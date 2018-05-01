¡°¾Ë¹Ù °í±³»ý 20£¥ ÃÖÀúÀÓ±Ý ¸ø¹Þ¾Æ¡¦15£¥ Æø·Â µî ºÎ´ç´ë¿ì¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.1 È­ 18:40
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½ÂÀÎ 2018.05.01  
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³ëµ¿ÀÎ±Ç¼¾ÅÍ °ü°èÀÚ´Â “Ã»¼Ò³âµéÀÌ ºÎ´çÇÑ ´ë¿ì¸¦ ¹ÞÁö ¾Êµµ·Ï ÇÐ±³ ÇöÀå¿¡¼­ ³ëµ¿ÀÎ±Ç ±³À°À» °­È­ÇÏ°í, °ü°è ´ç±¹Àº Ã»¼Ò³âµéÀÌ ÀÏÇÏ´Â »ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇÑ °¨µ¶À» Ã¶ÀúÈ÷ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

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ÀÀ´äÀÚ Áß 15£¥´Â ¿å¼³(Æø¾ð), Æø·Â, Ã¼¹ú, ¼ºÈñ·Õ, ÀÓ±ÝÃ¼ºÒ µî ºÎ´çÇÑ ´ë¿ì¸¦ ¹ÞÀº °æÇèÀÌ ÀÖ´Ù°í ´äÇß´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

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