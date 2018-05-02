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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.2 ¼ö 18:19
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡°ÀÌ·¸°Ô »¡¸® ¶°³¯ ÁÙÀº¡±¡¦¾Æµé µÑ¡¤³²Æí µÎ°í ¿µ¸éÇÑ °­ ¼Ò¹æÀ§¡°¿Ö ¸»¾øÀÌ ¸ÕÀú °£ °Å¾ß¡± ¿ïÀ½¹Ù´Ù µÈ ÀÍ»ê ¿©¼º ¼Ò¹æ´ë¿ø ºó¼Ò
±èºÎ°â Àå°ü ¹æ¸í·Ï¿¡ ¡°ÁöÄÑµå¸®Áö ¸øÇØ ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÁ¦ ÆíÈ÷ ½¬¼¼¿ä¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 2ÀÏ ¿ÀÈÄ ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã ´öÁø±¸ ´ë¼ÛÀå·Ê½ÄÀå¿¡¼­ Á¶Á¾¹¬ ¼Ò¹æÃ»ÀåÀÌ ¼ûÁø °­¿¬Èñ ¼Ò¹æÀ§ÀÇ ºó¼Ò¿¡¼­ Á¶¹®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

“ÇöÀå¿¡¼­ ÀÜ»À°¡ ±½Àº, º¸±â µå¹® ¿©¼º ¼Ò¹æ´ë¿øÀÌ¾ú¾î¿ä. ´©±¸º¸´Ù ÀÚºÎ½ÉÀÌ °­Çß´Âµ¥….”

Ãâµ¿ ÇöÀå¿¡¼­ ¼ú ÃëÇÑ ÇàÀÎ¿¡°Ô ÆøÇàÀ» ´çÇÑ Áö ÇÑ ´Þ ¸¸¿¡ ¼ûÁø ÀüºÏ ÀÍ»ê¼Ò¹æ¼­ ¼Ò¼Ó ±¸±Þ´ë¿ø °­¿¬Èñ ¼Ò¹æÀ§ÀÇ µ¿·áµéÀº ±×¸¦ ‘ÇöÀå Àü¹®°¡’·Î ±â¾ïÇß´Ù.

2ÀÏ ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã ´öÁø±¸ ´ë¼ÛÀå·Ê½ÄÀå¿¡ ¸¶·ÃµÈ °­ ¼Ò¹æÀ§ÀÇ ºó¼Ò¿¡´Â ¹«°Å¿î Ä§¹¬°ú ¿ïÀ½ÀÌ ±³Â÷Çß´Ù. µ¿·áµéÀº ±×ÀÇ ¿µÁ¤»çÁø ¾Õ¿¡¼­ °í°³¸¦ ¶³±¸°í Èå¸£´Â ´«¹°À» ¿¬½Å ÈÉÄ¡´À¶ó ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇß´Ù.

ÀüºÏ¼Ò¹æº»ºÎ, ÀÍ»ê¼Ò¹æ¼­ Á÷¿ø 50¿© ¸íÀº ¾îµÎ¿î ¾ó±¼·Î Á¶¹®°´À» ¸ÂÀ¸¸ç °­ ¼Ò¹æÀ§ ¸¶Áö¸· ±æÀ» ÁöÄ×´Ù.

°°Àº ¼Ò¹æ°üÀÎ ³²Æí°ú ÃÊµîÇÐ»ý·°íµîÇÐ»ýÀÎ µÎ ¾ÆµéÀº °­ ¼Ò¹æÀ§ÀÇ Á×ÀÓÀÌ ¾ÆÁ÷µµ ¹Ï±âÁö ¾Ê´Â µí Çã¸ÁÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î Á¶¹®°´À» ¸Â¾Ò´Ù. ÇÑµ¿¾È Ä§¹¬ÀÌ Èå¸£´ø ºó¼Ò´Â ¿ÀÈÄ µé¾î ¸ô·Áµç Á¶¹®°´µé·Î ºÏÀû¿´´Ù. 

°­ ¼Ò¹æÀ§ÀÇ »ýÀü ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©´Ù ¿À¿­ÇÏ´Â ¸ð½ÀµéÀÌ ºó¼Ò ¿©±âÀú±â¼­ ¸ñ°ÝµÆ´Ù.

ÇÑ ¿©¼º µ¿·á´Â ÀÛÀº ¸ñ¼Ò¸®·Î “¿¬Èñ¾ß…”¸¦ µÇ³ú¸ç µÎ »´¿¡ Èå¸£´Â ´«¹°À» ¿¬½Å ´Û¾Æ³Â°í ´Ù¸¥ µ¿·á´Â ½½ÇÄÀ» Ã£Áö ¸øÇÏ°í ±ÞÈ÷ È­Àå½Ç·Î ¸öÀ» ¼û°å´Ù.

Á¶¹®°´µéÀÇ ½½ÇÄÀ» ¾Æ´ÂÁö ¸ð¸£´ÂÁö °­ ¼Ò¹æÀ§´Â ¿µÁ¤»çÁø ¼Ó¿¡¼­ ÀÎÀÚÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ¾ú´Ù. 

Á¦´Ü¿¡´Â °­ ¼Ò¹æÀ§°¡ »ýÀü¿¡ ÀÔ¾ú´ø ±Ù¹«º¹ µÎ ¹úÀÌ ³õ¿© ÀÖ¾ú´Ù. 

Á¶¹®°´µéÀº °­ ¼Ò¹æÀ§¸¦ ‘Á÷ÀåÀ» »ç¶ûÇÏ´ø ±¸±Þ´ë¿ø’ÀÌ¶ó°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù. 

ÇÑ µ¿·á´Â “Ã¹ ¼Ò¹æ¼­ ±Ù¹« ¶§ °­ ¼Ò¹æÀ§¿Í ÇÔ²² ±Ù¹«Çß´Âµ¥ À¯¸Ó ³ÑÄ¡°í ½Ï½ÏÇÑ ¼±¹è¿´´Ù”¸ç “°©ÀÚ±â À¯¸íÀ» ´Þ¸®ÇßÁö¸¸ ÇÏ´Ã³ª¶ó¿¡¼­´Â ºÎµð ÆíÈ÷ ½¬±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. 

ÀÌ¾î “±¸±Þ´ë¿øÀ¸·Î ÇöÀå¿¡¼­ 20³â °¡±îÀÌ È°µ¿ÇÑ ºÐÀÌ´Ù”¸ç “Àü¹®½ÉÀå¼Ò»ý¼ú °úÁ¤°ú ±âº» ÀÎ¸í¼Ò»ý¼ú °úÁ¤À» ¸¶Ä¥ Á¤µµ·Î ÀÏ¿¡ ¿­ÀÇ°¡ ³ÑÄ¡´ø ºÐÀÌ¾ú´Âµ¥…”¶ó¸ç ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇß´Ù.

³²Æíµµ °­ ¼Ò¹æÀ§¸¦ ‘Á÷Àå»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °¡Á¤¿¡µµ Ãæ½ÇÇß´ø ¾Æ³»’¶ó°í ÃßÄÑ¼¼¿ü´Ù.

ÃÖÅÂ¼º(52)¾¾´Â “³²Æí µÞ¹Ù¶óÁö ¸¶´ÙÄ¡ ¾Ê´Â ¾Æ³», ÀÚ³àµé¿¡°Ô ÀÎÀÚÇÑ ¾ö¸¶¿´´Ù”¸ç “ÀÌ·¸°Ô È¥ÀÚ º¸³¾Áö´Â ²Þ¿¡µµ ¸ô¶ú´Ù”°í ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÇû´Ù. 

±×·¯¸é¼­ “ÀÌ¹Ì ¹ú¾îÁø ÀÏÀÎµ¥ ¾î¶»°Ô ¾Æ³»¸¦ ¶§¸° ³²¼ºÀ» ¿ø¸ÁÇÏ°Ú³ª. ¾Æ³»µµ ±×ºÐÀ» ¸ðÁú°Ô Ã³¹úÇÏ±â ¹Ù¶óÁö´Â ¾ÊÀ» °Å´Ù”¸ç “´Ù¸¸ ³»°¡ Á¶±Ý¸¸ ´õ ÀßÇØÁÙ °É (°í¸¿´Ù´Â) ¸» ÇÑ¸¶µð ¸øÇÏ°í º¸³½ °Ô °¡½¿ÀÌ ¾ÆÇÁ´Ù”°í Èå´À²¼´Ù.

±èºÎ°â ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°üÀº ÀÌ³¯ ºó¼Ò¸¦ Ã£¾Æ Á¶¹®ÇÏ°í À¯°¡Á·À» À§·ÎÇß´Ù.

ÇÑµ¿¾È °­ ¼Ò¹æÀ§ ¿µÁ¤»çÁø ¾Õ¿¡¼­ °í°³¸¦ ¼÷ÀÌ°í °íÀÎÀÇ ³ÌÀ» ´Þ·¨´Ù. 

¹æ¸í·Ï¿¡ ‘±×µ¿¾È ³Ê¹«µµ ¼ö°í°¡ ¸¹À¸¼Ì½À´Ï´Ù. ÁöÄÑµå¸®Áö ¸øÇØ ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÁ¨ ÆíÈ÷ ½¬¼¼¿ä’¶ó°í Àû±âµµ Çß´Ù. 

±è Àå°üÀº “¹«¾ùº¸´Ù ±¹¹ÎÀÌ ¼Ò¹æ°üµéÀÇ ¾î·Á¿î ±Ù¹«Á¶°ÇÀ» Àß ÀÌÇØÇØÁÖ°í º¸È£ÇØÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”¸ç “¼Ò¹æ°üµéÀÌ ÀÌ·± ½ÄÀ¸·Î Èñ»ýµÇ´Â °ÍÀº ¾ÈÅ¸±õ´Ù. °íÀÎÀÇ Á×À½ÀÌ ¸í¿¹·Î¿ï ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼øÁ÷ ÀÎÁ¤, ÈÆÀå Ãß¼­ µî ¹æ¹ýÀ» Ã£°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

°­ ¼Ò¹æÀ§´Â Áö³­´Þ 2ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã 2ºÐ²² ÀÍ»ê½Ã ÆòÈ­µ¿ ÀÍ»ê¿ª ¾Õ µµ·Î Áß¾Ó¿¡ ‘»ç¶÷ÀÌ ¾²·¯Á® ÀÖ´Ù’´Â ½Å°í¸¦ ¹Þ°í ³²¼º Á÷¿ø°ú ÇÔ²² Ãâµ¿Çß´Ù.

¼ú¿¡ ÃëÇÑ À±¸ð(48)¾¾´Â ±¸±ÞÂ÷¸¦ Å¸°í º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÇ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ³²¼º ´ë¿øÀ» ÆøÇàÇß°í, ÇÑ Á¾ÇÕº´¿ø ¾Õ¿¡¼­´Â °­ ¼Ò¹æÀ§ ¸Ó¸®¸¦ ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ¶§·È´Ù. 

°­ ¼Ò¹æÀ§´Â ÀÌ·ÎºÎÅÍ »çÈê µÚ ±¸Åä¿Í ¾îÁö·³Áõ¼¼¸¦ º¸¿© º´¿ø¿¡¼­ Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾Ò°í, Áö³­´Þ 24ÀÏ¿¡´Â ³úÃâÇ÷°ú ÆóºÎÁ¾ Áø´ÜÀ» ¹Þ¾Æ ¼ö¼úÇßÀ¸³ª Áõ¼¼°¡ ¾ÇÈ­ÇØ °á±¹ ¼ûÁ³´Ù. 

ÀÍ»ê¼Ò¹æ¼­´Â ¿À´Â 3ÀÏ °­ ¼Ò¹æÀ§¿¡ ´ëÇÑ ¿µ°á½ÄÀ» °ÅÇàÇÏ°í 1°è±Þ Æ¯º°½ÂÁøÀ» Ãß¼­ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.  ¿¬ÇÕ´º½º

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  • ¡®Å©·¹¿ëÆË Ãâ½Å ¡°¿¤¸°¡± °³ÀÎ¹æ¼Û°ú À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇÏ¿© 1ÀÎ ¹Ìµð¾î È°µ¿ ½ÃÀÛ
  • ¡®¿¹»Û´©³ª¡¯ À±Áø¾ÆÀÇ ¸Å·Â¿¡ ºüÁú ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â ÀÌÀ¯, ¡®¼Õ¿¹Áø ÀÌ¶ó¼­'
  • °¡¼ö ½É±Ô¼±, ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ® '¸ö°ú ¸¶À½' Àü¼® ¸ÅÁø
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    1
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    2
    Á¶Çö¹Î, ¡°²÷ÀÓ¾øÀÌ ÃâÆÇ»ç Ã£¾Æ°¡¼­ °ÅÀý´çÇÏ´Â ÀÏ ¹Ýº¹¡¦ ÀÛ°¡¶ó´Â ²Þ ½±°Ô ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê¾Æ¡±
    3
    ÇÑº¸¸§, ½Ã¼±À» ¾îµð¿¡ µÖ¾ßÇÒÁö¡¦ ±Û·¡¸Ó·¯½ºÇÑ ÀÚÅÂ ³²½É Èçµé
    4
    ±è¼º·É ³²Æí, ¹éÁ¾¿ø°ú ¿¬¼¼´ëÇÐ±³ µ¿±â¿´³× ¡°¾ó±¼¸¸ ºÁµµ ¿ô±â°í ½ÃÀÛÇÏ´Â Ä£±¸¡±
    5
    ÇÏÁö¿ø, ³ªÀÌ °Å²Ù·Î ¸Ô´Â µíÇÑ ºñÁÖ¾ó °ú½Ã, µµ´ëÃ¼ ºÐ°£ÇÒ ¼ö ¾ø³×
    6
    'Ã¨ÇÇ¾ð' ¸¶µ¿¼® ÀÌ°Ô 20´ë? ¡°°íµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â¡± Á¤Á¤
    7
    ¹®°¡¿µ, ±íÀÌ ÀÖ´Â ´«ºû°ú ÇÑÃþ ¼º¼÷ÇÑ ¿©ÀÎÀÇ ´À³¦ ¹¯¾î³ª
    8
    ±Ù·ÎÀå·Á±Ý ½ÅÃ», ¶ß°Å¿î °ü½ÉÁýÁß ¼¼±Ý È¯±ÞÇüÅÂ·Î Áö±ÞµÅ¡¦ ¾î¶»°Ô ¹Þ³ª?
    9
    Á¶Çö¹Î, ¡°³»°¡ ¾ðÁ¦ ÀÌ·± Ã¼ÇèÀ» ÇÏ°Ú¾î ¸»Àº µ¿±âÁö¸¸...¡± ¿ì¿ùÀÇ½Ä ¼Ó °©Áú ÇàÅÂ ³ª¿Ô³ª?
    10
    Á¶¿øÁø, ÇÑ¹Ýµµ±â µé°í Áö³ª°¡´Â ÇÑ ½Ã¹Î¿¡°Ô ¡°³Ê´Â ¹¹ÇÏ´Â ³ðÀÌ³Ä¡± ½Ãºñ°É¾î
    ¿ï»ê¹Ú¹°°ü ¡®Ãµ³âÀÇ ½Åºñ¡¯ ¿µÃà»ç Æ¯º°Àü °³¸·
    Á¦14È¸ ¿ï»ê¼èºÎ¸®ÃàÁ¦ ±â³ä Æ¯º°Àü ¡®À¯¿¬ÇÑ ±Ý¼Ó¡¯
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