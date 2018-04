▲ WHO 고령친화도시 인증사업 착수 보고회가 25일 울산시청 구관 회의실에서 열렸다.



울산시는 25일 시청에서 ‘WHO 고령친화도시 인증사업’ 연구용역 착수보고회를 개최했다. 고령친화도시는 나이 들어가는 모든 시민의 안전, 건강, 사회 및 경제적 참여가 자유로운 도시환경을 만드는 것이다.



나이 들어도 불편하지 않고 활기차게 보낼 수 있는 행복한 도시가 바로 고령친화도시다.



용역을 맡은 울산발전연구원은 △국내·외 고령친화도시인증 사례연구 △울산 고령친화도 분석 △고령친화도시 조성 추진방향과 비전 설정 △울산형 고령친화도시 가이드라인 개발 △노인복지기본조례 제정안 제시 등의 과업을 수행한다.



‘젊은 도시’로 꼽혔던 울산은 베이비부머들이 노인화되면서 다른 지자체 보다 매우 빠르게 고령화가 진행되고 있다.



OECD(경제협력개발기구)는 전체 인구에서 65세 이상 인구가 7%를 넘을 경우 고령화사회, 14% 이상 고령사회, 20% 이상 초고령사회로 구분하고 있다.



울산시는 2011년 고령화사회로 들어갔고, 2017년 기준 울산의 고령자 인구는 11만2000명으로 9.6%에 달한다. 2023년에는 고령사회로, 2029년에는 초고령사회로 진입할 것으로 통계청은 분석한다. 특히 2037년에는 27.5%(32만1000명)가 고령자에 포함되는 등 울산이 매우 빨리 늙어갈 것으로 관측된다.



고령화가 급격하게 진행되면서 울산은 노인 빈곤과 안전 등이 부작용으로 부각된다.



이같은 문제를 선제적으로 대응하기 위해 시가 WHO 고령친화도시 인증에 나선 것이다. 고령화 친화도시 인증을 받기 위해서는 WHO가 제시하고 있는 3개 관심분야에 8개 기준영역(외부환경, 교통, 주택, 일자리, 존중, 사회통합, 시민참여, 지역사회지원, 보건 등)과 84개 세부 내용을 충족해야 한다.



시는 ‘울산형 고령친화도시 가이드라인’을 개발, 올해 모니터링 및 피드백을 거쳐 2019년 WHO 고령친화도시 네트워크에 가입한다는 계획이라고 밝혔다. 시 관계자는 “노인들이 행복하고 안전한 세계적 수준의 고령친화도시를 조성하는 게 목표”라고 밝혔다.



