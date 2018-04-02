°³±×¸Ç ±è»ý¹Î(45)ÀÌ °ú°Å ¹æ¼Û ½ºÅÂÇÁ ¼ºÃßÇàÀ» Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ ºÒ°ÅÁöÀÚ ÀÌ¸¦ ½ÃÀÎÇÏ°í »ç°úÇßÀ¸³ª ÇâÈÄ °ÅÃë´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
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±è»ý¹ÎÀº ±×·¯¸é¼ “ÀúÀÇ ºÎÁ·ÇÑ Çàµ¿À¸·Î ÀÎÇØ »óÃ³¹ÞÀ¸¼ÌÀ» ±×ºÐÀ» »ý°¢ÇÏ¸é ³Ê¹« ¸¶À½ÀÌ ¹«°Ì°í ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½»Ó”ÀÌ¶ó¸ç “±× ³¯ Á¦°¡ ±× ÀÚ¸®¿¡ ¾ø¾ú´õ¶ó¸é, ±×·± Çàµ¿À» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´õ¶ó¸é, ÀÌ·± ºÒ¹Ì½º·¯¿î ÀÏ¿¡ Àú¿Í ÇÔ²² ÀÏÇØÁÖ½Ã´Â ºÐµéÀÌ ÇÇÇØ¸¦ ¹ÞÁö ¾Ê¾ÒÀ» °ÍÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×´Â “´Ù½Ã ÇÑ ¹ø °í°³ ¼÷¿© »çÁËµå¸°´Ù”°í ±ÛÀ» ¸ÎÀ¸¸ç Ãâ¿¬ ÁßÀÎ ´Ù¼ö ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ÀÇ ÇÏÂ÷ ¿©ºÎ´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
¾Õ¼ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ±è»ý¹ÎÀÌ 2008³â ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ ÃÔ¿µ ÈÄ È¸½Ä ÀÚ¸®¿¡¼ ½ºÅÂÇÁ 2¸íÀ» »ó´ë·Î ¼ºÃßÇàÀ» ÇßÀ¸¸ç ÇÇÇØÀÚ Áß 1¸í¿¡°Ô´Â ´ç½Ã¿¡, ´Ù¸¥ 1¸í¿¡°Ô´Â Áö³ 3¿ù 21ÀÏ »ç°úÇß´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
º¸µµ´ë·Î¶ó¸é ±è»ý¹Î°ú ¼Ò¼Ó»ç´Â °ü·Ã ÀÔÀå°ú Ãâ¿¬ ÁßÀÎ ÇÁ·Î±×·¥À» Á¤¸®ÇÒ ÃÖ¼Ò 2-3ÁÖÀÇ ½Ã°£ÀÌ ÀÖ¾úÀ½¿¡µµ ÇÕ´çÇÑ Á¶Ã³¸¦ ÇÏÁö ¾ÊÀº °Ô µÅ ºóÃàÀ» »ç°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¼Ò¼Ó»ç´Â ¹Ì¸® ¹®Á¦¸¦ ÀÎÁöÇÏ°í¼µµ ÀÌ³¯ ±â»ç°¡ ÅÍÁöÀÚ ºÎ·ªºÎ·ª ´ëÀÀÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇØ´ç »ç½ÇÀ» ¸ð¸£°í ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇß´ø ¿©·¯ ¹æ¼Û±¹Àº ±ÞÇÏ°Ô ÀÔÀåÀ» Á¤¸®ÇØ¾ß ÇÒ »óÈ²¿¡ Ã³ÇÏ¸ç ¹æ¼Û¿¡ Å« Â÷ÁúÀ» ºú°Ô µÆ´Ù.
1992³â KBS Æ¯Ã¤ °³±×¸ÇÀ¸·Î ¿¬¿¹°è¿¡ µ¥ºßÇßÀ¸³ª Áö³ÇØ ÀÎÅÍ³Ý ÆÌÄ³½ºÆ® ¹æ¼Û ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’À¸·Î Àü¼º±â¸¦ ¸Â¾Æ ÃÖ±Ù ´Ù¼ö ¹æ¼Û¿¡¼ È°¾àÇØ¿Ô´Ù.
±×°¡ °íÁ¤ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥Àº KBS 2TV ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’ ¿Ü¿¡µµ KBS 2TV ‘¿¬¿¹°¡Áß°è, MBC TV ’ÀüÁöÀû Âü°ß ½ÃÁ¡‘°ú ’Ãâ¹ß ºñµð¿À ¿©Çà‘, SBS TV ’TVµ¿¹°³óÀå‘, tvN ’Â§³»Åõ¾î‘, MBN ’¿À´Ã ½¯·¡¿ä?‘, EBS TV ’È£¸ð ÀÌÄÚ³ë¹ÌÄí½º‘, MTN ’±è»ý¹ÎÀÇ ºñÁîÁ¤º¸¼î‘, YTN ’¿ø Æ÷ÀÎÆ® »ýÈ°»ó½Ä‘ ÃÑ 10°³¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. ±¤°í ¿ª½Ã 10¿© ÆíÀ» Âï¾ú´Ù.
¿À·£ ±â´Ù¸² ÈÄ¿¡ ¸¸³ Àü¼º±âÀÎ µ¥´Ù, °Ë¼ÒÇÏ°í ¼º½ÇÇÑ ÀÌ¹ÌÁö·Î ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¹ø ¼ºÃß¹®°ú °ü·ÃÇØ ´ëÁßÀÇ ¼îÅ©´Â ´õ Å« ºÐÀ§±â´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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