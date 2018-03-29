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|¡ã 29ÀÏ ¿ÀÈÄ Æ÷½ºÆ®Å¸¿ö¿¡¼ ¿¸° '°¡½À±â»ì±ÕÁ¦»ç°Ç°ú 4.16¼¼¿ùÈ£Âü»ç Æ¯º°Á¶»çÀ§¿øÈ¸' 1Â÷ Àü¿øÀ§¿øÈ¸¿¡¼ À§¿øÀå¿¡¼ ¼±ÃâµÈ Àå¿ÏÀÍ º¯È£»ç°¡ ¹ß¾ðÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
‘°¡½À±â»ì±ÕÁ¦ »ç°Ç°ú 4·16 ¼¼¿ùÈ£Âü»ç Æ¯º°Á¶»çÀ§¿øÈ¸(»çÈ¸ÀûÂü»ç Æ¯Á¶À§)’ À§¿øÀå¿¡ Àå¿ÏÀÍ º¯È£»ç°¡ ¼±ÃâµÆ´Ù.
Æ¯Á¶À§´Â 29ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã Á¦1Â÷ Àü¿øÀ§¿øÈ¸¸¦ ¿¾î À§¿ø 9¸íÀÇ ¸¸ÀåÀÏÄ¡·Î Àå º¯È£»ç¸¦ À§¿øÀåÀ¸·Î ¼±ÃâÇß´Ù.
±¹È¸ÀÇÀå ÃßÃµÀ¸·Î Æ¯Á¶À§¿øÀÌ µÈ Àå À§¿øÀåÀº 4·16¼¼¿ùÈ£Âü»ç Æ¯º°Á¶»çÀ§¿øÈ¸¿¡¼ ºñ»óÀÓÀ§¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. 2006³â¿¡´Â ´ëÅë·É¼Ò¼Ó Ä£ÀÏ¹Ý¹ÎÁ·ÇàÀ§ÀÚ Àç»êÁ¶»çÀ§¿øÈ¸¿¡¼ »óÀÓÀ§¿ø °â »ç¹«Ã³ÀåÀ» ¸Ã¾Ò´Ù.
Àå À§¿øÀåÀº “°¡½À±â»ì±ÕÁ¦·¼¼¿ùÈ£ Âü»ç´Â »ý¸íº¸´Ù µ·À» Áß½ÃÇÑ ÀÚº»ÀÇ Å½¿å¿¡ ÀÇÇØ ±¹¹Î »ý¸í¿¡ À§ÇØ°¡ °¡ÇØÁö´Â »óÈ²À» ±¹°¡°¡ ¹æÄ¡ÇÑ °Í”ÀÌ¶ó¸é¼ “¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ º´Æó·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀÎ ¸¸Å Ä¡À¯¿Í È¸º¹µµ »çÈ¸°¡ ³ª¼¾ß ÇÏ¸ç, Æ¯Á¶À§°¡ ÀÌ¸¦ ¼öÇàÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “Àå À§¿øÀåÀº ”ÇÇÇØÀÚ¿Í ±¹¹ÎÀÌ ³³µæÇÏÁö ¸øÇÏ´Â Á¶»ç °á°ú¸¦ Áø»ó±Ô¸íÀÌ¶ó°í ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â Á¡À» ÀÎ½ÄÇÏ°í ¼º¿ª ¾øÀÌ Àü¸éÀûÀ¸·Î Á¶»çÇÏ°Ú´Ù. ¶Ç ÇÇÇØÀÚÀÇ ÀÇ°ßÀ» °æÃ»ÇÏ°í ¼ÒÅëÇÏ°Ú´Ù“°í ¸»Çß´Ù.
Æ¯Á¶À§´Â ¹Î°£¿¡¼ ¾à 80¸íÀ» Ã¤¿ëÇÏ°í ºÎÃ³¿¡¼ 30¿©¸íÀ» ÆÄ°ß¹Þ¾Æ »ç¹«Ã³¸¦ ²Ù¸± °èÈ¹ÀÌ´Ù. º»°ÝÀûÀÎ Á¶»ç È°µ¿Àº 7¿ù²² ½ÃÀÛµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
Æ¯Á¶À§ ¾È¿¡´Â ¡ã °¡½À±â»ì±ÕÁ¦»ç°Ç Áø»ó±Ô¸í ¡ã 4·16¼¼¿ùÈ£Âü»ç Áø»ó±Ô¸í ¡ã ¾ÈÀü»çÈ¸ ¡ã Áö¿ø µî 4°³ ¼ÒÀ§¿øÈ¸°¡ ²Ù·ÁÁ® ÇØ´ç ºÐ¾ß Á¶»ç¸¦ ÇÏ°Å³ª Áö¿ø¾÷¹«¸¦ ¸Ã´Â´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¿¡ ¾Õ¼ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¸òÀ¸·Î ÀÓ¸íµÈ È²Àü¿ø À§¿øÀÌ ¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á·µéÀÇ ÀúÁö¸¦ ¶Õ°í È¸ÀÇ½Ç ÀÔÀåÀ» ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ °ÅÄ£ ¸ö½Î¿òÀÌ ÀÏ¾ú´Ù.
È¸ÀÇ µµÁß ¹ß¾ð±ÇÀ» ¾òÀº 4.16 ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç °¡Á·ÇùÀÇÈ¸ Á¤¸í¼± ¿î¿µÀ§¿øÀå°ú À¯°æ±Ù ÁýÇàÀ§¿øÀåÀº ”È² À§¿øÀº ¼¼¿ùÈ£ Æ¯Á¶À§ À§¿øÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ¸é¼ ´ç½Ã ¿©´ç°ú Ã»¿Í´ë¿¡ È¸ÀÇ ³»¿ëÀ» º¸°íÇÏ°í Áö½Ã¹ÞÀº ´ë·Î ÀÌÇàÇÏ¸ç ÇÇÇØÀÚ Âü¿©¸¦ Ã¶Åë°°ÀÌ ¸·¾Ò´Ù“¸ç »ç°ú¸¦ ¿ä±¸Çß´Ù.
È² À§¿øÀº ”À¯°¡Á· ¸¶À½ ¾ÆÇÁ°Ô ÇØµå¸° Á¡ ÁË¼ÛÇÏ´Ù“¸é¼ ”ÀÌ¹ø Æ¯Á¶À§¿¡¼´Â Áø»óÁ¶»çº¸´Ù´Â Á¤ºÎÀÇ ÇÇÇØÀÚ »çÈÄÁö¿øÀÌ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁö°í ÀÖ´ÂÁö µîÀ» Á¶»çÇÏ´Â µ¥ Àü³äÇÏ°Ú´Ù“°í ¸»Çß´Ù.
È¸ÀÇ°¡ ³¡³ µÚ¿¡µµ À¯°¡Á·µéÀº È² À§¿øÀÇ »çÅð¸¦ ¿ä±¸ÇÏ¸ç ±×°¡ È¸ÀÇÀåÀ» ¸ø ³ª°¡µµ·Ï ¾à 1½Ã°£ µ¿¾È °¡·Î¸·¾Ò´Ù.
Æ¯Á¶À§¿øµéÀº ÀÌ³¯ È¸ÀÇ¸¦ ¸¶Ä£ µÚ ¼¿ï °¼±¸¿¡ »ç´Â °¡½À±â»ì±ÕÁ¦ ÇÇÇØÀÚ ¹Ú¸ð(58)¾¾¸¦ ¸¸³ª ”³Ê¹« ´Ê°Ô ¿Â °Í °°¾Æ ÁË¼Û½º·´´Ù“¸ç ¹Ì¾ÈÇÑ ¸¶À½À» ÀüÇß´Ù.
2008³â 7¿ù °©ÀÚ±â ¾²·¯Á® ¿ÃÇØ·Î 10³âÂ° Åõº´ ÁßÀÎ ¹Ú¾¾´Â ÇöÀç È£Èí ´É·ÂÀÌ 13%¿¡ ºÒ°úÇÒ Á¤µµ·Î Æó ¼Õ»ó Á¤µµ°¡ ½É°¢ÇÑ »óÅÂ´Ù.
³²Æí ±è¸ð(63)¾¾´Â ”¾Æ³»°¡ ±â°üÁö°¡ ÁÁÁö ¾Ê¾Æ 2007³âºÎÅÍ ¾à 1³â°£ ÀÌ¸¶Æ®¿¡¼ ¸¸µç ÀÚÃ¼ ºê·£µå(PB) °¡½À±â »ì±ÕÁ¦¸¦ ÇÏ·çµµ ºüÁü¾øÀÌ »ç¿ëÇß´Ù“¸é¼ ”Áý»ç¶÷¿¡°Ô ÁÁÀ¸¶ó°í ³Ö¾îÁá´Âµ¥ ÀÌ°Ô µ¶¾àÀÌ µÆ´Ù“¸ç ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÇû´Ù.
±è¾¾´Â ”ÁßÈ¯ÀÚ½ÇÀ» µå³ªµç °Í¸¸ 13¹øÀÎµ¥ ÀÛ³â 4¿ùºÎÅÍ´Â ÀÎ°øÈ£Èí±â°¡ ¾øÀ¸¸é ¾Æ¿¹ È£ÈíÀÌ ¾î·Æ´Ù. ÇÇÇØÀÚ°¡ Á¤¸» ¸¹Àºµ¥ Áö±ÝºÎÅÍ¶óµµ À§¿øÈ¸°¡ ¿½ÉÈ÷ µµ¿Í´Þ¶ó“°í È£¼ÒÇß´Ù.
¹Ú¾¾´Â Æ¯Á¶À§¿øµéÀ» ÇâÇØ ”°¨»çÇÕ´Ï´Ù“°í ¸»ÇßÁö¸¸ ¸ñ¼Ò¸®´Â ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Ò´Ù. »ê¼Ò¸¦ °ø±ÞÇÏ´Â ±â±â¿¡¼ ¸î Â÷·Ê °æ°íÀ½ÀÌ ³ª¿À°í ¹Ú¾¾°¡ ¸ñ¿¡ ¿¬°áµÈ °üÀ» ÀâÀ¸¸ç °íÅë½º·¯¿î Ç¥Á¤À» ÁþÀÚ Æ¯Á¶À§¿øµéÀº ¾Æ¹« ¸» ¾øÀÌ ÇÑÂü ¹Ù¶óº¸±âµµ Çß´Ù.
Àå À§¿øÀåÀº ¹Ú¾¾ÀÇ ¼ÕÀ» ²À ÀâÀº Ã¤ ”Á¤ºÎ Á¶Á÷À¸·Î ¸¸µé¾îÁ³Áö¸¸ Á¤ºÎ°¡ Àß¸øÇÑ ºÎºÐ±îÁö ¹àÈ÷°í ¹«¾ùÀÌ Àß¸øµÆ´ÂÁö Á¦´ë·Î »ìÆìº¸°Ú´Ù“¸é¼ ”ÇÇÇØÀÚ, °¡Á· ¸»¾¸À» Àß µè°í ¿½ÉÈ÷ ÇÏ°Ú´Ù“°í ´äÇß´Ù.
Æ¯Á¶À§¿øµéÀº ¾à 20ºÐ°£ ¸Ó¹«¸¥ µÚ °æ±â ¾È»êÀ¸·Î ÇâÇß´Ù. ÀÌµéÀº ¼¼¿ùÈ£Âü»ç Èñ»ýÀÚ Á¤ºÎÇÕµ¿ºÐÇâ¼Ò¸¦ Ã£¾Æ Èñ»ýÀÚÀÇ ³ÌÀ» ±â¸°´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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