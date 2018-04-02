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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.4.2 ¿ù 16:12
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®¼ºÃß¹®¡¯ ±è»ý¹Î ¡°Á¦ Àß¸ø, »ç°úÇß´Ù¡±¸é¼­µµ °ÅÃë¿£ ¹¬¹¬ºÎ´ä¡®±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ¡¯ µî °íÁ¤Ãâ¿¬ ÁßÀÎ 10°³ ÇÁ·Î ¡®Á÷°ÝÅº¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.04.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

°³±×¸Ç ±è»ý¹Î(45)ÀÌ °ú°Å ¹æ¼Û ½ºÅÂÇÁ ¼ºÃßÇàÀ» Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ ºÒ°ÅÁöÀÚ ÀÌ¸¦ ½ÃÀÎÇÏ°í »ç°úÇßÀ¸³ª ÇâÈÄ °ÅÃë´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

±è»ý¹ÎÀº 2ÀÏ ¼ºÃß¹® º¸µµ°¡ ³ª¿À°í ¾à 2½Ã°£ ÈÄ ¼Ò¼Ó»çÀÎ SM C&C¸¦ ÅëÇØ ÀÔÀå¹®À» ³»°í “10³â Àü Ãâ¿¬ ÁßÀÌ¾ú´ø ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ È¸½Ä ÀÚ¸®¿¡¼­ Àß¸øµÈ Çàµ¿À» Çß´Ù”°í ÀÎÁ¤Çß´Ù.

±×´Â “´ç½Ã »ó´ë¹æÀÌ »óÃ³¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ÀÎÁöÇÏÁö ¸øÇß°í ÃÖ±Ù¿¡¼­¾ß ÇÇÇØ »ç½ÇÀ» ÀüÇØ µè°Ô µÆ´Ù. ³Ê¹« ¸¹ÀÌ ´Ê¾ú´Ù´Â °ÍÀ» ¾ËÁö¸¸ ±×ºÐÀ» Á÷Á¢ ¸¸³ª ºË°í °ú°Å ºÎ²ô·´°í, ºÎÁ·Çß´ø Àú ÀÚ½ÅÀÇ Çàµ¿¿¡ ´ëÇØ ¸Ó¸® ¼÷¿© Áø½ÉÀ¸·Î »çÁËµå·È´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

±è»ý¹ÎÀº ±×·¯¸é¼­ “ÀúÀÇ ºÎÁ·ÇÑ Çàµ¿À¸·Î ÀÎÇØ »óÃ³¹ÞÀ¸¼ÌÀ» ±×ºÐÀ» »ý°¢ÇÏ¸é ³Ê¹« ¸¶À½ÀÌ ¹«°Ì°í ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½»Ó”ÀÌ¶ó¸ç “±× ³¯ Á¦°¡ ±× ÀÚ¸®¿¡ ¾ø¾ú´õ¶ó¸é, ±×·± Çàµ¿À» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´õ¶ó¸é, ÀÌ·± ºÒ¹Ì½º·¯¿î ÀÏ¿¡ Àú¿Í ÇÔ²² ÀÏÇØÁÖ½Ã´Â ºÐµéÀÌ ÇÇÇØ¸¦ ¹ÞÁö ¾Ê¾ÒÀ» °ÍÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. 

±×´Â “´Ù½Ã ÇÑ ¹ø °í°³ ¼÷¿© »çÁËµå¸°´Ù”°í ±ÛÀ» ¸ÎÀ¸¸ç Ãâ¿¬ ÁßÀÎ ´Ù¼ö ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­ÀÇ ÇÏÂ÷ ¿©ºÎ´Â ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

¾Õ¼­ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ±è»ý¹ÎÀÌ 2008³â ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ ÃÔ¿µ ÈÄ È¸½Ä ÀÚ¸®¿¡¼­ ½ºÅÂÇÁ 2¸íÀ» »ó´ë·Î ¼ºÃßÇàÀ» ÇßÀ¸¸ç ÇÇÇØÀÚ Áß 1¸í¿¡°Ô´Â ´ç½Ã¿¡, ´Ù¸¥ 1¸í¿¡°Ô´Â Áö³­ 3¿ù 21ÀÏ »ç°úÇß´Ù°í º¸µµÇß´Ù.

º¸µµ´ë·Î¶ó¸é ±è»ý¹Î°ú ¼Ò¼Ó»ç´Â °ü·Ã ÀÔÀå°ú Ãâ¿¬ ÁßÀÎ ÇÁ·Î±×·¥À» Á¤¸®ÇÒ ÃÖ¼Ò 2-3ÁÖÀÇ ½Ã°£ÀÌ ÀÖ¾úÀ½¿¡µµ ÇÕ´çÇÑ Á¶Ã³¸¦ ÇÏÁö ¾ÊÀº °Ô µÅ ºóÃàÀ» »ç°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¼Ò¼Ó»ç´Â ¹Ì¸® ¹®Á¦¸¦ ÀÎÁöÇÏ°í¼­µµ ÀÌ³¯ ±â»ç°¡ ÅÍÁöÀÚ ºÎ·ªºÎ·ª ´ëÀÀÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇØ´ç »ç½ÇÀ» ¸ð¸£°í ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇß´ø ¿©·¯ ¹æ¼Û±¹Àº ±ÞÇÏ°Ô ÀÔÀåÀ» Á¤¸®ÇØ¾ß ÇÒ »óÈ²¿¡ Ã³ÇÏ¸ç ¹æ¼Û¿¡ Å« Â÷ÁúÀ» ºú°Ô µÆ´Ù.

1992³â KBS Æ¯Ã¤ °³±×¸ÇÀ¸·Î ¿¬¿¹°è¿¡ µ¥ºßÇßÀ¸³ª Áö³­ÇØ ÀÎÅÍ³Ý ÆÌÄ³½ºÆ® ¹æ¼Û ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’À¸·Î Àü¼º±â¸¦ ¸Â¾Æ ÃÖ±Ù ´Ù¼ö ¹æ¼Û¿¡¼­ È°¾àÇØ¿Ô´Ù. 

±×°¡ °íÁ¤ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥Àº KBS 2TV ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’ ¿Ü¿¡µµ KBS 2TV ‘¿¬¿¹°¡Áß°è, MBC TV ’ÀüÁöÀû Âü°ß ½ÃÁ¡‘°ú ’Ãâ¹ß ºñµð¿À ¿©Çà‘, SBS TV ’TVµ¿¹°³óÀå‘, tvN ’Â§³»Åõ¾î‘, MBN ’¿À´Ã ½¯·¡¿ä?‘, EBS TV ’È£¸ð ÀÌÄÚ³ë¹ÌÄí½º‘, MTN ’±è»ý¹ÎÀÇ ºñÁîÁ¤º¸¼î‘, YTN ’¿ø Æ÷ÀÎÆ® »ýÈ°»ó½Ä‘ ÃÑ 10°³¿¡ ÀÌ¸¥´Ù. ±¤°í ¿ª½Ã 10¿© ÆíÀ» Âï¾ú´Ù.

¿À·£ ±â´Ù¸² ÈÄ¿¡ ¸¸³­ Àü¼º±âÀÎ µ¥´Ù, °Ë¼ÒÇÏ°í ¼º½ÇÇÑ ÀÌ¹ÌÁö·Î ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¹ø ¼ºÃß¹®°ú °ü·ÃÇØ ´ëÁßÀÇ ¼îÅ©´Â ´õ Å« ºÐÀ§±â´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
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    1
    ÅÙ±Ã 1È£ Ãß¶ô, µå³ÐÀº ¼¼°è °ü½É 'ºí·¢È¦°ú ºí·ç¹®' ¾²·¹±âµµ ¾ðÁ¨°¡
    2
    ÅÙ±Ã 1È£ , ÆØÇàÇÑ ±äÀå°¨ÀÌ¡¦ '¿ìÁÖ´ë¶õ' ¹þ¾î³ª, ³²¹ÌÂÊÀ¸·Î
    3
    ±èÆ÷, ¸¶°îÁö±¸ ´ëÃ¼ÁÖ°ÅÁö·Î ÁÖ¸ñ! ¡®±èÆ÷ ÇÑ°­ ÇÏ¹öºí·ç¡¯ ¼±Âø¼ø Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý
    4
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    5
    À±¼ººó, ¹«´ë ¹Ù²î¾îµµ ¿©ÀüÈ÷... ¹ÚÁö¼º ¹ÚÅÂÈ¯ µî
    6
    È¿¸®³×¹Î¹Ú2, ½æ³² ½æ³à·Î ÈÆÈÆÇÔÀ», ¿Üµý °÷ÀÇ Ä³¹Ì
    7
    ¸¸¿ìÀý ¼­¿ï ¼Ò¹æ¼­ ÇãÀ§½Å°í 0°Ç, ³¿»õ·Î °Ë»öÀ» 'º°ÃµÁö', ½Ç°Ë 1À§
    8
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