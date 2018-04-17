Á¦ÁÖÀÇ °³²ÀÌ¶ó°í ºÒ¸®´Â ³ëÇüµ¿, ¿¬µ¿°ú ¿¬°áµÈ ¿¬ºÏ·ÎÀÇ ÃÊÀÔ¿¡ À§Ä¡ÇÏ¿© ½Å, ±¸Á¦ÁÖ·ÎÀÇ ÁøÀÔÀÌ ¼ö¿ùÇÑ °íÇ°°Ý ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºô¸®Áö ½ÅÈÀ§´õ½ººô ´õ#(˜Þ) 30Â÷°¡ ÇöÀå¿¡ ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º¸¦ ¿ÀÇÂÇÏ°í ºü¸£°Ô ºÐ¾çµÇ°í ÀÖ´Ù.
½ÅÈÀ§´õ½ººô ´õ#(˜Þ) 30Â÷´Â 5°³µ¿ Áö»ó 4Ãþ, Àü¿ë¸éÀû 84.64§³(25.6Æò), °ø±Þ¸éÀû 104.141§³(31.5Æò), °è¾à¸éÀû 137.246§³(41.52Æò), ¼ºñ½º¸éÀû 27.72§³(8.39Æò) ÃÑ49¼¼´ë·Î ´Ù¾çÇÑ Å¸ÀÔÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ½Å, ±¸Á¦ÁÖ ÁøÀÔÀÌ ¼ö¿ùÇÑ ´ë·Îº¯¿¡ À§Ä¡ÇÏ¸é¼µµ ³²ÂÊÀÇ ¹Î¿À¸§ ¾Æ·¡¿¡ ÀÚ¸®ÇÔÀ¸·Î½á ÀÚ¿¬ ¼Ó °íÇ°°Ý ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºô¸®Áö ¶ó´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
À¯·´Ç³À¸·Î Áö¾îÁø °Ç¹° ¿Ü°üÀÌ ÀÎ»óÀûÀÎ ½ÅÈÀ§´õ½ººô ´õ#(˜Þ) 30Â÷´Â °ü¸®»ç¹«¼Ò, ³ôÀº ´ã, Àü¿ë ÀÔ•ÃâÀÔ µµ·Î, Æø ³ÐÀº µ¿°£ °Å¸® µîÀÌ °®ÃçÁ® µ¶¸³Çü °í±Þºô¶ó ´ÜÁö·Î °¢±¤¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÀÔÁÖ¹Î °øµ¿È°¿ë°ø°£, Àü±âÂ÷ ÃæÀü±â ¼³Ä¡, Àü ¼¼´ë ¹æ¹®ÀÚ È®ÀÎ¿ë ÄÃ·¯ºñµð¿À Æù, µ¶¸³µÈ Å¬¸°ÇÏ¿ì½º, ¼¼´ë ´ç ÁÖÂ÷ 2´ë µî ÀÔÁÖ¹ÎµéÀÇ ÆíÀÇ¸¦ ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î ¼³°èµÇ¾ú´Ù.
½ÅÈÁ¾ÇÕ°Ç¼³(ÁÖ)´Â Á¦ÁÖ¿¡¸¸ ¹ú½á 30¹øÂ° ½ÅÈÀ§´õ½ººôÀ» °Ç¼³ÇÏ¿´À¸¸ç, ÃàÀûµÈ ³ëÇÏ¿ì¿Í ±â¼ú·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ÀÇ°ß, Æ®·»µå¸¦ Àû±Ø ¹Ý¿µÇÏ¿© ÀÏ¹Ý ºô¶ó¿Í´Â ´Ù¸¥ °íÇ°°Ý ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºô¸®Áö¸¦ ¸¸µå´Â À¯¼öÀÇ °Ç¼³»çÀÌ´Ù.
½ÅÈÀ§´õ½ººô ´õ#(˜Þ) 30Â÷ÀÇ ÀÎ±â ºñ°áÀº »ýÈ° ÀÎÇÁ¶ó¿¡ ÀÖ´Ù.
¹Ý°æ 3§° ³»¿¡ ½ÅÁ¦ÁÖÃÊµîÇÐ±³, ¿À¶óÃÊµîÇÐ±³, Á¦ÁÖÁß¾ÓÁßÇÐ±³, ÇÑ¶óÁßÇÐ±³, ³²³ç°íµîÇÐ±³, Á¦ÀÏ°íµîÇÐ±³ µî ÃÊ•Áß•°íµîÇÐ±³°¡ ¹ÐÁýÇØ ÀÖÀ¸¸ç, ´ëÇü¸¶Æ®(ÀÌ¸¶Æ®, ·Ôµ¥¸¶Æ®), º´¿ø, ¿ìÃ¼±¹, µµÃ», ÁÖ¹Î¼¾ÅÍ, ¿µÈ°ü µîÀº 10ºÐ ³»ÀÇ °Å¸®¿¡ À§Ä¡ÇÑ´Ù.
Á¦ÁÖ½Ã ³» 20³â ÀÌ»ó µÈ ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ Àç°ÇÃàÀÌ º»°ÝÈµÊ¿¡ µû¶ó ÀÎ±Ù Áö¿ªÀÇ ºÎµ¿»ê ½Ã¼¼¿¡µµ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥°ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¸ç, ½ÅÈÀ§´õ½ººô ´õ#(˜Þ) 30Â÷°¡ À§Ä¡ÇÑ ¿¬ºÏ·Î 218¹øÁö´Â ½Ã¿Í ¸Ö¸® ¶³¾îÁ® ÀÖÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ÀÌÁÖ ¿¹Á¤ÀÚµéÀÇ ±âÁ¸ »ýÈ°±ÇÀÌ¶ó´Â Á¡¿¡¼ ¹Ì·¡°¡Ä¡°¡ ³ôÀº Áö¿ªÀÌ¶ó°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
¿¬ºÏ·Î½ÅÈÀ§´õ½ººô ´õ#(˜Þ) 30Â÷¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ºÐ¾çÁ¤º¸´Â ¿¬ºÏ·Î ÇöÀå¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º¿¡¼ »ó´ã ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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