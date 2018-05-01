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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.1 È­ 18:40
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¡®¹°º­¶ô °©Áú¡¯ Á¶Çö¹Î ¡°Áø½ÉÀ¸·Î ÁË¼Û¡± ¿ï¸Ô¡¦°æÂû Ãâ¼®°æÂû, ±¤°í¾÷Ã¼ Á÷¿ø¿¡ À¯¸®ÄÅ ´øÁ³´ÂÁö ÁýÁß Ãß±Ã
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã '¹°º­¶ô °©Áú' ³í¶õ Á¶Çö¹Î Àü ´ëÇÑÇ×°ø ±¤°í´ã´ç Àü¹«°¡ 1ÀÏ ¿ÀÀü °­¼­°æÂû¼­¿¡ Ãâ¼®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. °æÂûÀº ÆøÇà°ú À§·Â¿¡ ÀÇÇÑ ¾÷¹«¹æÇØ µîÀÇ ÇøÀÇ·Î Á¶ Àü Àü¹«¸¦ Á¶»çÇÑ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

 ÀÌ¸¥¹Ù ‘¹°º­¶ô °©Áú’·Î »çÈ¸Àû ¹°ÀÇ¸¦ ºúÀº Á¶Çö¹Î(35) Àü ´ëÇÑÇ×°ø ±¤°í´ã´ç Àü¹«°¡ 1ÀÏ ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î °æÂû¿¡ Ãâ¼®Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 9½Ã56ºÐ²² ¼­¿ï °­¼­°æÂû¼­¿¡ Ãâ¼®ÇÑ Á¶ Àü Àü¹«´Â ‘À¯¸®ÄÅÀ» ´øÁö°í À½·á¼ö »Ñ¸° °ÍÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ´À³Ä’´Â ÃëÀçÁø Áú¹®¿¡ “½É·Á¸¦ ³¢ÃÄµå·Á Áø½ÉÀ¸·Î ÁË¼ÛÇÏ´Ù”¸ç °í°³¸¦ ¼÷¿´´Ù.

ÀÌ¾î ‘(¾î¸Ó´ÏÀÎ) ÀÌ¸íÈñ ÀÌ»çÀåÀÇ ’°©Áú‘ Çà°¢¿¡ ´ëÇÑ º¸µµ¸¦ ºÃ´À³Ä’, ‘´ëÇÑÇ×°ø ÃÑ¼ö ÀÏ°¡ »çÅð·ÐÀÌ ³ª¿À´Âµ¥ ¾î¶»°Ô »ý°¢Çá´À³Ä’, ‘´ëÇÑÇ×°ø Á÷¿øµéÀÇ ÃÐºÒ ÁýÈ¸ ÀÌ¾ß±â±îÁö ³ª¿À´Âµ¥ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇÏ´À³Ä’ µîÀÇ Áú¹®¿¡µµ “ÁË¼ÛÇÏ´Ù”´Â ´äº¯¸¸ µÇÇ®ÀÌÇÏ¸ç ¿ï¸Ô°Å¸®±âµµ Çß´Ù. 

Á¶ Àü Àü¹«´Â ÀÌ³¯ ¹ý¹«¹ýÀÎ À²ÃÌ ¹ÚÀºÀç º¯È£»ç¿Í ÇÔ²² °æÂû¿¡ Ãâ¼®Çß´Ù. ¹Ú º¯È£»ç´Â ¾Õ¼­ Ã¤µ¿¿í Àü °ËÂûÃÑÀå°ú ÇÔ²² Á¶¾çÈ£ ÇÑÁø±×·ì È¸ÀåÀÇ ÀÚÅÃ°ø»ç ºñ¸® »ç°Ç º¯È£¸¦ ¸Ã¾Ò´Ù.

Á¶ Àü Àü¹«´Â Áö³­ 3¿ù 16ÀÏ ´ëÇÑÇ×°ø º»»ç¿¡¼­ ±¤°í¾÷Ã¼ A»ç ÆÀÀå B¾¾°¡ ÀÚ½ÅÀÇ Áú¹®¿¡ Á¦´ë·Î ´äÇÏÁö ¸øÇÏÀÚ ¼Ò¸®¸¦ Áö¸£¸ç À¯¸®ÄÅÀ» ´øÁö°í Á¾ÀÌÄÅ¿¡ µç ¸Å½Ç À½·á¸¦ Âü¼®ÀÚµéÀ» ÇâÇØ »Ñ¸° ÇøÀÇ(ÆøÇà µî)¸¦ ¹Þ´Â´Ù.

°æÂûÀº Á¶ Àü Àü¹«¸¦ »ó´ë·Î ´ç½Ã ¹®Á¦°¡ µÆ´ø ±¤°í¾÷Ã¼¿Í È¸ÀÇ¿¡¼­ »ç¶÷À» ÇâÇØ À¯¸®ÄÅÀ» ´øÁ³´ÂÁö µîÀ» ÁýÁßÀûÀ¸·Î Ä³¹°À» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

°æÂûÀº Á¶ Àü Àü¹«°¡ À¯¸®ÄÅÀ» »ç¶÷À» ÇâÇØ ´øÁ³À» °æ¿ì Æ¯¼öÆøÇà ÇøÀÇ¸¦ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í º¸°í ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÇøÀÇ »ç½Ç È®ÀÎÀ» À§ÇØ ´ç½Ã È¸ÀÇ Âü¼®ÀÚ µîÀ» »ó´ë·Î Á¶»ç¸¦ ¹ú¿©¿Ô´Ù. 

´Ù¸¸ ´ç½Ã »óÈ²¿¡ °üÇØ °ü·ÃÀÚµéÀÇ Áø¼úÀÌ ¼­·Î ¾ù°¥¸®´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾î °æÂûÀº Á¶ Àü Àü¹«¸¦ »ó´ë·Î Á¤È®ÇÑ »ç½Ç°ü°è¸¦ È®ÀÎÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. 

°æÂûÀº Á¶ Àü Àü¹«ÀÇ À§·Â¿¡ ÀÇÇÑ ¾÷¹«¹æÇØ ÇøÀÇµµ Á¶»çÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ±×°¡ Æø¾ðÀÌ³ª ÆøÇàÀ¸·Î ±¤°í´ëÇà»çÀÇ ¾÷¹«¸¦ Áß´Ü½ÃÄ×À» °æ¿ì ¾÷¹«¹æÇØ ÇøÀÇ¸¦ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.

¾Æ¿ï·¯ °æÂûÀº Á¶ Àü Àü¹«¸¦ »ó´ë·Î Áõ°ÅÀÎ¸êÀÌ³ª ÇÇÇØÀÚ¸¦ »ó´ë·Î ÇÑ È¸À¯·Çù¹ÚÀÌ ÀÖ¾ú´ÂÁöµµ È®ÀÎÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

°æÂûÀº Á¶ Àü Àü¹«¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç ³»¿ëÀ» Åä´ë·Î Æ¯¼öÆøÇà ÇøÀÇ¸¦ Àû¿ëÇÒÁö, Ãß°¡ Á¶»ç°¡ ÇÊ¿äÇÑÁö µîÀ» °áÁ¤ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
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    Á¶Çö¾Æ ³²Æí, ¡°Ã¢ÇÇÇØ¼­ ÀÚ±â ºÎÀÎÀÌ¶ó°í ¸»ÇÏ°í ´Ù´Ò ¼ö ÀÖ¾ú°Ú³Ä¡± ¡°º¸»ìÀÎ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Âµ¥ Æò¹üÇÑ »ç¶÷ÀÌ±¸³ª¡± ¡°Àú Áý¾È¿¡¼­ ÀÚ½Ä Å°¿ü´Ù°¡ °©Áú 4¼¼ ´º½º ³ª¿Ã ¼öµµ ÀÖÀ½¡± µî ´©¸®²Û ¹¹¶ó°í Çß³ª
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