°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.4.17 È­ 18:29
¿¬¿¹/½Ã»ç
¹è¿ì ±èÇü¹¬,JTBC µå¶ó¸¶ '½ºÄÉÄ¡' ÇÕ·ù, Á¤ÁöÈÆ ÀÌµ¿°Ç°ú È£Èí
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.04.17  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã JTBC µå¶ó¸¶ '½ºÄÉÄ¡'¿¡ Ä³½ºÆÃµÈ ¹è¿ì ±èÇü¹¬ / ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î Á¦°ø

¹è¿ì ±èÇü¹¬Àº JTBC ±ÝÅä µå¶ó¸¶ <½ºÄÉÄ¡>(±Øº» °­Çö¼º·¿¬Ãâ ÀÓÅÂ¿ì, Á¦ÀÛ ³×¿À¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®, µå¶ó¸¶ÇÏ¿ì½º)¿¡ Ãâ¿¬È®Á¤ ´«±æÀ» ¸ðÀº´Ù. ±èÇü¹¬Àº ±ØÁß¿¡¼­ Á¤ÁöÈÆ ÀÌµ¿°Ç°ú È£ÈíÇÑ´Ù. µå¶ó¸¶ <½ºÄÉÄ¡>´Â <¹ä Àß »çÁÖ´Â ¿¹»Û ´©³ª> ÈÄ¼ÓÀ¸·Î 5¿ù Áß¼ø¿¡ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

±èÇü¹¬Àº ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶¿¡¼­ Á¦¾àÈ¸»ç È¸Àå ³²¼±¿ì ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ³²¼±¿ì´Â °­µ¿¼ö(Á¤ÁöÈÆ ºÐ) ±èµµÁø(ÀÌµ¿°Ç ºÐ) »çÀÌ¿¡¼­ ±äÀå°ü°è¸¦ Á¶¼ºÇÏ´Â ¿ªÇÒ·Î Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡¸ç »ì±â·Î °¡µæ Âù ´«ºû°ú ¾×¼Ç ¿¬±â·Î ¾È¹æ±ØÀåÀ» Àå¾ÇÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

   
¡ã ¹è¿ì ±èÇü¹¬ /¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î Á¦°ø

1999³â ¹ÂÁöÄÃ <Ä¹Ã÷>·Î µ¥ºßÇÑ ±èÇü¹¬Àº ÀÌÈÄ 17³â µ¿¾È ¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì·Î È°¾àÀ» ÇØ¿Ô´Ù. 2017³â SBS µå¶ó¸¶ <±Ó¼Ó¸»> <Á¶ÀÛ>À¸·Î ºê¶ó¿î°ü¿¡ ÀÔ¼ºÇØ, ÀÌ¾î 2018³â SBS <¸®ÅÏ> ¿ÜÁ¦Â÷µô·¯, JTBC <¹Ì½ºÆ¼> Ã»¿Í´ëÈ«º¸¼ö¼®À¸·Î Ãâ¿¬ÇØ ¿¬±âÆÄ ¹è¿ì·Î ÀÔÁö¸¦ È®°íÇß´Ù. 

¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø ÀÛÇ°Àº Áö³­ 3¿ù Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿ÍÀÇ Ã¹ Çù·Â ÀÛÇ°ÀÎ ¸¸Å­, ¹è¿ì ±èÇü¹¬°ú ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î ¸ðµÎ¿¡°Ô Å« ÀÇ¹Ì¿Í ±â´ë°¨À» ¼±»çÇÑ ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. ÇöÀç ¸ðµÎ°¡ ÁÁÀº ºÐÀ§±â ¼Ó¿¡ Àü·ÂÀ» ´ÙÇØ ÃÔ¿µ¿¡ ÀÓÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, JTBC <½ºÄÉÄ¡>´Â Á¤ÇØÁø ¹Ì·¡¸¦ ¹Ù²Ù±â À§ÇØ °í±ººÐÅõÇÏ´Â ÀÌµéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ãÀº ¼ö»ç ¾×¼Ç µå¶ó¸¶. ¿¬ÀÎÀ» ÀÒÀº °­·Â°è ¿¡ÀÌ½º Çü»ç¿Í 72½Ã°£ ¾È¿¡ ¹ú¾îÁú ¹Ì·¡¸¦ ±×¸²À¸·Î ‘½ºÄÉÄ¡’ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿©Çü»ç°¡ ÇÔ²² °øÁ¶ ¼ö»ç¸¦ ÆîÄ¡¸ç »ìÀÎ »ç°ÇÀ» ÂÑ´Â´Ù. ‘¿¡¾î½ÃÆ¼’, ‘¹Îµé·¹ °¡Á·’, ‘Â¦ÆÐ’, ‘À¯³ªÀÇ °Å¸®’ ÀÓÅÂ¿ì °¨µ¶ÀÌ ¿¬ÃâÀ» ¸Ã°í, µå¶ó¸¶ ‘º°¼ø°Ë ½ÃÁð3’, ‘½ÅºÐÀ» ¼û°Ü¶ó’, ¿µÈ­ ‘ÀÓ±Ý´ÔÀÇ »ç°Ç¼öÃ¸’ÀÇ °­Çö¼º ÀÛ°¡°¡ ÁýÇÊÇÑ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [»çÁø´º½º]ÀÎÃµ È­ÇÐ°øÀå¼­ Å«ºÒ¡¦¼Ò¹æÂ÷¿¡µµ ºÒ ¿Å°ÜºÙ¾î
  • [¿ï»ê³¯¾¾]14ÀÏ 'ºí·¢µ¥ÀÌ'?...Áñ°Å¿î ÁÖ¸» 'ºñ¿À³×¿ä'
  • ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ ³ë¶õ¸®º»ÀÇ ±è¾Æ¶û¼±¼ö, ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ ³ë¶õ¸®º»À¸·Î ¼¼¿ùÈ£ 4ÁÖ±â Ãß¸ð
  • ¹è¿ì ±èÇü¹¬,JTBC µå¶ó¸¶ '½ºÄÉÄ¡' ÇÕ·ù, Á¤ÁöÈÆ ÀÌµ¿°Ç°ú È£Èí
  • ¹Ú±ÙÇý, ¡®±¹Á¤³ó´Ü ÀçÆÇ¡¯ Ç×¼Ò Æ÷±â¡¦°ËÂû¸¸ Ç×¼ÒÇØ 2½É ÁøÇà
    • [»çÁø´º½º]ÀÎÃµ È­ÇÐ°øÀå¼­ Å«ºÒ¡¦¼Ò¹æÂ÷¿¡µµ ºÒ ¿Å°ÜºÙ¾î [»çÁø´º½º]ÀÎÃµ È­ÇÐ°øÀå¼­ Å«ºÒ¡¦¼Ò¹æÂ÷¿¡µµ ºÒ ¿Å°ÜºÙ¾î
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    µå·çÅ·¶æ, ÀÚ±â°¡ ¿Õ ¸¸µå´Â ½ÅÀÎÁÙ ¾Ë°í ÀÖ³ª? 8³â Àü ÁÖº¯¿¡ ¾Ë¸®±âµµ...
    2
    ¹ÚÀºÁö, Ã¶ÀúÇÑ ÀÚ±â °ü¸® ¸ö¸Å ÀçÁ¤ºñÇÏ´Â ³ë·ÂÆÄ ½ºÅ¸ ¡®¿ª½Ã ÇÖº¸µð¡¯
    3
    ÇÏ½Ã½Ã¹Ú, ¹é¿Á°°Àº ÇÇºÎ °ú½Ã¡¦ µÎ ¼ÕÀ¸·Î ¹øÂ½ Èûµµ Àå»ç³×
    4
    ÀÌ¼ö¹Î, ¶Ç·ÇÇÑ ÀÌ¸ñ±¸ºñ »©¾î³­ ¹Ì¸ð °ú½Ã ¡°¿Í ¾ð´Ï ÁøÂ¥ ³Ê¹« ¿¹»µ¡±
    5
    µå·çÅ·, ¶æ ¾È ¸ÂÀ¸¸é Ä® °°ÀÌ °­Åð ½ÃÄÑ ¾î¶°ÇÑ »çÀüÅëº¸ ¾øÀÌ Â÷´Ü ½ÃÄÑ
    6
    ÀÌÁöÇý ³²Æí, ¾î¶² ÀÏ ÇÏ³ª ºÃ´õ´Ï ¡°Æò¹üÇÑ »ç¶÷¡±
    7
    ÀÌ¿µÀÚ, ÇÑ°íÀº ¾Ë¸ö º» ¼Ò°¨ ¡°¹Î³¸ÀÌ³ª È­ÀåÇÑ ¾ó±¼ÀÌ³ª ¶È°°´Ù¡±
    8
    ÀÌ±¤±â µþ, ÀÌ·¸°Ô ¹ú½á ÄÇ³×¡¦ ÆøÇ³¼ºÀå ¡®±ô³î¡¯ ¿¬¿¹ÀÎ ¸øÁö ¾ÊÀº ¹Ì¸ð ¡®È­µéÂ¦¡¯
    9
    ÃÖÀºÈñ, ¡°¿À½Ã´À¶ó ¼ö°íÇß½À´Ï´Ù¡± ³³Ä¡ Áö½Ã ½ÃÀÎ ³ìÃë ±Ã±ÝÁõUP
    10
    ÇÑ°íÀº ³²Æí, ´ÙÁ¤ÇÏ°Ô Ä«¸Þ¶ó ÇâÇØ 'ºêÀÌ' Æ÷Áî ¡®²Ü ¶³¾îÁö³×¡¯
    ¹Ì±¹ °æ¸Å ³ª¿Â ¡®¿î¹®»ç Ä¥¼ºµµ¡¯ ±ÍÈ¯
    »ö»öÀÇ ½Ç·Î ¼ö³õ¾Æ ÀÌÀº ¡®³ªºñÀÇ ²Þ¡¯
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 4¿ù 16ÀÏ~)
    9ÀÏ°£ÀÇ È¯»óÀûÀÎ Á¤¿ø¼ø·Ê ½ÃÀÛ
    º½³¯¿¡ ¾î¿ï¸®´Â À¯ÄèÇÑ ¹ÂÁöÄÃ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr