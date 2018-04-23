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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.4.23 ¿ù 16:22
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¹è¿ì ±èÅÂÈ¯, µ¸¿ò¿£ÅÍ¿Í Àü¼Ó°è¾à ¸Î¾î
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.04.23  
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¹è¿ì ±èÅÂÈ¯ÀÌ µ¸¿ò¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.

µ¸¿ò¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÃøÀº "±èÅÂÈ¯°ú Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

±×´Â ¿µÈ­¿¡¼­ ´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¿Í ÇÔ²² ÀÛÇ° È°µ¿À» ¿­½ÉÈ÷ ÇÏ´Â ¹è¿ìÀÌ¸ç ¿µÈ­»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó µå¶ó¸¶µî ´Ù¾çÇÑ ½ºÆåÆ®·³À» ³ÐÈú¼ö ÀÖ´Â ¹è¿ì"¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î "¹è¿ì ÀÚÃ¼°¡ °¡Áö°í ÀÖ´Â ¸Å·ÂÀ» »ì¸®´Â °ÍÀº ¹°·Ð ÁøÁöÇÏ°Ô ¿¬±â¿¡ ÀÓÇÏ´Â ±×¸¦ À§ÇØ ÇØÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðµç Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾ÊÀ» ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

±èÅÂÈ¯Àº "»õ·Î¿î ¼Ò¼Ó»ç¿¡¼­ ¿¬±âÀÚ·Î¼­ ´õ ¹ßÀüµÈ ¸ð½À°ú ´Ù¾çÇÑ ¿¬±â¸¦ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô º¸¿©µå¸®°í ½Í´Ù"°í ÀÇÁö¸¦ µå·¯³Â´Ù. 

ÇöÀç ±èÅÂÈ¯Àº Â÷±âÀÛÀ» °ËÅäÁßÀÌ¸ç ¿À´Â 5¿ù3ÀÏ °³ÃÖµÇ´Â ÀüÁÖ±¹Á¦¿µÈ­Á¦¿¡ ‘¸Ó´Ï¹é’À¸·Î ·¹µåÄ«ÆêÀ» Ã£¾Æ°¥¿¹Á¤ÀÌ¸ç ´Ù¾çÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¿µÈ­¿¡¼­ È°µ¿ÀÇ ÆøÀ» ³ÐÈ÷°í ÀÖ´Ù.

±èÅÂÈ¯Àº ¿µÈ­ 'ÅÂ¾çÀº ¾ø´Ù'·Î µ¥ºßÇØ 'ÁÖÀ¯¼Ò ½À°Ý»ç°Ç' '½Å¶óÀÇ ´Þ¹ã' '°ø°øÀÇ Àû' 'Æ÷È­¼ÓÀ¸·Î' 'ºñÁ¤ÇÑ µµ½Ã' '°¡¹®ÀÇ ±ÍÈ¯' 'Ç¥Àû' ‘¸Ó´Ï¹é’ µî ¼ö¸¹Àº ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.

Æ¯È÷ ¿µÈ­ 'Ç¥Àû'¿¡¼­ ·ù½Â·æÀ» ÂÑ´Â Å³·¯·Î µîÀåÇØ ¿µÈ­¿¡ ±äÀå°¨À» ´õÇß°í, '°¡¹®ÀÇ ±ÍÈ¯'¿¡¼­´Â ÁÖ¿¬ÀÎ '¸ÁÄ¡'·Î µîÀåÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. 

±èÅÂÈ¯, ¾ÕÀ¸·Î ±×ÀÇ Çàº¸¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 4¿ù 23ÀÏ~)

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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