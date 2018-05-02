½É±Ô¼± »õ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü '¸ö°ú ¸¶À½' ¿À´Ã(2ÀÏ)ºÎÅÍ ¿¹¾àÆÇ¸Å ½ÃÀÛ!

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°¡¼ö ½É±Ô¼±ÀÇ »õ ¾Ù¹ü ‘¸ö°ú ¸¶À½’ÀÇ ¿¹¾àÆÇ¸Å°¡ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
½É±Ô¼±Àº ¿À´Ã(2ÀÏ)ºÎÅÍ ¿Â¶óÀÎ À½¹ÝÆÇ¸Å »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ »õ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ‘¸ö°ú ¸¶À½’ÀÇ ¿¹¾à ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù. ‘¸ö°ú ¸¶À½’Àº 5¿ù 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã Àü À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÇ¸ç, ¾Ù¹üÀº ¿À´Â 17ÀÏºÎÅÍ ¿Â, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ À½¹ÝÆÇ¸ÅÁ¡¿¡¼ ±¸¸Å °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº CD¿Í ÇÔ²² ‘ÇÎÅ©’¿Í ‘ºí·ç’ µÎ °¡Áö ¹öÀüÀÇ ¾çÀåºÏÀ¸·Î Ãâ½ÃµÈ´Ù. ÃÊµµ 1,000Àå±îÁö ³Ñ¹ö¸µ ¹× Ä£ÇÊ »çÀÎÀÌ µé¾î°£ Æ÷Åä Ä«µå 2Á¾ÀÌ °¢ ¹öÀü¿¡ ¸Â°Ô Æ÷ÇÔµÅ ÀÖÀ¸¸ç, ¸ö°ú ¸¶À½ÀÌ¶ó´Â ÄÁ¼Á¿¡ ¸ÂÃç ¾Ù¹üÀ» ¹ÝÀ¸·Î ³ª´² Á¤¹æÇâ°ú ¿ª¹æÇâÀ¸·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖ´Ù. µû¶ó¼ ¾çÀåºÏÀÇ ¾ÕµÞ¸é ¶ìÁö¿Í °áÇÕÇÏ¿© Ç¥Áö·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
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¼ö·Ï°îÀº Å¸ÀÌÆ²°î ‘¾È’°ú 25ÀÏ¿¡ ¼±°ø°³ µÈ ‘³ÊÀÇ ²É¸»’À» Æ÷ÇÔÇØ, ‘Soulmate’, ‘Áö´Â ½Î¿ò’, ‘Naked’, ‘¼Ò³â¿¡°Ô’ µî ½Å°î 6°î°ú ÀÎ½ºÆ®·ç¸àÅ» 6°îÀ» Æ÷ÇÔÇØ ÃÑ 12°îÀÌ ¼ö·ÏµÆ´Ù.
‘¸ö°ú ¸¶À½’Àº Áö³ÇØ 5¿ù ¹ß¸ÅÇÑ ‘È¯»ó¼Ò°îÁý op.1’ ÀÌÈÄ 1³â ¸¸ÀÇ ¾Ù¹üÀÌ´Ù. ¾Õ¼ ¹ß¸ÅÇÑ <È¯»ó¼Ò°îÁý op.1>ÀÌ ÄÉÀÌÀÎµðÂ÷Æ®(K-Indie Chart) 3À§¿¡ ¿À¸£¸ç ¾ð´Ï³× ÀÌ¹ß°ü°ú °ËÁ¤Ä¡¸¶¿Í ¾î±ú¸¦ ³ª¶õÈ÷ ÇÑ ¹Ù ÀÖ¾î, ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡µµ À½¾Ç ÆÒµéÀÇ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÈ´Ù.
»õ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ‘¸ö°ú ¸¶À½’Àº ¿À´Â 5¿ù 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ¿Â¶óÀÎ À½¾Ç»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¾Ù¹üÀº 5¿ù 17ÀÏºÎÅÍ °¢ ¿Â, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ À½¹ÝÆÇ¸ÅÁ¡À» ÅëÇØ ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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