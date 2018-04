▲ 오는 13일부터 21일까지 9일간 열리는 태화강 정원박람회를 앞두고 막바지 준비작업이 한창이다. 해외초청 작가 정원, 특별초청 작가 정원, 쇼 가든, 메시지 가든, 학생·시민 정원 등 67개의 정원이 조성된다. 이창균기자 photo@ksilbo.co.kr



울산시는 13~21일 태화강 초화단지(3만2000㎡)에서 ‘정원! 태화강에 물들다’를 슬로건으로 2018년 태화강 정원박람회를 개최한다. 태화강 박람회장에는 해외초청 작가 정원 3개, 특별초청 작가 정원 1개, 국내공모 작가 정원 20개, 학생· 시민 정원 43개 등 총 67개 정원 작품이 선보인다.



해외초청 작가는 프랑스 출신의 세계적인 조경가 카트린 모스박(Catherine Mosbach), 일본 출신의 정원 마술사 이시하라 카즈유키(Ishihara Kazuyuki), 영국 출신의 최연소 첼시 플라워 쇼 수상자 소피 워커(Sophie Walker) 등 3명이다. 특별초청으로 2016년 프랑스 쇼몽 가든페스티벌 수상자인 안지성 작가가 참여한다. 프랑스 카트린 모스박은 ‘Lost in Transition’, 일본 이시하라 카즈유키는 ‘源(Minamoto)’, 영국 소피 워커는 ‘Drizzling Moon Garden’, 안지성 작가는 ‘River Flow With You’의 작품을 선보인다.



국내작가 정원은 울산시 디자인 공모에서 당선된 작품으로 태화강의 역사, 문화, 생태를 정원으로 표현한 쇼 가든 10개, 메시지 가든 10개 등 20개 작품이 관람객들을 맞는다. 쇼 가든은 ‘Fish Eye View’(박경탁·양윤선·박성준), ‘시간의 숲’(이상국·박영우), ‘어도 4754’(권혁문) 등이다.



메시지 가든은 ‘오서원’(사공집 정우석), ‘둥지’(상민정), ‘만남 그리고 희망’(김경훈) 등이다. 학생·시민 정원은 디자인 공모에 당선된 43개 작품(학생 23개, 시민 20개)이 조성됐다.



해외 유명작가 정원은 박람회가 끝나도 존치시킨다. 울산시는 이번 정원박람회에 전국에서 50만명 이상이 찾을 것으로 예상하고 있다.



정원박람회는 태화강 국가정원(면적 91만3270㎡) 지정 분위기를 고조시키기 위한 행사로 울산시는 2016년부터 태화강 국가정원 지정을 추진해왔다. 문재인 대통령이 지난해 ‘태화강 국가정원 지정’을 대선공약으로 발표하면서 사업이 탄력을 받았다.



앞서 울산시는 국가정원 신청의 사전단계로 지난달 태화강 대공원을 ‘지방정원’으로 지정했다. 태화강 대공원과 십리대숲을 포함한 철새공원, 태화강 일원 등 울산시가 국가정원으로 지정받으려는 면적과 같다. 국가정원 지정요건을 모두 갖춘 울산시는 이번 정원박람회로 전국적 인지도를 올린 뒤 이달내 산림청에 지정을 공식 신청한다. 태화강 대공원이 국가정원으로 지정되면 산업과 환경이 공존하는 생태도시의 브랜드 이미지 제고와 관광산업 활성화 등 울산에 상당히 긍정적인 파급효과가 기대된다.



울산시 관계자는 “정원박람회는 도심의 생태환경 시민공원인 태화강의 가치를 국내·외에 알리는데 큰 역할을 할 것”이라며 “정원박람회를 성공적으로 이끌어 태화강 국가정원도 이른 시일내 지정되도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.



