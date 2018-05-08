°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.8 È­ 14:57
¿¬¿¹/½Ã»ç
¾Æ¿ìµòÇ»ÃÄ½º È­ÀåÇ° ºê·£µå ¡®³×¿ÀÁ¨¡¯, ¹è¿ì ½Å¼¼°æ ¸ðµ¨ ¹ßÅ¹2030 ¿ö³Êºñ ½ºÅ¸ ½Å¼¼°æ ÅëÇØ ºê·£µå ÀÎÁöµµ ¹× Á¦Ç° ¿ì¼ö¼º ¾Ë¸± °èÈ¹
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¾Æ¿ìµòÇ»ÃÄ½º ‘³×¿ÀÁ¨’, ºê·£µå »õ ¹ÂÁî·Î ¹ßÅ¹µÈ ¹è¿ì ½Å¼¼°æ

È­ÀåÇ° Àü¹®±â¾÷ ¾Æ¿ìµòÇ»ÃÄ½º(´ëÇ¥ ÃÖ¿µ¿í)´Â ÀÚ»ç ºê·£µå ‘³×¿ÀÁ¨’ÀÇ »õ·Î¿î ¹ÂÁî·Î ¹è¿ì ½Å¼¼°æÀ» ¹ßÅ¹Çß´Ù°í 8ÀÏ ¹àÇû´Ù.

³×¿ÀÁ¨ÀÇ »õ ¹ÂÁî·Î ¹ßÅ¹µÈ ½Å¼¼°æÀº Ãâ¿¬ÇÏ´Â ÀÛÇ°¸¶´Ù »ç¿ëÇÑ ¸³½ºÆ½, Äí¼ÇÆÑÆ®, Çâ¼ö µî Á¦Ç°À» ¿¬´Þ¾Æ ¿ÏÆÇ½ÃÅ°¸ç, 2030 ¿©¼ºµéÀÇ ¿ö³Êºñ·Î ÀÚ¸®Àâ¾Ò´Ù.

ÃÖ±Ù¿¡´Â tvN µå¶ó¸¶ ‘ÇÏ¹éÀÇ ½ÅºÎ 2017’, KBS2 µå¶ó¸¶ ‘Èæ±â»ç’¿¡ ¿¬ÀÌ¾î Ãâ¿¬ÇØ ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ Å« »ç¶ûÀ» ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

³×¿ÀÁ¨ °ü°èÀÚ´Â “½Å¼¼°æÀº ±×µ¿¾È ÇÑ±ÛÈ«º¸´ë»ç, À¯³×½ºÄÚ ±³À°³ª´® È«º¸´ë»ç·Î È°µ¿ÇÏ¸é¼­ ¾Æ¸§´Ù¿î ¿Ü¸ð»Ó ¾Æ´Ï¶ó ³»ÀûÀÎ ¼º¼÷ÇÔµµ Á¶È­¸¦ ÀÌ·ï 2030 ¿©¼ºµéÀÇ ¿ö³Êºñ ½ºÅ¸·Î¼­ÀÇ ¸é¸ð¸¦ µÎ·ç °®Ãè´Ù”°í ¸ðµ¨¼±Á¤ »çÀ¯¸¦ ¹àÈ÷¸é¼­, “³×¿ÀÁ¨ ºê·£µå°¡ Ãß±¸ÇÏ´Â ÀÎÁ¤¹Þ´Â ¾Æ¸§´Ù¿ò°ú ½Å·Ú°¨ÀÌ Àß ¸Â¾Æ ¶³¾îÁö´Â ¸¸Å­ ¸ÚÁø È£ÈíÀ» ±â´ëÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

   
¡ã ¾Æ¿ìµòÇ»ÃÄ½º ‘³×¿ÀÁ¨’, ºê·£µå »õ ¹ÂÁî·Î ¹ßÅ¹µÈ ¹è¿ì ½Å¼¼°æ

ÇÑÆí, Áö³­ 2009³â ·ÐÄªÇÑ ³×¿ÀÁ¨Àº Ã·´Ü ¹ÙÀÌ¿À ±â¼ú·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °Ç°­ÇÏ°í ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÇºÎ¸¦ À§ÇÑ ÃÖ»óÀÇ ÇÇºÎ ÇýÅÃÀ» ÀüÇÏ´Â ´õ¸¶ ¼Ö·ç¼Ç È­ÀåÇ° ºê·£µå·Î¼­ ÃÖ±Ù ¿¹¹ÎÇÏ°í ´ç±â´Â ÇÇºÎ¸¦ À§ÇÑ ÀúÀÚ±Ø Å¬·»Â¡ ¶óÀÎ ‘¸®¾ó ½ÃÄ« ¹Ì¼¿¶ó Å¬·»Â¡ 3Á¾’À» Ãâ½ÃÇß´Ù. 

