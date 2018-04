▲ 방송 캡처

박봄이 화제인 가운데 박봄 디스곡이 재조명되고 있다.

에이코어 케미는 과거 박봄 디스곡 'Do The Right Thing'으로 네티즌 사이에서 화제가 됐다.

박봄을 '밀수돌'로 지칭한 케미의 곡 가사에는 "젤리박스에 약이 빠졌어? 사라진 니 4정 누가 봐줬어? 검찰이 언제부터 이렇게 착해빠졌어?"라며 "빽 좋은 회사 뒤에 숨어 있다가 또 잠잠해지면 나오겠지"라는 가사로 YG엔터테인먼트와 박봄을 비난했다.

한편, 박봄은 지난 2010년 마약류로 반입 금지된 암페타민을 젤리류로 위장해 밀수입하다가 적발됐으나 입건유예 판정을 받은 사실이 알려져 논란을 빚었다.

