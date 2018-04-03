±è»ý¹Î ¼ºÃß¹®¿¡ KBS ¡®±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ¡¯ ¹æ¼Û Áß´Ü

°³±×¸Ç ±è»ý¹Î(45)ÀÇ ¼ºÃß¹®¿¡ ±×°¡ MC¸¦ ¸ÃÀº KBS 2TV ÇÁ·Î±×·¥ ‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’ÀÌ ¹æ¼Û Áß´ÜµÆ´Ù.
KBS´Â “±è»ý¹Î ¾¾¿¡ °üÇÑ (¼ºÃß¹®) º¸µµ ÀÌÈÄ º»ÀÎÀÇ ÀÔÀå ¹ßÇ¥¸¦ Á¢ÇÏ¸ç KBS¹æ¼Ûº»ºÎ´Â ÇØ´ç ¿¬¿¹ÀÎÀÇ ÇÁ·Î±×·¥ ÇÏÂ÷°¡ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù´Â ÀÎ½ÄÀ» ÇÏ°Ô µÆ´Ù”°í 3ÀÏ ¹àÇû´Ù.
KBS´Â “¶ÇÇÑ ’±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ‘Àº ±è»ý¹Î ¾¾ÀÇ Ä³¸¯ÅÍ°¡ Áß¿äÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ¸¸Å ºÎµæÀÌ ÀÌ¹ø ÁÖºÎÅÍ ¹æ¼ÛÀ» Áß´ÜÇÏ±â·Î Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
KBS´Â ±×·¯¸é¼ “±×µ¿¾È ’±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ‘À» ¾Æ²¸ÁÖ½Å ½ÃÃ»ÀÚµé²² ºÒ¹Ì½º·¯¿î ÀÏ·Î ¹æ¼Û Áß´ÜÀ» ¾Ë·Áµå¸®°Ô µÈ °Í¿¡ ´ëÇØ Áø½ÉÀ¸·Î ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½À» ÀüÇÑ´Ù”°í Çß´Ù.
Á¦ÀÛÁøÀº ‘¹æ¼Û Áß´Ü’ÀÌ¶ó´Â Ç¥Çö¿¡ ´ëÇØ¼´Â “ÇÁ·Î±×·¥ Àç°³¸¦ ¸»ÇÏ±â´Â ÀÌ¸¥ ´Ü°èÀÌÁö¸¸ ÇÁ·Î±×·¥À» ¸¸µç °ÍÀº Á¦ÀÛÁøÀÌ´Ï ’¿µ¼öÁõ‘À» ¾Æ¿¹ ÆóÁöÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
Àü³¯ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ±è»ý¹ÎÀÌ ‘¹ÌÅõ’ °¡ÇØÀÚ¿´´Ù´Â »ç½ÇÀ» Æø·ÎÇß°í, ±è»ý¹ÎÀº ÀÌ¸¦ ½ÃÀÎÇÏ°í »ç°úÇß´Ù.
‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’Àº 25³â ¸¸¿¡ ±×¿¡°Ô Àü¼º±â¸¦ °¡Á®´ÙÁØ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ÀÎÅÍ³Ý ÆÌÄ³½ºÆ® ¹æ¼ÛÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÑ ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº ´ëÁßÀÇ È£ÀÀÀ» ¾ò¾î KBS 2TV¿¡ Á¤±Ô Æí¼ºµÅ ±è»ý¹ÎÀÇ Àý¾à ºñ°áÀ» µè°í ½ÍÀº ½ÃÃ»ÀÚµé·ÎºÎÅÍ ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >