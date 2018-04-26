¡®¾È»ê Áß¾Ó¿ª ¸®½´ºôS¡¯ ³»ÀÏ(27ÀÏ) ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º °³°ü

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.4.26 ¸ñ 20:03
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½ÂÀÎ 2018.04.26  17:42:41
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ºñÁ¶Á¤´ë»óÁö¿ªÀ¸·Î Àü¸ÅÁ¦ÇÑ ¾øÀ¸¸ç, °è¾à±Ý 10% ¹«ÀÌÀÚ ÇýÅÃ Á¦°ø
ÁöÇÏ 6Ãþ~Áö»ó 15Ãþ, ÃÑ 288½Ç, Àü¿ë¸éÀûÀº 21~28§³ ±¸¼º 

°æ±âµµ ¾È»ê ÇÙ½ÉÀÔÁö¿¡ °ø±ÞµÇ´Â ‘¾È»ê Áß¾Ó¿ª ¸®½´ºôS'°¡ ³»ÀÏ(27ÀÏ) ºÐ¾çÀ» ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º¸¦ ¿­°í º»°Ý ºÐ¾ç¿¡ ³ª¼±´Ù.

°è·æ°Ç¼³±×·ì KR»ê¾÷ÀÌ °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ °íÀÜµ¿ 528-4¿¡ °ø±ÞÇÏ´Â ÀÌ ¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº ÁöÇÏ 6Ãþ~Áö»ó 15Ãþ, ÃÑ 288½Ç, Àü¿ë¸éÀûÀº 21~28§³·Î ±¸¼ºµÈ´Ù.

¿ÀÇÇ½ºÅÚÀº ÀÎ±Ù ¹Ý¿ùÁö±¸ »ê¾÷´ÜÁö¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î 4°³ÀÇ ´ëÇÐ±³, ½ÃÃ», ±³À°Ã» µîÀÇ ÇàÁ¤±â°üÀÌ ¹ÐÁýÇØ Ç³ºÎÇÑ °íÁ¤¼ö¿ä·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÅõÀÚ¸¦ ±â´ëÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ, ¾È»êÀÇ »ýÈ° ÀÎÇÁ¶ó°¡ ÁýÀûµÈ ÁöÇÏÃ¶ 4È£¼± Áß¾Ó¿ª°ú °íÀÜ¿ªÀÌ °¡±î¿ö ´Ù¾çÇÑ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ½±°Ô ´©¸± ¼ö ÀÖÀ¸¸é¼­µµ ½Ã²ô·¯¿î ¿ª¼¼±ÇÀÇ »ó±ÇÀÌ ¾Æ´Ñ ÁÖ°Å¹ÐÁýÁö¿ª¿¡ À§Ä¡ÇØ Á¶¿ëÇÏ°í ¾ÈÀüÇÑ »ýÈ° ¿©°Ç±îÁö °®Ãè´Ù.

µµº¸±Ç ³» Ç³ºÎÇÑ »ýÈ°±Çµµ ¿ì¼öÇØ ¾È»ê ÇÙ½É ÀÎÇÁ¶ó¸¦ ¹® ¾Õ¿¡¼­ ´©¸± ¼ö ÀÖ´Ù. ¹®È­°ø°£ÀÇ ¸ÞÄ«·Î ºÒ¸®´Â ¾È»ê¹®È­±¤ÀåÀÌ ÀÎÁ¢ÇÏ°í ¾È»ê Áß¾Ó°ø¿ø, È£¼ö°ø¿øµµ ÀÖ¾î ÄèÀûÇÏ°í ¿©À¯ ÀÖ´Â »ýÈ°ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. µµº¸ ¾à 200m °Å¸®¿¡ ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡, ´ºÄÚ¾Æ¾Æ¿ï·¿, È¨ÇÃ·¯½º µîÀÌ À§Ä¡ÇØ ÀÖÀ¸¸ç Áß¾Óµ¿°ú °íÀÜµ¿ ½Åµµ½É »ó±Çµµ Æí¸®ÇÏ°Ô ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

¿©±â¿¡ ´õÇØ 2023³â ½Å¾È»ê¼±ÀÌ °³ÅëµÇ¸é ¿©ÀÇµµ±îÁö 30ºÐ´ë·Î ÀÌµ¿ÀÌ °¡´ÉÇØ ¿©ÀÇµµ ¼ö¿äµµ È®º¸ °¡´ÉÇÏ´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¾È»ê½Ã ¿ø½Ã¿ªÀ» Ãâ¹ßÇØ ºÎÃµ½Ã ¼Ò»ç¿ª±îÁö ÀÌ¾îÁö´Â ¼Ò»ç-¿ø½Ã¼±µµ °³ÅëÀ» ¾ÕµÖ 30ºÐ´ë·Î ÀÌµ¿ÀÌ °¡´ÉÇÑ ºÎÃµ°úÀÇ »ýÈ°±Ç °øÀ¯µµ ±â´ëµÈ´Ù. 2021³â °³Åë ¿¹Á¤ÀÎ KTXÃÊÁö¿ª ÀÌ¿ëµµ ¼ö¿ùÇØ ±¤¿ª ¿ª¼¼±ÇÀ¸·Î °Åµì³¯ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

ÀÔÁÖ¹ÎÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ Æ¯È­¼³°èµµ Àû¿ëµÈ´Ù. ¿ì¼± Àü ½ÇÀÌ ¼±È£µµ ³ôÀº ¼ÒÇü ÆòÇüÀ¸·Î¸¸ ±¸¼ºµÇ¸ç, ÃÑ 5°¡Áö Å¸ÀÔÀÇ ´Ù¾çÇÑ Æò¸éÀ¸·Î ±¸¼ºµÅ ¼±ÅÃÀÇ ÆøÀ» ³ÐÇû´Ù. ¶ÇÇÑ ¾È»ê ÃÖÃÊ·Î ¸ðµç Å¸ÀÔ¿¡ Áß¹®ÀÌ ¼³Ä¡µÅ È¿À²ÀûÀÎ °ø°£ºÐ¸®°¡ °¡´ÉÇÏ°í, ¼ÒÀ½ ¾ø´Â ¾È¶ôÇÑ »ýÈ°ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ³ôÀº ÃµÀå°í¿Í º¹ÃþÇü ¼³°è(ÀÏºÎ¼¼´ë)µµ Àû¿ëµÅ °³¹æ°¨À» È®º¸ÇÑ´Ù. ¿©±â¿¡ ´õÇØ ÃæºÐÇÑ ¼ö³³°ø°£À» È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºôÆ®ÀÎ °¡±¸°¡ Á¦°øµÅ ÀÔÁÖ¹ÎÀÇ ¸¸Á·µµ¸¦ ³ôÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

´ÜÁö ¿ÜºÎ¿¡´Â Àü±âÂ÷ ÃæÀü±¸¿ª, ÀÚÀü°Å ÁÖÂ÷Àå, ¿Á»óÁ¤¿ø(³»ºÎ »êÃ¥·Î) µîÀÌ Á¶¼ºµÈ´Ù. ½º¸¶Æ®Æù ÇÏ³ª·Î Á¶¸í, ³­¹æ µîÀ» Á¦¾îÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸®½´ºôS¸¸ÀÇ ÃÖÃ·´Ü IoT½Ã½ºÅÛµµ Á¦°øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ºÐ¾ç °ü°èÀÚ´Â “¿ÀÇÇ½ºÅÚÀÌ µé¾î¼­´Â ¾È»ê Áß¾Ó¿ª ÀÎ±ÙÀº 1~2ÀÎ °¡±¸¿¡ ÃÖÀûÈ­µÈ ÀÎÇÁ¶ó°¡ °®ÃçÁø °÷À¸·Î °ø½Ç °ÆÁ¤ ¾øÀÌ ÀÓÂ÷ÀÎ È®º¸°¡ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”¸ç, “¿©±â¿¡ ¸®½´ºô ºê·£µå¸¸ÀÇ Æ¯È­¼³°è±îÁö Á¦°øµÅ ¿ÀÇÂ ÀüºÎÅÍ ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ¹®ÀÇ°¡ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Â ¸¸Å­ Á¶±â ¿ÏÆÇÀÌ ±â´ëµÇ´Â »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÁ™´Ù.

ÇÑÆí, ‘¾È»ê Áß¾Ó¿ª ¸®½´ºôS’´Â 27ÀÏ(±Ý) ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º ¿ÀÇÂÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¸ÕÀú ÀÌº¥Æ® ±â°£ ³» ÀÀ¸ð±Ç ÀÛ¼º°í°´À» ´ë»óÀ¸·Î °æÇ° ÀÌº¥Æ®¸¦ ÁøÇàÇÑ´Ù.

ÀÌ Çà»ç´Â 1µî 1¸í¿¡°Ô´Â ‘´ÙÀÌ½¼ Ã»¼Ò±â’, 2µî 2¸í¿¡°Ô ‘Å×ÆÈ °ø±âÃ»Á¤±â’, 3µî 5¸í¿¡°Ô ‘6ÀÎ¿ë ÄíÃ¾ Àü±â¾Ð·Â¹ä¼Ü’ µîÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ÃßÃ·Àº 29ÀÏ(¿ù) ¿ÀÈÄ 3½Ã ½Ç½ÃµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Áï¼®º¹±Ç ÀÌº¥Æ®µµ ÁøÇàÇÑ´Ù. 1µî 2¸í¿¡°Ô ‘³×½ºÄ«Æä µ¹Ã¼±¸½ºÅä’, 2µî 10¸í¿¡°Ô ‘·Î¾â±×·¡ÇÁÅæ ¾Æ³×Æ® ½ºÅÙ³¿ºñ’ µîÀÌ ÁÖ¾îÁø´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿ÀÇÂ ´çÀÏºÎÅÍ 3ÀÏ °£ °è¾àÀÚ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î »çÀºÇ°À» Áö±ÞÇÏ¸ç, ÀÌº¥Æ® ±â°£ ³» ¸ÅÀÏ ¼±Âø¼ø 288¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î »óÇ°À» ÁõÁ¤ÇÏ´Â ¹æ¹®°í°´ ÀÌº¥Æ®µµ ÁøÇàÇÑ´Ù.
 
¾È»ê Áß¾Ó¿ª ¸®½´ºôSÀº Àü¸ÅÁ¦ÇÑÀÌ ¾øÀ¸¸ç, °è¾à±Ý 10% ¹«ÀÌÀÚ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º´Â °æ±âµµ ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ ÀÌµ¿¿¡ À§Ä¡ÇÑ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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