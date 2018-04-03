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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.4.3 È­ 14:31
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±è»ý¹Î ¼ºÃß¹®¿¡ KBS ¡®±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ¡¯ ¹æ¼Û Áß´Ü
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.04.03  
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KBS´Â “±è»ý¹Î ¾¾¿¡ °üÇÑ (¼ºÃß¹®) º¸µµ ÀÌÈÄ º»ÀÎÀÇ ÀÔÀå ¹ßÇ¥¸¦ Á¢ÇÏ¸ç KBS¹æ¼Ûº»ºÎ´Â ÇØ´ç ¿¬¿¹ÀÎÀÇ ÇÁ·Î±×·¥ ÇÏÂ÷°¡ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù´Â ÀÎ½ÄÀ» ÇÏ°Ô µÆ´Ù”°í 3ÀÏ ¹àÇû´Ù. 

KBS´Â “¶ÇÇÑ ’±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ‘Àº ±è»ý¹Î ¾¾ÀÇ Ä³¸¯ÅÍ°¡ Áß¿äÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ¸¸Å­ ºÎµæÀÌ ÀÌ¹ø ÁÖºÎÅÍ ¹æ¼ÛÀ» Áß´ÜÇÏ±â·Î Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

KBS´Â ±×·¯¸é¼­ “±×µ¿¾È ’±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ‘À» ¾Æ²¸ÁÖ½Å ½ÃÃ»ÀÚµé²² ºÒ¹Ì½º·¯¿î ÀÏ·Î ¹æ¼Û Áß´ÜÀ» ¾Ë·Áµå¸®°Ô µÈ °Í¿¡ ´ëÇØ Áø½ÉÀ¸·Î ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½À» ÀüÇÑ´Ù”°í Çß´Ù.

Á¦ÀÛÁøÀº ‘¹æ¼Û Áß´Ü’ÀÌ¶ó´Â Ç¥Çö¿¡ ´ëÇØ¼­´Â “ÇÁ·Î±×·¥ Àç°³¸¦ ¸»ÇÏ±â´Â ÀÌ¸¥ ´Ü°èÀÌÁö¸¸ ÇÁ·Î±×·¥À» ¸¸µç °ÍÀº Á¦ÀÛÁøÀÌ´Ï ’¿µ¼öÁõ‘À» ¾Æ¿¹ ÆóÁöÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

Àü³¯ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ±è»ý¹ÎÀÌ ‘¹ÌÅõ’ °¡ÇØÀÚ¿´´Ù´Â »ç½ÇÀ» Æø·ÎÇß°í, ±è»ý¹ÎÀº ÀÌ¸¦ ½ÃÀÎÇÏ°í »ç°úÇß´Ù.

‘±è»ý¹ÎÀÇ ¿µ¼öÁõ’Àº 25³â ¸¸¿¡ ±×¿¡°Ô Àü¼º±â¸¦ °¡Á®´ÙÁØ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù. ÀÎÅÍ³Ý ÆÌÄ³½ºÆ® ¹æ¼ÛÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÑ ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº ´ëÁßÀÇ È£ÀÀÀ» ¾ò¾î KBS 2TV¿¡ Á¤±Ô Æí¼ºµÅ ±è»ý¹ÎÀÇ Àý¾à ºñ°áÀ» µè°í ½ÍÀº ½ÃÃ»ÀÚµé·ÎºÎÅÍ ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú´Ù.  ¿¬ÇÕ´º½º

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