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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.4.4 ¼ö 16:34
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¡°ÇÏ³ªÀºÇà, Ã¤¿ë¶§ Æ¯Á¤´ëÇÐ ¿ì´ë...¼­¿ï´ë¡¤Ä«ÀÌ½ºÆ® 1µî±Þ¡±½É»óÁ¤ ¡°±Ý°¨¿ø ´ë¸éº¸°í·Î Ãß°¡ ³»¿ë È®ÀÎ¡±
¡°½ÃÁßÀºÇà ³²³àÂ÷º°Ã¤¿ë ¸¸¿¬¡¦ÇöÇà¹ý Á¤¸é À§¹Ý¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.04.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ ÀÇ¿ø(°¡¿îµ¥)ÀÌ 4ÀÏ ¿ÀÈÄ ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼­ ±ÝÀ¶±Ç ¼ºÂ÷º° Ã¤¿ëºñ¸® °­·Â Ã³¹ú ÃË±¸ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼­ ¹ß¾ðÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

±¹È¸ Á¤¹«À§¿øÈ¸ ¼Ò¼Ó Á¤ÀÇ´ç ½É»óÁ¤ ÀÇ¿øÀº 4ÀÏ ±ÝÀ¶°¨µ¶¿ø ´ë¸éº¸°í¸¦ ÅëÇØ ÇÏ³ªÀºÇà Ã¤¿ëºñ¸®¿Í °ü·ÃÇÑ ³»¿ëÀ» Ãß°¡·Î È®ÀÎÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

½É ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ±¹È¸ Á¤·Ð°ü ±âÀÚÈ¸°ß°ú º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “ÇÏ³ªÀºÇàÀº Ãâ½ÅÇÐ±³¸¦ 13°³ µî±ÞÀ¸·Î ±¸ºÐÇØ ÀüÇü ´Ü°èº° ÇÕ°ÝÀÚ¸¦ °áÁ¤ÇØ¿Â °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù”¸ç “1µî±Þ ´ëÇÐÀº ¼­¿ï´ë, Æ÷½ºÅØ, Ä«ÀÌ½ºÆ®, 2µî±Þ ´ëÇÐÀº ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, ¼­°­´ë ¼øÀÌ¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. 

±Ý°¨¿øÀº ¾Õ¼­ Áö³­ 2ÀÏ 2013³â ÇÏ³ªÀºÇà Ã¤¿ëºñ¸® °Ë»ç °á°ú ¡ãÃ¤¿ë Ã»Å¹¿¡ µû¸¥ Æ¯ÇýÃ¤¿ë 16°Ç ¡ãÃÖÁ¾¸éÁ¢ ¼øÀ§ Á¶ÀÛÀ» ÅëÇÑ ³²¼º Æ¯ÇýÇÕ°Ý 2°Ç ¡ãÆ¯Á¤´ëÇÐ Ãâ½ÅÀ» ÇÕ°Ý½ÃÅ°±â À§ÇÑ ÃÖÁ¾¸éÁ¢ ¼øÀ§ Á¶ÀÛ 14°Ç µîÀ» È®ÀÎÇß´Ù°í ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. 

½É ÀÇ¿øÀº ÀÌ Áß ÇÏ³ªÀºÇàÀÌ Æ¯Á¤ ´ëÇÐ Ãâ½ÅÀÚ¿¡°Ô Æ¯Çý¸¦ ÁØ Á¤È²À» ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ´Ù¸¸ 3µî±Þ ÀÌÇÏ ÇÐ±³ ¸í´ÜÀº ±Ý°¨¿øÀÌ º¸°íÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. 

½É ÀÇ¿øÀº “ÇÏ³ªÀºÇàÀÌ Æ¯Á¤ ÇÐ±³ Á¹¾÷ÀÚ¿¡°Ô Æ¯Çý¸¦ ºÎ¿©ÇØ Å»¶ôÀÚ 14¸íÀ» ÇÕ°ÝÃ³¸®ÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. 

±×´Â “ÀÌ¹ø¿¡ ÀÔ¼öÇÑ ’ÇÏ³ªÀºÇà ÀÎ»ç±ÔÁ¤ ½ÃÇà¼¼Ä¢‘¿¡ µû¸£¸é Ã¤¿ë ÀüÇüÀº ÀÎ»ç´ã´çÀÚ°¡ ÇÏÁö¸¸, Ã¤¿ë °èÈ¹ÀÇ ¼ö¸³°ú ÀÏ¹ÝÁ÷ Ã¤¿ëÀº ÀºÇàÀåÀÌ Àü°á±ÇÀ» °®°í ÀÖ´Ù”¸ç “´ç½Ã ÀºÇàÀåÀÌ Ã¥ÀÓÀ» ÇÇÇÒ ¼ö ¾øÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÇÑÆí ½É ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ È¸°ß¿¡¼­ ÇÏ³ªÀºÇàÀ» ºñ·ÔÇÑ ´Ù¼öÀÇ ½ÃÁßÀºÇàÀÌ ¸Å³â ³²³à Ã¤¿ë ÀÎ¿øÀ» ´Ù¸£°Ô Á¤ÇÏ°í Ä¿Æ®¶óÀÎÀ» Â÷µî Àû¿ëÇØ ¿©¼ºÀ» Â÷º°ÇØ¿Ô´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. 

±×´Â 2016³â ½Å±Ô Ã¤¿ë ÀÓÁ÷¿ø °¡¿îµ¥ ¿©¼º ºñÁßÀÌ ÇÏ³ªÀºÇàÀº 18.2%¿¡ ±×ÃÆ°í, AÀºÇà 37.4%, BÀºÇà 38.8%, CÀºÇà 35% µîÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù. 

2015³âÀÇ °æ¿ì ÇÏ³ªÀºÇà 19.1%, AÀºÇà 32.9%, BÀºÇà 34.2%, CÀºÇà 31% µîÀÌ¾ú´Ù.

½É ÀÇ¿øÀº “½ÂÁø ±âÈ¸°¡ °¡·Î¸·Çô 2µî Á¤±ÔÁ÷À¸·Î ºÒ¸®´Â ¿©(åü)Çà¿ø Á¦µµ°¡ ±¤¹üÀ§ÇÏ°Ô ¿î¿µµÇ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¹Ý¸é ÁöÁ¡Àå ÀÌ»ó °íÀ§Á÷¿¡¼­ ¿©¼ºÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀº 4.9~23%¿¡ ¸Ó¹«¸£°í ÀÖ´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù. 

±×´Â ÀÌ¾î “ÀÌ·± Á¤È²Àº ³²³à°í¿ëÆòµî¹ýÀ» Á¤¸éÀ¸·Î À§¹ÝÇÑ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “±Ý°¨¿øÀÌ °ËÂû¿¡ ¼ö»ç Âü°íÀÚ·á¸¦ Á¦°øÇß´Ù°í ÇÏ´Ï ±×¿¡ »óÀÀÇÏ´Â ¾öÁ¤ÇÑ Á¶Ä¡°¡ ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÃË±¸Çß´Ù. 

±×´Â ¶Ç “°í¿ë³ëµ¿ºÎ Àå°üµµ Àü ±ÝÀ¶±ÇÀ» ´ë»óÀ¸·Î ’Àû±ØÀû °í¿ë°³¼±Á¶Ä¡‘¸¦ ÃëÇØ¾ß ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “Çå¹ý¿¡ ¿©¼ºÂ÷º°Ã¶ÆóÀÚ¹®È¸ÀÇ ±¸¼º Á¶Ç×À» µÎ´Â °ÍÀº ¹°·Ð ´ëÅë·É Á÷¼Ó ¼ºÆòµîÀ§¿øÈ¸µµ ¼³Ä¡ÇØ Â÷º°À» ¾ø¾Ö¾ß ÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

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  • [»çÁø´º½º]¿ï»ê ¹«°ÅÃµ, ÀýÁ¤ÀÇ º¢²É
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