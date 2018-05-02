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|¡ã 2ÀÏ ¿ÀÈÄ ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã ´öÁø±¸ ´ë¼ÛÀå·Ê½ÄÀå¿¡¼ Á¶Á¾¹¬ ¼Ò¹æÃ»ÀåÀÌ ¼ûÁø °¿¬Èñ ¼Ò¹æÀ§ÀÇ ºó¼Ò¿¡¼ Á¶¹®ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
“ÇöÀå¿¡¼ ÀÜ»À°¡ ±½Àº, º¸±â µå¹® ¿©¼º ¼Ò¹æ´ë¿øÀÌ¾ú¾î¿ä. ´©±¸º¸´Ù ÀÚºÎ½ÉÀÌ °Çß´Âµ¥….”
Ãâµ¿ ÇöÀå¿¡¼ ¼ú ÃëÇÑ ÇàÀÎ¿¡°Ô ÆøÇàÀ» ´çÇÑ Áö ÇÑ ´Þ ¸¸¿¡ ¼ûÁø ÀüºÏ ÀÍ»ê¼Ò¹æ¼ ¼Ò¼Ó ±¸±Þ´ë¿ø °¿¬Èñ ¼Ò¹æÀ§ÀÇ µ¿·áµéÀº ±×¸¦ ‘ÇöÀå Àü¹®°¡’·Î ±â¾ïÇß´Ù.
2ÀÏ ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã ´öÁø±¸ ´ë¼ÛÀå·Ê½ÄÀå¿¡ ¸¶·ÃµÈ ° ¼Ò¹æÀ§ÀÇ ºó¼Ò¿¡´Â ¹«°Å¿î Ä§¹¬°ú ¿ïÀ½ÀÌ ±³Â÷Çß´Ù. µ¿·áµéÀº ±×ÀÇ ¿µÁ¤»çÁø ¾Õ¿¡¼ °í°³¸¦ ¶³±¸°í Èå¸£´Â ´«¹°À» ¿¬½Å ÈÉÄ¡´À¶ó ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇß´Ù.
ÀüºÏ¼Ò¹æº»ºÎ, ÀÍ»ê¼Ò¹æ¼ Á÷¿ø 50¿© ¸íÀº ¾îµÎ¿î ¾ó±¼·Î Á¶¹®°´À» ¸ÂÀ¸¸ç ° ¼Ò¹æÀ§ ¸¶Áö¸· ±æÀ» ÁöÄ×´Ù.
°°Àº ¼Ò¹æ°üÀÎ ³²Æí°ú ÃÊµîÇÐ»ý·°íµîÇÐ»ýÀÎ µÎ ¾ÆµéÀº ° ¼Ò¹æÀ§ÀÇ Á×ÀÓÀÌ ¾ÆÁ÷µµ ¹Ï±âÁö ¾Ê´Â µí Çã¸ÁÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î Á¶¹®°´À» ¸Â¾Ò´Ù. ÇÑµ¿¾È Ä§¹¬ÀÌ Èå¸£´ø ºó¼Ò´Â ¿ÀÈÄ µé¾î ¸ô·Áµç Á¶¹®°´µé·Î ºÏÀû¿´´Ù.
° ¼Ò¹æÀ§ÀÇ »ýÀü ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©´Ù ¿À¿ÇÏ´Â ¸ð½ÀµéÀÌ ºó¼Ò ¿©±âÀú±â¼ ¸ñ°ÝµÆ´Ù.
ÇÑ ¿©¼º µ¿·á´Â ÀÛÀº ¸ñ¼Ò¸®·Î “¿¬Èñ¾ß…”¸¦ µÇ³ú¸ç µÎ »´¿¡ Èå¸£´Â ´«¹°À» ¿¬½Å ´Û¾Æ³Â°í ´Ù¸¥ µ¿·á´Â ½½ÇÄÀ» Ã£Áö ¸øÇÏ°í ±ÞÈ÷ ÈÀå½Ç·Î ¸öÀ» ¼û°å´Ù.
Á¶¹®°´µéÀÇ ½½ÇÄÀ» ¾Æ´ÂÁö ¸ð¸£´ÂÁö ° ¼Ò¹æÀ§´Â ¿µÁ¤»çÁø ¼Ó¿¡¼ ÀÎÀÚÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ¾ú´Ù.
Á¦´Ü¿¡´Â ° ¼Ò¹æÀ§°¡ »ýÀü¿¡ ÀÔ¾ú´ø ±Ù¹«º¹ µÎ ¹úÀÌ ³õ¿© ÀÖ¾ú´Ù.
Á¶¹®°´µéÀº ° ¼Ò¹æÀ§¸¦ ‘Á÷ÀåÀ» »ç¶ûÇÏ´ø ±¸±Þ´ë¿ø’ÀÌ¶ó°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù.
ÇÑ µ¿·á´Â “Ã¹ ¼Ò¹æ¼ ±Ù¹« ¶§ ° ¼Ò¹æÀ§¿Í ÇÔ²² ±Ù¹«Çß´Âµ¥ À¯¸Ó ³ÑÄ¡°í ½Ï½ÏÇÑ ¼±¹è¿´´Ù”¸ç “°©ÀÚ±â À¯¸íÀ» ´Þ¸®ÇßÁö¸¸ ÇÏ´Ã³ª¶ó¿¡¼´Â ºÎµð ÆíÈ÷ ½¬±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “±¸±Þ´ë¿øÀ¸·Î ÇöÀå¿¡¼ 20³â °¡±îÀÌ È°µ¿ÇÑ ºÐÀÌ´Ù”¸ç “Àü¹®½ÉÀå¼Ò»ý¼ú °úÁ¤°ú ±âº» ÀÎ¸í¼Ò»ý¼ú °úÁ¤À» ¸¶Ä¥ Á¤µµ·Î ÀÏ¿¡ ¿ÀÇ°¡ ³ÑÄ¡´ø ºÐÀÌ¾ú´Âµ¥…”¶ó¸ç ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇß´Ù.
³²Æíµµ ° ¼Ò¹æÀ§¸¦ ‘Á÷Àå»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °¡Á¤¿¡µµ Ãæ½ÇÇß´ø ¾Æ³»’¶ó°í ÃßÄÑ¼¼¿ü´Ù.
ÃÖÅÂ¼º(52)¾¾´Â “³²Æí µÞ¹Ù¶óÁö ¸¶´ÙÄ¡ ¾Ê´Â ¾Æ³», ÀÚ³àµé¿¡°Ô ÀÎÀÚÇÑ ¾ö¸¶¿´´Ù”¸ç “ÀÌ·¸°Ô È¥ÀÚ º¸³¾Áö´Â ²Þ¿¡µµ ¸ô¶ú´Ù”°í ´«½Ã¿ïÀ» ºÓÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÀÌ¹Ì ¹ú¾îÁø ÀÏÀÎµ¥ ¾î¶»°Ô ¾Æ³»¸¦ ¶§¸° ³²¼ºÀ» ¿ø¸ÁÇÏ°Ú³ª. ¾Æ³»µµ ±×ºÐÀ» ¸ðÁú°Ô Ã³¹úÇÏ±â ¹Ù¶óÁö´Â ¾ÊÀ» °Å´Ù”¸ç “´Ù¸¸ ³»°¡ Á¶±Ý¸¸ ´õ ÀßÇØÁÙ °É (°í¸¿´Ù´Â) ¸» ÇÑ¸¶µð ¸øÇÏ°í º¸³½ °Ô °¡½¿ÀÌ ¾ÆÇÁ´Ù”°í Èå´À²¼´Ù.
±èºÎ°â ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Àå°üÀº ÀÌ³¯ ºó¼Ò¸¦ Ã£¾Æ Á¶¹®ÇÏ°í À¯°¡Á·À» À§·ÎÇß´Ù.
ÇÑµ¿¾È ° ¼Ò¹æÀ§ ¿µÁ¤»çÁø ¾Õ¿¡¼ °í°³¸¦ ¼÷ÀÌ°í °íÀÎÀÇ ³ÌÀ» ´Þ·¨´Ù.
¹æ¸í·Ï¿¡ ‘±×µ¿¾È ³Ê¹«µµ ¼ö°í°¡ ¸¹À¸¼Ì½À´Ï´Ù. ÁöÄÑµå¸®Áö ¸øÇØ ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. ÀÌÁ¨ ÆíÈ÷ ½¬¼¼¿ä’¶ó°í Àû±âµµ Çß´Ù.
±è Àå°üÀº “¹«¾ùº¸´Ù ±¹¹ÎÀÌ ¼Ò¹æ°üµéÀÇ ¾î·Á¿î ±Ù¹«Á¶°ÇÀ» Àß ÀÌÇØÇØÁÖ°í º¸È£ÇØÁáÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”¸ç “¼Ò¹æ°üµéÀÌ ÀÌ·± ½ÄÀ¸·Î Èñ»ýµÇ´Â °ÍÀº ¾ÈÅ¸±õ´Ù. °íÀÎÀÇ Á×À½ÀÌ ¸í¿¹·Î¿ï ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼øÁ÷ ÀÎÁ¤, ÈÆÀå Ãß¼ µî ¹æ¹ýÀ» Ã£°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
° ¼Ò¹æÀ§´Â Áö³´Þ 2ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã 2ºÐ²² ÀÍ»ê½Ã ÆòÈµ¿ ÀÍ»ê¿ª ¾Õ µµ·Î Áß¾Ó¿¡ ‘»ç¶÷ÀÌ ¾²·¯Á® ÀÖ´Ù’´Â ½Å°í¸¦ ¹Þ°í ³²¼º Á÷¿ø°ú ÇÔ²² Ãâµ¿Çß´Ù.
¼ú¿¡ ÃëÇÑ À±¸ð(48)¾¾´Â ±¸±ÞÂ÷¸¦ Å¸°í º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÇ´Â °úÁ¤¿¡¼ ³²¼º ´ë¿øÀ» ÆøÇàÇß°í, ÇÑ Á¾ÇÕº´¿ø ¾Õ¿¡¼´Â ° ¼Ò¹æÀ§ ¸Ó¸®¸¦ ÁÖ¸ÔÀ¸·Î ¶§·È´Ù.
° ¼Ò¹æÀ§´Â ÀÌ·ÎºÎÅÍ »çÈê µÚ ±¸Åä¿Í ¾îÁö·³Áõ¼¼¸¦ º¸¿© º´¿ø¿¡¼ Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾Ò°í, Áö³´Þ 24ÀÏ¿¡´Â ³úÃâÇ÷°ú ÆóºÎÁ¾ Áø´ÜÀ» ¹Þ¾Æ ¼ö¼úÇßÀ¸³ª Áõ¼¼°¡ ¾ÇÈÇØ °á±¹ ¼ûÁ³´Ù.
ÀÍ»ê¼Ò¹æ¼´Â ¿À´Â 3ÀÏ ° ¼Ò¹æÀ§¿¡ ´ëÇÑ ¿µ°á½ÄÀ» °ÅÇàÇÏ°í 1°è±Þ Æ¯º°½ÂÁøÀ» Ãß¼ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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