇÇØÀÚ°¡ Á¤¸» ¸¹Àºµ¥ Áö±ÝºÎÅÍ¶óµµ À§¿øÈ¸°¡ ¿­½ÉÈ÷ µµ¿Í´Þ¶ó“°í È£¼ÒÇß´Ù. 

¹Ú¾¾´Â Æ¯Á¶À§¿øµéÀ» ÇâÇØ ”°¨»çÇÕ´Ï´Ù“°í ¸»ÇßÁö¸¸ ¸ñ¼Ò¸®´Â ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Ò´Ù. »ê¼Ò¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â ±â±â¿¡¼­ ¸î Â÷·Ê °æ°íÀ½ÀÌ ³ª¿À°í ¹Ú¾¾°¡ ¸ñ¿¡ ¿¬°áµÈ °üÀ» ÀâÀ¸¸ç °íÅë½º·¯¿î Ç¥Á¤À» ÁþÀÚ Æ¯Á¶À§¿øµéÀº ¾Æ¹« ¸» ¾øÀÌ ÇÑÂü ¹Ù¶óº¸±âµµ Çß´Ù. 

Àå À§¿øÀåÀº ¹Ú¾¾ÀÇ ¼ÕÀ» ²À ÀâÀº Ã¤ ”Á¤ºÎ Á¶Á÷À¸·Î ¸¸µé¾îÁ³Áö¸¸ Á¤ºÎ°¡ Àß¸øÇÑ ºÎºÐ±îÁö ¹àÈ÷°í ¹«¾ùÀÌ Àß¸øµÆ´ÂÁö Á¦´ë·Î »ìÆìº¸°Ú´Ù“¸é¼­ ”ÇÇÇØÀÚ, °¡Á· ¸»¾¸À» Àß µè°í ¿­½ÉÈ÷ ÇÏ°Ú´Ù“°í ´äÇß´Ù. 

Æ¯Á¶À§¿øµéÀº ¾à 20ºÐ°£ ¸Ó¹«¸¥ µÚ °æ±â ¾È»êÀ¸·Î ÇâÇß´Ù. ÀÌµéÀº ¼¼¿ùÈ£Âü»ç Èñ»ýÀÚ Á¤ºÎÇÕµ¿ºÐÇâ¼Ò¸¦ Ã£¾Æ Èñ»ýÀÚÀÇ ³ÌÀ» ±â¸°´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

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  • ¹è¿ì Á¶ÇÑÃ¶, '½Å°úÇÔ²²2' ¿À´Þ¼ö ´ë½Å ÅõÀÔ...ÃÖÀÏÈ­µµ ±è¸í°ïÀ¸·Î ´ëÃ¼ÇØ ÀçÃÔ¿µ ¿¹Á¤
  • À¯³ëÀ±È£, 'Æ¯ÇãÁõ' ¾ÆÀÌµ¹? "²ÙÁØÈ÷ °øºÎÇØ¼­ Æ¯ÇãÁõÀ» ¹Þ¾ÒÁÒ"
  • ±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º, Á¤ºÀÁÖ ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤ °ü·Ã '³í¶õÀÇ ±×³¯ 780ÀåÀÇ »çÁø' °ø°³
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    1
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    2
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    3
    ÃÖÁö¿ì °áÈ¥ , ºñ¿¬¿¹ÀÎ°ú ÇàÁø, ½ÉÄô ¸ÅÈ¤
    4
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    5
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    6
    ÃÖÀÏÈ­, ¹«´ë¸¦ ³Ñ¾î Å¸°Ý, '±Ø´ÜÀûÀÎ ±âÇÇ'µµ, ¹Ï±â ¾î·Á¿ö
    7
    Á¤ºÀÁÖ °í¼ÒÃëÇÏ, ¿ì··Â÷°Ô ¸ñ¼Ò¸® ³ÂÁö¸¸ '¹ÌÁö¼ö'
    8
    ºÎ»ê µ¥ÀÌÆ®Æø·Â , '¾Æºñ±ÔÈ¯ ¹æºÒ' ¡¦ " ¹«ÀÚºñÇÏ°Ô À¯Ç÷·Î ÇÏ¾á ÀÇ»óÀÌ"
    9
    ¹è¿ì Á¶ÇÑÃ¶, '½Å°úÇÔ²²2' ¿À´Þ¼ö ´ë½Å ÅõÀÔ...ÃÖÀÏÈ­µµ ±è¸í°ïÀ¸·Î ´ëÃ¼ÇØ ÀçÃÔ¿µ ¿¹Á¤
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    ±è¾îÁØÀÇ ºí·¢ÇÏ¿ì½º Ãø, °³±× ½Ãµµ·Î ²É °Ç³ÞÁö¸¸ '¹Ì¿îÅÐ'ÀÌ
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