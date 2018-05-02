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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.2 ¼ö 18:19
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Á¶Çö¹Î, ÇøÀÇ Àü¸é ºÎÀÎ¡¦°æÂû ¡°ÇÇÇØÀÚ Áø¼ú°ú ÀÏºÎ ¾ù°¥·Á¡±Á¾ÀÌÄÅ ¹ÐÄ£ »ç½Ç¸¸ ÀÎÁ¤¡¦ÆøÇà ÇøÀÇ ºÎÀÎ ÀÇµµ·Î ÇØ¼®
¡°È¸ÀÇ Áß´Ü ¾÷¹«¹æÇØ ¾Æ³Ä, ³»°¡ Ã¥ÀÓÀÚ¡±¡¦°æÂû, ±¸¼Ó¿µÀå °ËÅä
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã '¹°º­¶ô °©Áú' ³í¶õÀ¸·Î °æÂû Á¶»ç¸¦ ¹ÞÀº Á¶Çö¹Î Àü ´ëÇÑÇ×°ø ±¤°í´ã´ç Àü¹«°¡ 2ÀÏ ¿ÀÀü ¼­¿ï °­¼­°æÂû¼­¿¡¼­ Á¶»ç¸¦ ¸¶Ä£ µÚ ±Í°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

ÀÌ¸¥¹Ù ‘¹°º­¶ô °©Áú’·Î ³í¶õÀ» ºúÀº Á¶Çö¹Î(35) Àü ´ëÇÑÇ×°ø Àü¹«°¡ °æÂû Á¶»ç¿¡¼­ »ç½Ç»ó ¸ðµç ÇøÀÇ »ç½ÇÀ» Àü¸é ºÎÀÎÇß´Ù.

2ÀÏ ¼­¿ï °­¼­°æÂû¼­¿¡ µû¸£¸é Á¶ Àü Àü¹«´Â ÆøÇà°ú Æ¯¼öÆøÇà, À§·Â¿¡ ÀÇÇÑ ¾÷¹«¹æÇØ µî ÀÚ½ÅÀÇ ÇøÀÇ»ç½ÇÀ» ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. 

Á¶ Àü Àü¹«´Â Àü³¯ ¿ÀÀü 10½Ã²² °­¼­°æÂû¼­¿¡ ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î Ãâ¼®ÇØ 15½Ã°£°¡·® Á¶»ç¸¦ ¹Þ°í 2ÀÏ »õº® ±Í°¡Çß´Ù.

Á¶ Àü Àü¹«´Â 3¿ù 16ÀÏ ´ëÇÑÇ×°ø º»»ç¿¡¼­ ±¤°í¾÷Ã¼ A»ç ÆÀÀå B¾¾°¡ ÀÚ½ÅÀÇ Áú¹®¿¡ Á¦´ë·Î ´äÇÏÁö ¸øÇÏÀÚ ¼Ò¸®¸¦ Áö¸£¸ç À¯¸®ÄÅÀ» ´øÁö°í Á¾ÀÌÄÅ¿¡ µç ¸Å½Ç À½·á¸¦ Âü¼®ÀÚµéÀ» ÇâÇØ »Ñ¸° ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â´Ù.

°æÂû Á¶»ç¿¡¼­ Á¶ Àü Àü¹«´Â “À½·á°¡ ´ã±ä Á¾ÀÌÄÅÀ» »ç¶÷À» ÇâÇØ »Ñ¸° °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÀÚ¸®¿¡ ¾ÉÀº »óÅÂ¿¡¼­ ÃâÀÔ±¸ ¹æÇâÀ¸·Î ¼ÕµîÀ¸·Î ¹ÐÃÆ´Ù”°í Áø¼úÇß´Ù. 

´Ù¸¸ Á¶ Àü¹«´Â Á¾ÀÌÄÅÀ» ¹ÐÄ¡´Â °úÁ¤¿¡¼­ À½·á¼ö°¡ Æ¢¾î¼­ ÇÇÇØÀÚµéÀÌ ¸ÂÀº °ÍÀÌ¶ó°í Áø¼úÇß´Ù°í °æÂûÀº ÀüÇß´Ù. ÆøÇà ÇøÀÇ°¡ Àû¿ëµÉ ¼ö ÀÖ´Â »ç½Ç°ü°è´Â ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â ¶æÀ¸·Î ¿©°ÜÁø´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â “ÆøÇà ÇøÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ Á¶ Àü¹«¿Í Âü°íÀÎ·ÇÇÇØÀÚµéÀÇ Áø¼úÀÌ ¾ù°¥¸®´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ¾î Á¤È®ÇÑ »ç½Ç°ü°è¸¦ È®ÀÎÇØ³ª°¥ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. 

