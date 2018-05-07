'È²±Ý³ªÄ§¹Ý' ½ÉÇü·¡ "»±ÆÄ°ÔÀÌÆ®, ¾Öµå¸³ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.7 ¿ù 17:31
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½ÂÀÎ 2018.05.07  
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±Ø Áß 'ÀÎ´ç¼ö »ç°Ç'À¸·Î ½ÉºÀ»ç°¡ ¹ÞÀº °Å¾×ÀÇ º¸»ó±ÝÀ» ³ë¸®´Â È²ºÀ»ç¿Í »±ÆÄ°¡ µîÀåÇÏ´Â °¡¿îµ¥ ½ÉÇü·¡, ±è¼ºÈ¯ÀÌ È²ºÀ»ç ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò°í ¾È¹®¼÷, °³±×¿ì¸Õ Á¤Àº¼÷ÀÌ »±ÆÄ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ÅÅ·±Æ® ÃÖÁÖºÀ, ±èÁøÅÂ´Â ½ÉºÀ»ç ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò°í À±¹®½ÄÀÌ ½ÉºÀ»çÀÇ ¾Æµé ¸»¶ÒÀÌ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù.

2018 ãæ±¹¹Î ¸¶´ç³îÀÌ '»±ÆÄ °ÔÀÌÆ®'´Â ¿À´Â 13ÀÏ±îÁö ÀåÃæÃ¼À°°ü¿¡¼­ ÆîÃÄÁø´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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