¹è¿ì ±èÅÂÈ¯, µ¸¿ò¿£ÅÍ¿Í Àü¼Ó°è¾à ¸Î¾î

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±èÅÂÈ¯Àº "»õ·Î¿î ¼Ò¼Ó»ç¿¡¼ ¿¬±âÀÚ·Î¼ ´õ ¹ßÀüµÈ ¸ð½À°ú ´Ù¾çÇÑ ¿¬±â¸¦ ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô º¸¿©µå¸®°í ½Í´Ù"°í ÀÇÁö¸¦ µå·¯³Â´Ù.
ÇöÀç ±èÅÂÈ¯Àº Â÷±âÀÛÀ» °ËÅäÁßÀÌ¸ç ¿À´Â 5¿ù3ÀÏ °³ÃÖµÇ´Â ÀüÁÖ±¹Á¦¿µÈÁ¦¿¡ ‘¸Ó´Ï¹é’À¸·Î ·¹µåÄ«ÆêÀ» Ã£¾Æ°¥¿¹Á¤ÀÌ¸ç ´Ù¾çÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¿µÈ¿¡¼ È°µ¿ÀÇ ÆøÀ» ³ÐÈ÷°í ÀÖ´Ù.
±èÅÂÈ¯Àº ¿µÈ 'ÅÂ¾çÀº ¾ø´Ù'·Î µ¥ºßÇØ 'ÁÖÀ¯¼Ò ½À°Ý»ç°Ç' '½Å¶óÀÇ ´Þ¹ã' '°ø°øÀÇ Àû' 'Æ÷È¼ÓÀ¸·Î' 'ºñÁ¤ÇÑ µµ½Ã' '°¡¹®ÀÇ ±ÍÈ¯' 'Ç¥Àû' ‘¸Ó´Ï¹é’ µî ¼ö¸¹Àº ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
Æ¯È÷ ¿µÈ 'Ç¥Àû'¿¡¼ ·ù½Â·æÀ» ÂÑ´Â Å³·¯·Î µîÀåÇØ ¿µÈ¿¡ ±äÀå°¨À» ´õÇß°í, '°¡¹®ÀÇ ±ÍÈ¯'¿¡¼´Â ÁÖ¿¬ÀÎ '¸ÁÄ¡'·Î µîÀåÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±èÅÂÈ¯, ¾ÕÀ¸·Î ±×ÀÇ Çàº¸¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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