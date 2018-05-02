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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.2 ¼ö 15:47
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½É±Ô¼± »õ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü '¸ö°ú ¸¶À½' ¿À´Ã(2ÀÏ)ºÎÅÍ ¿¹¾àÆÇ¸Å ½ÃÀÛ!
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½ÂÀÎ 2018.05.02  
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°¡¼ö ½É±Ô¼±ÀÇ »õ ¾Ù¹ü ‘¸ö°ú ¸¶À½’ÀÇ ¿¹¾àÆÇ¸Å°¡ ½ÃÀÛµÈ´Ù.

½É±Ô¼±Àº ¿À´Ã(2ÀÏ)ºÎÅÍ ¿Â¶óÀÎ À½¹ÝÆÇ¸Å »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ »õ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ‘¸ö°ú ¸¶À½’ÀÇ ¿¹¾à ÆÇ¸Å¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù. ‘¸ö°ú ¸¶À½’Àº 5¿ù 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã Àü À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÇ¸ç, ¾Ù¹üÀº ¿À´Â 17ÀÏºÎÅÍ ¿Â, ¿ÀÇÁ¶óÀÎ À½¹ÝÆÇ¸ÅÁ¡¿¡¼­ ±¸¸Å °¡´ÉÇÏ´Ù.

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