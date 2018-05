위비스(대표 도상현)의 남녀 복합 라이프스토어 ‘지센(ZISHEN)’이 배우 한효주와 함께한 디지털 영상을 공개했다. 트래블러를 위한 신규 라인 ‘지투고(Z to GO)’ 런칭을 기념해 패션 매거진 마리끌레르와 함께 콜라보레이션 영상을 기획한 것. 부산 힐튼(아난티코브)에서 촬영한 이번 영상은 바다를 배경으로 자연과 도심, 여행과 일상에서 자신만의 휴식을 즐기는 ‘시티 트래블러’의 컨셉으로 제작됐다. 패션 필름 속 한효주는 배색컬러 수술 장식 블라우스와 컬러 믹스가 감각적인 스트라이프 팬츠를 매치하여 여유롭고 편안한 무드의 리조트룩을 연출했다. 이와 함께 ‘지투고(Z to GO)’ 디지털 필름 프로모션을 실시, 영상에 대한 기대평을 남기고 친구를 태그한 고객을 대상으로 위비스몰 쇼핑지원금 총 100만 원을 비롯해 영상 속 ‘한효주 Z to GO 컬렉션’, 플라잉타이거 코펜하겐 트래블 키트 등 다양한 여행무드의 경품을 증정할 예정이다. 현재 지센 ‘지투고(Z to GO)’ 디지털 영상은 5월 4일부터 마리끌레르 공식 SNS 채널을 통해 공개되며, 지센 공식 홈페이지를 비롯한 공식 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 다양한 채널을 통해 만나볼 수 있다. 한편, 지센의 신규라인 지투고(Z to GO) 컬렉션은 ‘City to Nature’라는 슬로건 아래 ‘TRIP, TRAVEL, TOUR’를 주제로 다양한 여행룩을 선보이는 트래블 웨어다. 한효주가 착용한 지센의 ‘지투고(Z to GO)’ 컬렉션은 오는 5월 18일 자사 온라인 쇼핑몰 위비스몰과 전국 지센 매장에서 만나볼 수 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet