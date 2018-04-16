µå·çÅ·¶æ, ÀÚ±â°¡ ¿Õ ¸¸µå´Â ½ÅÀÎÁÙ ¾Ë°í ÀÖ³ª? 8³â Àü ÁÖº¯¿¡ ¾Ë¸®±âµµ...

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.4.16 ¿ù 12:05
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½ÂÀÎ 2018.04.16  08:54:21
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³×Æ¼ÁðµéÀº “°ÔÀÓÁßµ¶ÀÚ³×”, “µå·çÀÌµå¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼Õ½ÃÄ×±¸¸¸”, “µ·¸¸ ¦i´Â ¾ç¾ÆÄ¡¿´±º”, “¾ÆÀÌ±¸ Áö°¡ ¿Õ ¸¸µå´Â ½ÅÀÎÁÙ ¾Æ³×”, “Æ¯°ËÇØ¼­ Áø½Ç ¹àÇô¾ß ÇÑ´Ù”, “Á¶µå´Â »ç¶ûÀÎµ¥ ÀúÀÚ´Â Á¶µå¾Æ´Ñ°Ô È®½Ç”, “¿©·¯¸ð·Î ÇÑ½ÉÇÏ³×” µî ¿©·¯ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾Ò´Ù.

¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ´º½ººÎ (karion79@ksilbo.co.kr)
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