‘¸®¾ó ½ÃÄ« ¹Ì¼¿¶ó Å¬·»Â¡’Àº ¿ÀÀÏ, Æû, ¿öÅÍ 3Á¾À¸·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖÀ¸¸ç, ¹Ì¼¿¶ó °ø¹ýÀ» Àû¿ëÇØ ³ëÆó¹°Àº Á¦°ÅÇÏ°í ÇÇºÎ ¹ë·±½º¸¦ ÁöÄÑÁÖ´Â µ¥ µµ¿òÀ» ÁØ´Ù. Á¦Ç°Àº Àü±¹ ¿Ã¸®ºê¿µ ¸ÅÀå¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [·Î¶Ç]805È¸ 1µî 4¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 42¾ï 6Ãµ¸¸¿ø, 1µî ´çÃ·Áö¿ªÀÌ?
  • Áö¼¾X¸¶¸®²ø·¹¸£, ÇÑÈ¿ÁÖ Å×¸¶ ¿µ»ó °ø°³ ¡°½ÃÆ¼ Æ®·¡ºí·¯¸¦ ¸¸³ª´Ù¡±
  • G¸¶ÄÏ, »õ¾ó±¼ ¡®¿ö³Ê¿ø¡¯ Ã¹ TV CF °ø°³
  • ¡®»ç¶û¿¡ ºüÁø ¿¹»Û ´©³ª¡¯ ¼Õ¿¹Áø, ´«ºÎ½Ã°Ô ºû³ª´Â ·Î¸ÇÆ½ È­º¸ °ø°³
  • ½É±Ô¼± »õ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü '¸ö°ú ¸¶À½' ¿À´Ã(2ÀÏ)ºÎÅÍ ¿¹¾àÆÇ¸Å ½ÃÀÛ!
    • [·Î¶Ç]805È¸ 1µî 4¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 42¾ï 6Ãµ¸¸¿ø, 1µî ´çÃ·Áö¿ªÀÌ? [·Î¶Ç]805È¸ 1µî 4¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 42¾ï 6Ãµ¸¸¿ø, 1µî ´çÃ·Áö¿ªÀÌ?
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    Â÷ÀÌ½¼, ¡°°¡°Ý ¸Þ¸®Æ® ¶§¹®¿¡ ¸¹ÀÌ Ã£¾Ò´Âµ¥ ¿äÁòÀº ¼º´É µðÀÚÀÎ Ãø¸é¿¡¼­ µÚÁöÁö ¾Ê¾Æ¡±
    2
    ¿ö¸¶µå È«´ë ´©µåÅ©·ÎÅ°, ¡°³²ÀÚ°¡ ±×·¨À¸¸é ÀÌ¹Ì ±¸¼Ó¡± ¡°ÀÎ°Ý»ìÀÎ ÀúÁö¸¥ ¹üÁË´Ù¡± ¡°¿©¼º¸ôÄ«¹üÁË ½É°¢ÇÏ´Ù´õ´Ï ÀÚ½ÅµéÀÌ ÀúÁö¸£°í ÀÖ³×¡±
    3
    ´ÙÀÌ¾Æ ÀºÁø ¡°ÃãÀº Å¾ÀÎµ¥ ³Ê¹« ¾Æ±î¿î ÀÎÀç³×¿ä¡± ¡°Á¦ÀÏ ¿­½ÉÈ÷ ÇÏ´ø ¸â¹ö¿´´Âµ¥¡± ¡°¾ÆÁ÷ Ã¢Ã¢ÇÑ ³ªÀÌ´Ï±î ´Ù¸¥ Áø·Î Ã£À¸¸é µÇ°Ú³×¡± µî ´Þ¸° ´ñ±Û ºÃ´õ´Ï
    4
    '»çÀÌ¹ö±¹°¡°í½Ã¼¾ÅÍ' ¹Ú¼±¿µ, ¿¬¿¹ÀÎ µ¥ºß Àü ²Þ °ø¹«¿ø ¾ð±Þ ³²Èñ¼® ¡°³²Æí ÅëÇØ ²Þ ÀÌ·ð³×¡±
    5
    ÇÏ½Ã½Ã¹Ú, ¾ÆÂñÇÑ ¼öÀ« ¼öÆ® Â÷¸²À¸·Î º¸ÀÌ´Â º¹±Ù ¹× ±Û·¡¸Ó·¯½ºÇÑ ÀÚÅÂ ¡®È­µéÂ¦¡¯
    6
    ¿ï»ê ½Ã³»¹ö½º ÀüÃ¼ ¼ö¼Ò¹ö½º·Î
    7
    °æ¼º´ë, 8ÀÏ~10ÀÏ±îÁö ´ëµ¿Á¦ °³ÃÖ
    8
    [ÁÖ°£ Áõ½Ã Àü¸Á]È®ÀåµÇ´Â ³²ºÏ °æÇùÁÖ, ¿Á¼®°¡·Á¾ß
    9
    ¿ï»ê À¯È­¾÷°è, À¯°¡¡¤È¯À²¿¡ ½ÇÀû ¡®¹ß¸ñ¡¯
    10
    °­±æºÎ ÇÑ±¹´ç Å»´ç¡¦¹ÎÁÖ´ç ÀÔ´ç ÃÊÀÐ±â
    JTBC ¡®ÆÒÅÒ½Ì¾î2¡¯ ¿ì½ÂÆÀ, ¡®Æ÷·¹½ºÅÚ¶ó¡¯ 12ÀÏ ¿ï»ê°ø¿¬
    ¿ï»ê ¿øµµ½É °¶·¯¸® ¡®ÇÏÁø¡¯ °³°ü
    ¿ï»êºû´ã»çÁøµ¿¿ìÈ¸ 7~13ÀÏ Áß±¸¹®È­ÀÇÀü´ç¼­ »çÁøÀü
    ¿ï»ê´ë ¼­¾çÈ­Àü°ø ÇÐ»ýµé, ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü¼­ Á¹¾÷ÀÛÇ°Àü
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 5¿ù 4ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr