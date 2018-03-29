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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.29 ¸ñ 17:11
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Á¶¸í±Õ ÅëÀÏºÎ Àå°üÀ» ºñ·ÔÇÑ ³²ºÏ°íÀ§±ÞÈ¸´ã ´ëÇ¥´ÜÀÌ 29ÀÏ ÆÇ¹®Á¡ ºÏÃø ÅëÀÏ°¢¿¡¼­ È¸´ãÀ» ÇÑ µÚ ±ÍÈ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁø°øµ¿ÃëÀç´Ü=¿¬ÇÕ´º½º

‘2018³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ã’ ÁØºñ¸¦ À§ÇÑ °íÀ§±ÞÈ¸´ã ¿ì¸®Ãø ¼ö¼®´ëÇ¥ÀÎ Á¶¸í±Õ ÅëÀÏºÎ Àå°üÀº 29ÀÏ “¾çÃøÀº Á¤»óÈ¸´ã ÀÇÁ¦ µî°ú °ü·ÃÇØ¼­ »óÈ£ ÃæºÐÈ÷ ÀÇ°ßÀ» ±³È¯Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

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Á¶ Àå°üÀº ¶Ç “³²°ú ºÏÀº 2018³â ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãÀÌ ÇÑ¹Ýµµ ºñÇÙÈ­, ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ­Á¤Âø, ³²ºÏ°ü°è ¹ßÀü¿¡ °®´Â Áß´ëÇÑ ¿ª»çÀû ÀÇ¹Ì¿¡ ´ëÇÑ °ø°¨´ë¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Á¤»óÈ¸´ãÀÇ ¼º°øÀû °³ÃÖ¸¦ À§ÇØ ÇÔ²² ³ë·ÂÇØ³ª°¡±â·Î Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×´Â ‘ÇÑ¹Ýµµ ºñÇÙÈ­·ÇÑ¹Ýµµ ÆòÈ­Á¤Âø·³²ºÏ°ü°è ¹ßÀüÀÌ ÁÖ¿ä ÀÇÁ¦³Ä’´Â Áú¹®¿¡ “±×·¸´Ù”¸é¼­ “ºÏÃøµµ ÀúÈñ¿Í Å©°Ô »ý°¢ÀÌ ´Ù¸£Áö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

Á¶ Àå°üÀº ÀÌ¾î “¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É°ú ±èÁ¤Àº ±¹¹«À§¿øÀå °£¿¡ Ã³À½ °®´Â ±×·± ¸¸³²ÀÇ ÀÚ¸®ÀÎ ¸¸Å­ ¼­·Î Çã½ÉÅºÈ¸ÇÏ°Ô °ü·ÃµÈ ¿©·¯ °¡Áö ¸ðµç ¹®Á¦µéÀ» ÃæºÐÈ÷ ³íÀÇÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â ±×·± ¹æÇâ¿¡¼­ Á¤»óÈ¸´ãÀ» ÁØºñÇØ³ª°¡ÀÚ ÀÌ·± Á¤µµÀÇ ºÏÃø ¸»¾¸ÀÌ ÀÖ¾ú°í ¿ì¸®µµ °°Àº, ±×·± ÀÇ°ß ±³È¯µéÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”°í ºÎ¿¬Çß´Ù.

±×´Â ÀÇÁ¦¿Í °ü·Ã, “¾çÃø °£¿¡ ÀÌ¹Ì Âß ³íÀÇ¸¦ ÇØ¿Ô°í ¿À´Ãµµ ±×·± Â÷¿ø¿¡¼­ ¾ê±â¸¦ Çß´Ù”¸é¼­ “¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼ÓÇØ¼­ ½Ç¹«ÀûÀ¸·Î ÇùÀÇÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

Á¶ Àå°üÀº ³²ºÏ Á¤»ó °£ ÇÖ¶óÀÎ ¼³Ä¡ ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ “Á÷ÅëÀüÈ­¿Í °ü·ÃÇØ¼­µµ ¾çÃø °£¿¡ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø ³íÀÇ°¡ ÀÖ¾ú´Ù”¸é¼­ “¾ÕÀ¸·Î Åë½Å ½Ç¹«Á¢ÃËÀ» ÅëÇØ¼­ ±×·± ½Ç¹«ÀûÀÎ »çÇ×µéÀ» ÇùÀÇÇØ ³ª°¡ÀÚ´Â Á¤µµÀÇ ÀÇ°ß ±³È¯ÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±×´Â ‘4¿ù 27ÀÏ’·Î È®Á¤µÈ Á¤»óÈ¸´ã ³¯Â¥¿¡ ´ëÇØ “Å©°Ô ÀÇ°ß Â÷ÀÌ ¾øÀÌ ³¯Â¥°¡ ÇÕÀÇµÆ´Ù”¸é¼­ ‘1¹Ú 2ÀÏ’·Î ¿°µÎ¿¡ µ×´À³Ä´Â Áú¹®¿£ “ÀÏ´ÜÀº ÇÏ·ç¸¦ ¿°µÎ¿¡ µÎ°í ¼­·Î ¾ê±â¸¦ ÇØ¿Ô´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

Á¶ Àå°üÀº È¸´ã ºÐÀ§±â¿¡ ´ëÇØ¼± “³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãÀ» ¼º°ú ÀÖ°Ô ÁøÇàÇÏ±â À§ÇÑ Á¦¹Ý »çÇ×µéÀ» ½ÃÁ¾ÀÏ°ü ÁøÁöÇÏ°í ¿ìÈ£ÀûÀÎ ºÐÀ§±â ¼Ó¿¡¼­ ÇùÀÇÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

±×´Â “ÀÌ¹ø È¸´ãÀÌ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãÀ» ÇÑ ´Þ¿© ¾ÕµÎ°í ºÏ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ã µî ÇÑ¹Ýµµ Á¤¼¼ º¯È­¿¡ Áß¿äÇÑ ±¹¸é¿¡ °³ÃÖµÇ´Â ¸¸Å­ ±¹¹Î ¿©·¯ºÐµé²²¼­ Å« °ü½ÉÀ» °®°í ÁöÄÑº¸¼ÌÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç ±¹¹Î¿¡°Ô °¨»çÀÇ ¸»À» ÀüÇß´Ù.

Á¶ Àå°üÀº “¿À´Ã È¸´ãÀ» ÅëÇØ¼­ Á¤»óÈ¸´ã °³ÃÖ ÀÏÀÚ¸¦ È®Á¤ÇÔÀ¸·Î½á ÇâÈÄ º»°ÝÀûÀÎ Á¤»óÈ¸´ã ÁØºñÀýÂ÷¿¡ µ¹ÀÔÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù”¸é¼­ “Á¤ºÎ´Â ÇâÈÄ ¿¹Á¤µÈ ºÐ¾ßº° ½Ç¹« Á¢ÃË µîÀ» ÅëÇØ¼­ 4¿ù 27ÀÏ ³²ºÏÁ¤»óÈ¸´ãÀÌ ¼º°øÀûÀ¸·Î °³ÃÖµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Â÷Áú ¾øÀÌ ÁØºñÇØ³ª°¥ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí °íÀ§±ÞÈ¸´ã ºÏÃø ´ëÇ¥´ÜÀåÀÎ ¸®¼±±Ç Á¶±¹ÆòÈ­ÅëÀÏÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀåÀº ³²Ãø ´ëÇ¥´ÜÀÌ ±ÍÈ¯ÇÑ Á÷ÈÄ ³²Ãø ÃëÀçÁøÀÇ Á¤»óÈ¸´ã ÀÇÁ¦¿Í °ü·ÃµÈ Áú¹®¿¡ “ÀÇÁ¦ ¹®Á¦¶ó´Â °Ô ºÏ³²°ü°è¿¡¼­ Á¦±âµÇ´Â ¹®Á¦ ¸ðµÎ ´Ù ÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó¸ç “¹Î½ÉÀÌ ¹Ù¶ó´Â °Ô ¿ì¸®ÀÇ ÀÇÁ¦”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

±×´Â “¿À´Ã ¹ÎÁ·ÀÌ ¹Ù¶ó´Â ´ë·Î ÁöÇâ°ú ¿­¸ÁÀ» ´ã¾Æ¼­ ´Ü½Ã°£ ³»¿¡ È¸´ãÀ» ÀßÇß´Ù”¸é¼­ “¾ÕÀ¸·Îµµ Àß µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

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    3
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    7
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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