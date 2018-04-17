¹è¿ì ±èÇü¹¬,JTBC µå¶ó¸¶ '½ºÄÉÄ¡' ÇÕ·ù, Á¤ÁöÈÆ ÀÌµ¿°Ç°ú È£Èí

|
|
|
|¡ã JTBC µå¶ó¸¶ '½ºÄÉÄ¡'¿¡ Ä³½ºÆÃµÈ ¹è¿ì ±èÇü¹¬ / ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î Á¦°ø
¹è¿ì ±èÇü¹¬Àº JTBC ±ÝÅä µå¶ó¸¶ <½ºÄÉÄ¡>(±Øº» °Çö¼º·¿¬Ãâ ÀÓÅÂ¿ì, Á¦ÀÛ ³×¿À¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®, µå¶ó¸¶ÇÏ¿ì½º)¿¡ Ãâ¿¬È®Á¤ ´«±æÀ» ¸ðÀº´Ù. ±èÇü¹¬Àº ±ØÁß¿¡¼ Á¤ÁöÈÆ ÀÌµ¿°Ç°ú È£ÈíÇÑ´Ù. µå¶ó¸¶ <½ºÄÉÄ¡>´Â <¹ä Àß »çÁÖ´Â ¿¹»Û ´©³ª> ÈÄ¼ÓÀ¸·Î 5¿ù Áß¼ø¿¡ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±èÇü¹¬Àº ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶¿¡¼ Á¦¾àÈ¸»ç È¸Àå ³²¼±¿ì ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ³²¼±¿ì´Â °µ¿¼ö(Á¤ÁöÈÆ ºÐ) ±èµµÁø(ÀÌµ¿°Ç ºÐ) »çÀÌ¿¡¼ ±äÀå°ü°è¸¦ Á¶¼ºÇÏ´Â ¿ªÇÒ·Î Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡¸ç »ì±â·Î °¡µæ Âù ´«ºû°ú ¾×¼Ç ¿¬±â·Î ¾È¹æ±ØÀåÀ» Àå¾ÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ±èÇü¹¬ /¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î Á¦°ø
1999³â ¹ÂÁöÄÃ <Ä¹Ã÷>·Î µ¥ºßÇÑ ±èÇü¹¬Àº ÀÌÈÄ 17³â µ¿¾È ¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì·Î È°¾àÀ» ÇØ¿Ô´Ù. 2017³â SBS µå¶ó¸¶ <±Ó¼Ó¸»> <Á¶ÀÛ>À¸·Î ºê¶ó¿î°ü¿¡ ÀÔ¼ºÇØ, ÀÌ¾î 2018³â SBS <¸®ÅÏ> ¿ÜÁ¦Â÷µô·¯, JTBC <¹Ì½ºÆ¼> Ã»¿Í´ëÈ«º¸¼ö¼®À¸·Î Ãâ¿¬ÇØ ¿¬±âÆÄ ¹è¿ì·Î ÀÔÁö¸¦ È®°íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø ÀÛÇ°Àº Áö³ 3¿ù Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿ÍÀÇ Ã¹ Çù·Â ÀÛÇ°ÀÎ ¸¸Å, ¹è¿ì ±èÇü¹¬°ú ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î ¸ðµÎ¿¡°Ô Å« ÀÇ¹Ì¿Í ±â´ë°¨À» ¼±»çÇÑ ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. ÇöÀç ¸ðµÎ°¡ ÁÁÀº ºÐÀ§±â ¼Ó¿¡ Àü·ÂÀ» ´ÙÇØ ÃÔ¿µ¿¡ ÀÓÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, JTBC <½ºÄÉÄ¡>´Â Á¤ÇØÁø ¹Ì·¡¸¦ ¹Ù²Ù±â À§ÇØ °í±ººÐÅõÇÏ´Â ÀÌµéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº ¼ö»ç ¾×¼Ç µå¶ó¸¶. ¿¬ÀÎÀ» ÀÒÀº °·Â°è ¿¡ÀÌ½º Çü»ç¿Í 72½Ã°£ ¾È¿¡ ¹ú¾îÁú ¹Ì·¡¸¦ ±×¸²À¸·Î ‘½ºÄÉÄ¡’ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿©Çü»ç°¡ ÇÔ²² °øÁ¶ ¼ö»ç¸¦ ÆîÄ¡¸ç »ìÀÎ »ç°ÇÀ» ÂÑ´Â´Ù. ‘¿¡¾î½ÃÆ¼’, ‘¹Îµé·¹ °¡Á·’, ‘Â¦ÆÐ’, ‘À¯³ªÀÇ °Å¸®’ ÀÓÅÂ¿ì °¨µ¶ÀÌ ¿¬ÃâÀ» ¸Ã°í, µå¶ó¸¶ ‘º°¼ø°Ë ½ÃÁð3’, ‘½ÅºÐÀ» ¼û°Ü¶ó’, ¿µÈ ‘ÀÓ±Ý´ÔÀÇ »ç°Ç¼öÃ¸’ÀÇ °Çö¼º ÀÛ°¡°¡ ÁýÇÊÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >