µå·çÅ·¶æ, ÀÚ±â°¡ ¿Õ ¸¸µå´Â ½ÅÀÎÁÙ ¾Ë°í ÀÖ³ª? 8³â Àü ÁÖº¯¿¡ ¾Ë¸®±âµµ...

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ÀÎÅÍ³Ý Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ® ±â»ç¿¡ ´ñ±ÛÀ» Á¶ÀÛÇÑ ÇøÀÇ·Î ¼¼ »ç¶÷ÀÌ ±¸¼ÓµÆ´Ù. ±× Áß ÇÑ »ç¶÷ÀÇ º°¸íÀÌ µå·çÅ·À¸·Î ¾Ë·ÁÁø °¡¿îµ¥ µå·çÅ·¶æ¿¡ ºñ»óÇÑ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
µå·çÅ·Àº ÇÑ ÀÎÅÍ³Ý À¯¸í GAME¿¡ µîÀåÇÏ´Â ‘µå·çÀÌµå’¿¡¼ À¯·¡µÈ °ÍÀÌ´Ù. µå·çÅ·¶æÀº µå·çÀÌµå ÁßÀÇ °¡Àå ÈûÀÌ ¼¾ KING(¿Õ)ÀÌ´Ù.
16ÀÏ ±¹¹ÎÀÏº¸¿¡ ÀÇÇÏ¸é µå·çÅ·Àº ¾Õ¼ 8³â Àü ÀÚ½ÅÀÇ ÁÖº¯¿¡ µå·çÅ·ÀÌ¶ó°í º°¸íÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù´Â »ç½ÇÀ» ¾Ë·È´Ù.
ÇÑÆí, µå·çÅ·Àº ÃÖ±Ù ÀÎÅÍ³Ý ±â»ç¿¡ ´ñ±Û ÃßÃµ¼ö¸¦ Á¶ÀÛÇØ º£½ºÆ®´ñ±Û¿¡ ¿À¸£°Ô ¸¸µç ÇøÀÇ·Î ±¸¼ÓµÅ °æÂûÀÇ Á¶»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº “°ÔÀÓÁßµ¶ÀÚ³×”, “µå·çÀÌµå¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼Õ½ÃÄ×±¸¸¸”, “µ·¸¸ ¦i´Â ¾ç¾ÆÄ¡¿´±º”, “¾ÆÀÌ±¸ Áö°¡ ¿Õ ¸¸µå´Â ½ÅÀÎÁÙ ¾Æ³×”, “Æ¯°ËÇØ¼ Áø½Ç ¹àÇô¾ß ÇÑ´Ù”, “Á¶µå´Â »ç¶ûÀÎµ¥ ÀúÀÚ´Â Á¶µå¾Æ´Ñ°Ô È®½Ç”, “¿©·¯¸ð·Î ÇÑ½ÉÇÏ³×” µî ¿©·¯ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾Ò´Ù.
¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ´º½ººÎ (karion79@ksilbo.co.kr)
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