°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.3.31 Åä 00:38
¿¬¿¹/½Ã»ç
·¹µåº§ºª Á¶ÀÌ, Æò¾ç°ø¿¬ Âü°¡ ¸øÇØ¡¦µå¶ó¸¶ 'À§´ëÇÑ À¯È¤ÀÚ' ÃÔ¿µ ½ºÄÉÁÙ Á¶À² ¸øÇØ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.03.30  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®

°É±×·ì '·¹½ºº§ºª'ÀÇ ¸â¹öÁß Á¶ÀÌÀÇ Æò¾çÇàÀÌ ¹«»êµÇ¾ú´Ù.

Æò¾ç¿¡¼­ ¿­¸®´Â‘³²ºÏÆòÈ­Çù·Â ±â¿ø ³²Ãø ¿¹¼ú´Ü Æò¾ç °ø¿¬ -º½ÀÌ ¿Â´Ù’¿¡ Ãâ¿¬ÀÌ ¿¹Á¤µÇ¾ú´ø ·¹µåº§ºªÀÇ ¸â¹öÁß Á¶ÀÌ´Â Ãâ¿¬ÁßÀÎ MBC µå¶ó¸¶ 'À§´ëÇÑ À¯È¤ÀÚ' ÃÔ¿µ ½ºÄÉÁÙÀ» Á¶À²ÇÏÁö ¸øÇØ °á±¹ Æò¾çÀ» °¡Áö ¸øÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.

   
¡ã ·¹µåº§ºª ¸ã¹ö Á¶ÀÌ(¿ÞÂÊ¿¡¼­ µÎ¹øÂ°)/·¹µåº§ºª ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ È­¸é Ä¸Ã³

·¹µåº§ºª ¼Ò¼Ó»ç´Â ±âÁ¸¿¡ ÀâÇôÀÖ´ø ½ºÄÉÁÙÀÇ Á¶Á¤À» À§ÇØ ÇùÀÇ¸¦ ÇßÁö¸¸ µå¶ó¸¶ ÃÔ¿µ Å¿¿¡ °á±¹ Æò¾ç¿¡ °¡Áö ¸øÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

   
 

ÇÑÆí ÀÌ ¼Ò½ÄÀ» Á¢ÇÑ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ¹ÝÀÀÀº ¶ß°Ì´Ù.

hh****´Â "¼Ò¼Ó»ç¿åÀºÇØµµ Á¶ÀÌ¿åÀº ¤¤ ¤¤ ½ÃÅ°´Âµ¥·Î¸¸ ÇÒ»ÓÀÎµ¥ .."¶ó¸ç ´ç»çÀÚ¿¡°Ô È­»ìÀ» µ¹¸®´Â°ÍÀ» Àß¸øµÈ ÁöÀûÀÌ¶ó°í ÀÌ¾ß±âÇß°í wtca***´Â "±×³É ·¹µåº§ºª ¾È ¾²¸é µÇ´Â°Å ¾Æ³Ä? ´Ù¸¥ ¾Öµé ¾²ÀÚ"¸ç ¿ÏÀüÃ¼ÀÇ Ãâ¿¬À» ¿ä±¸Çß°í Æ¯Á¤ °É±×·ìÀ» °Å·ÐÇÏ¸ç ´ëÃ¼ Ãâ¿¬À» ¿ä±¸ÇÏ´Â ÀÇ°ßµµ ÀÖ¾ú´Ù.

