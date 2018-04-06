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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.4.6 ±Ý 10:07
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±èÈï±¹ °æÂû Ãâ¼®, "À½ÇØ¼¼·ÂÀÌ" ¡¦ °í¼ÒÀÎ "³ìÃë·Ï" ÁÖÀå¿¡ ÆÞÂ½
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½ÂÀÎ 2018.04.06  02:30:47
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±èÈï±¹ °æÂû Ãâ¼®, "À½ÇØ¼¼·Â Á¸Àç" 

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5ÀÏ ¼­¿ï ±¤Áø°æÂû¼­´Â ±èÈï±¹À» ¼ºÆøÇà ÇøÀÇ·Î ¼ÒÈ¯Çß´Ù.±èÈï±¹Àº '¼ºÆøÇà ÇøÀÇ¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ³Ä'´Â ÃëÀçÁøÀÇ Áú¹®¿¡ "ÇÑ Á¡ ºÎ²ô·³ ¾øÀÌ Áø½Ç¸¸ ´ë´äÇÏ°Ú´Ù. Á¤¸» ºÎ²ô·´´Ù. ³»°¡ ÀÌ·¸°Ô ¼¼»óÀ» »ìÁö ¾Ê¾Ò´Âµ¥ ¿Ö ³ªÇÑÅ× ÀÌ·± ÀÏÀÌ ÀÏ¾î³µ´ÂÁö ¸ð¸£°Ú´Ù"°í ´äÇß´Ù.

   
¡ã ±èÈï±¹ °æÂû Ãâ¼® Àå¸é

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ÀÌÈÄ A¾¾´Â ±èÈï±¹À» °­°£·ÁØ°­°£·ÃâÆÇ¹°¿¡ ÀÇÇÑ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ µîÀÇ ÇøÀÇ·Î ¼­¿ïµ¿ºÎÁö°Ë¿¡ °í¼ÒÇß´Ù. µ¿ºÎÁö°ËÀº ÀÌ »ç°ÇÀ» ±¤Áø°æÂû¼­¿¡ ³Ñ°Ü ¼ö»çÇÏµµ·Ï ÁöÈÖÇß´Ù. A¾¾´Â Áö³­ÁÖ °æÂû¿¡ Ãâ¼®ÇØ Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

ÀÌ³¯ A¾¾ÀÇ º¯È£ÀÎÀº ±èÈï±¹ÀÌ Á¶»ç¸¦ ¹Þ±â À§ÇØ ¶°³­ Á÷ÈÄ ±¤Áø°æÂû¼­¿¡¼­ ºê¸®ÇÇ¿¡ ³ª¼¹´Ù.

A¾¾ÀÇ º¯È£ÀÎÀº "A¾¾¿Í ±èÈï±¹ »çÀÌ¿¡¼­ ¼º°ü°è°¡ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀº ³ìÃë·Ï°ú ¹®ÀÚ¸¦ ÁÖ°í¹ÞÀº Á¤È² µîÀ» »ìÆìºÃÀ» ¶§ È®½ÇÇÑ °É·Î º¸°í ÀÖ´Ù"¸ç "ÁõÀÎ°ú Áõ°Å¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î °ËÂû¿¡¼­ ¹àÈ÷°Ú´Ù"¸ç ±èÈï±¹ÀÇ ÁÖÀåÀ» ¹Ý¹ÚÇß´Ù.

ÁhÆí ±èÈï±¹Àº ÃÖ±Ù ÅÂÁø¾Æ¿Í ÇÔ²² ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¶ó¸é ¸Ô¹æÀ» º¸ÀÎ¹Ù ÀÖ´Ù. 

¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ´º½ººÎ (karion79@ksilbo.co.kr)
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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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