°æÂûÀº ÇÇÇØÀÚ 2¸íÀ» Æ÷ÇÔÇØ ´ç½Ã È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇÑ 13¸í Áß 12¸í¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç¸¦ ¸¶ÃÆ°í, ÀÌµéÀÇ Áø¼ú ³»¿ëÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °ËÅäÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

¶Ç ´ç½Ã È¸ÀÇ°¡ Áß´ÜµÈ µ¥ ´ëÇØ Á¶ Àü Àü¹«´Â ÀÚ½ÅÀÌ ÇØ´ç ¾÷¹«¿¡ ´ëÇÑ °áÁ¤ ±ÇÇÑÀÌ ÀÖ´Â ÃÑ°ýÃ¥ÀÓÀÚÀÌ°í º»ÀÎ ¾÷¹«¶ó°í ÁÖÀåÇÏ¸é¼­ ¾÷¹«¹æÇØ ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇß´Ù.

°æÂûÀº Á¶ Àü Àü¹«°¡ À¯¸®ÄÅÀ» »ç¶÷À» ÇâÇØ ´øÁ³À» °æ¿ì Æ¯¼öÆøÇà ÇøÀÇ¸¦ Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í º¸°í Á¤È®ÇÑ »ç½Ç°ü°è¸¦ Ãß±ÃÇßÁö¸¸, ±×´Â “»ç¶÷ÀÌ ¾ø´Â °÷À¸·Î À¯¸®ÄÅÀ» ´øÁ³´Ù”¸ç ÇøÀÇ¸¦ ºÎÀÎÇß´Ù.

¾Æ¿ï·¯ °æÂûÀº Á¶ Àü Àü¹«¸¦ »ó´ë·Î Áõ°ÅÀÎ¸êÀÌ³ª ÇÇÇØÀÚ¸¦ »ó´ë·Î ÇÑ È¸À¯·Çù¹ÚÀÌ ÀÖ¾ú´ÂÁöµµ ÁýÁßÀûÀ¸·Î Ä³¹°¾ú´Ù.

±×´Â “´ëÇÑÇ×°ø °ü°èÀÚ¿Í ¼ö½À´ëÃ¥À» »óÀÇ´Â ÇßÁö¸¸, °Ô½Ã±Û(’¹°º­¶ô °©Áú‘ Æø·Î ±Û)À» »èÁ¦ ¶Ç´Â ´ñ±ÛÀ» ´Þµµ·Ï ÇÏ´Â µîÀÇ Áõ°ÅÀÎ¸êÀ» Áö½ÃÇÑ ÀûÀº ¾ø´Ù”°í Áø¼úÇß´Ù.

±¹¸³°úÇÐ¼ö»ç¿¬±¸¿øÀÌ Á¶ Àü Àü¹«¿Í ´ëÇÑÇ×°ø ÀÓ¿øÀÇ ÈÞ´ëÀüÈ­¸¦ °ËÁõÇÑ °á°ú ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö µîÀÌ »èÁ¦µÈ »ç½ÇÀº È®ÀÎµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í °æÂûÀº ¹àÇû´Ù. ÇÏÁö¸¸ °æÂûÀº ¼ö½À´ëÃ¥ È¸ÀÇ¿¡¼­ ¸»¸ÂÃß±â³ª Á¤È²ÀÌ ÀÖ¾ú´ÂÁö´Â °è¼Ó È®ÀÎÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

°æÂûÀº Á¶ Àü Àü¹«°¡ ÇøÀÇ »ç½ÇÀ» ¸ðµÎ ºÎÀÎÇÔ¿¡ µû¶ó °­Á¦ ¼ö»ç°¡ ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í ±¸¼Ó¿µÀåÀ» ½ÅÃ»ÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» Àû±Ø °ËÅä ÁßÀÌ´Ù.

°æÂû °ü°èÀÚ´Â “±×µ¿¾È ¼ö»ç¸¦ ÅëÇØ È®º¸ÇÑ ÈÞ´ëÀüÈ­ µðÁöÅÐ Æ÷·»½Ä °á°ú¿Í ³ìÃë ÆÄÀÏ µî Áõ°Å¹°, ÇÇÇØÀÚ¿Í Âü°íÀÎ Áø¼ú ±×¸®°í ÇÇÀÇÀÚ Áø¼úÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ºÐ¼®ÇØ ÀÌ¸¥ ½Ã°£ ³»¿¡ ½Åº´ Ã³¸®ÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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