·¹µåº§ºªÀº È÷Æ®°î ‘»¡°£¸À’°ú ‘¹èµå º¸ÀÌ’¸¦ ºÎ¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.  ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹è¿ì Á¶ÇÑÃ¶, '½Å°úÇÔ²²2' ¿À´Þ¼ö ´ë½Å ÅõÀÔ...ÃÖÀÏÈ­µµ ±è¸í°ïÀ¸·Î ´ëÃ¼ÇØ ÀçÃÔ¿µ ¿¹Á¤
  • [¿ï»ê³¯¾¾]29ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ, ¹Ì¼¼¸ÕÁö 'ÇÑ¶§³ª»Ý', "¸¶½ºÅ© Âø¿ëÇÏ¼¼¿ä"
  • ¶óµð¿À½ºÅ¸ ³ë»ç¿¬, °ú°Å ¹ã¹«´ë Çà»ç¿¡¼­ "³¯¾Æ¿À´Â »ç°ú ¹Þ¾Æ¸Ô¾ú´Ù"
  • ¡°ÀÚ¿¬ÀÎÀ¸·Î µ¹¾Æ°£´Ù¡±¡¦Á¤ºÀÁÖ, ¼­¿ï½ÃÀå Ãâ¸¶ Ã¶È¸
  • ÃßÀû60ºÐ, '8³â ¸¸ÀÇ °ø°³, Ãµ¾ÈÇÔ º¸°í¼­ÀÇ Áø½Ç'28ÀÏ(¼ö) ¹æ¼Û
    • ¹è¿ì Á¶ÇÑÃ¶, '½Å°úÇÔ²²2' ¿À´Þ¼ö ´ë½Å ÅõÀÔ...ÃÖÀÏÈ­µµ ±è¸í°ïÀ¸·Î ´ëÃ¼ÇØ ÀçÃÔ¿µ ¿¹Á¤ ¹è¿ì Á¶ÇÑÃ¶, '½Å°úÇÔ²²2' ¿À´Þ¼ö ´ë½Å ÅõÀÔ...ÃÖÀÏÈ­µµ ±è¸í°ïÀ¸·Î ´ëÃ¼ÇØ ÀçÃÔ¿µ ¿¹Á¤
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ÀÌÀ¯ºñ, ´«ÀÇ ¿©¿ÕÀ¸·Î '¿¤»ç' Ç¥ÇöÇØ, °¢ÀÎ
    2
    Á¶¿©¿Á ´ëÀ§, ÁÖ»ç ÀÇÈ¤¿¡ ÀÏº» º¸µµ±îÁö ½Ã²ø
    3
    ½Ã¼¼ ¸®µùÇÏ´Â ¿ª¼¼±ÇÀÇ °¡Ä¡! ¡®eÆíÇÑ¼¼»ó ¼±ºÎ±¤Àå¡¯ 30ÀÏ ÁÖÅÃÀü½Ã°ü ¿ÀÇÂ
    4
    ÃÖÁö¿ì, '¹é»öÀÇ ÀÚÅÂ' º¸¿©Áà ¡¦ 'Çàº¹ÇÑ ¿þµù' ºÎÄÉ´Â
    5
    ¼ö¿ø µ¥ÀÌÆ®ÄÚ½º, ¹°°í¾ß ¿ÀÇÂÀÌº¥Æ® ÁøÇà Áß
    6
    [»çÁø´º½º]¿ï»ê ¹«°ÅÃµ, ÀýÁ¤ÀÇ º¢²É
    7
    ¡®³ªÀÇ ¾ÆÀú¾¾¡¯ ¿ôÇÂ »ç¿¬ °¡Áø Áß³â Ä»°Å·ç
    8
    ·¹µåº§ºª Á¶ÀÌ, Æò¾ç°ø¿¬ Âü°¡ ¸øÇØ¡¦µå¶ó¸¶ 'À§´ëÇÑ À¯È¤ÀÚ' ÃÔ¿µ ½ºÄÉÁÙ Á¶À² ¸øÇØ
    9
    ºÎÆò È­Àç, ±ä±Þ ´ëÇÇ ¿ÍÁß¿¡µµ ¡¦ ¾Æºñ±ÔÈ¯ ¾ç»óÀ¸·Î
    10
    ±Ý°­ÁÖÅÃ, ¿ÃÇØ ¾ÆÆÄÆ® 1559°¡±¸¡¤Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ 1°³¼Ò ºÐ¾ç ¿¹Á¤
    ¿ï»ê¿¬±ØÁ¦ ¿ÃÇØ Å°¿öµå´Â ³ëÀÎ°ú °¡Á·
    [¿ï»ê Ã»³â ¹®È­ ¿­Àü]Àå¸£¿¡ ¾ô¸ÅÀÌÁö ¾Ê°í ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ³ë·¡ ºÒ...
    »ýµ¿ÇÏ´Â º½³¯ °¡Á·¡¤¿¬ÀÎ°ú ÇÔ²² È°±âÂù À½¾ÇÀ¸·Î °¨¼º ÃæÀü
    °æÁÖ¹Ú¹°°ü ¡®¼±ºñ °íµµ¸¦ À¼´Ù¡¯Àü, Á¶¼±¹®ÀÎµéÀÌ ¹Ù¶óº» Ãµ³â°í...
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 3¿ù 30ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr