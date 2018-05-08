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ÈÀåÇ° Àü¹®±â¾÷ ¾Æ¿ìµòÇ»ÃÄ½º(´ëÇ¥ ÃÖ¿µ¿í)´Â ÀÚ»ç ºê·£µå ‘³×¿ÀÁ¨’ÀÇ »õ·Î¿î ¹ÂÁî·Î ¹è¿ì ½Å¼¼°æÀ» ¹ßÅ¹Çß´Ù°í 8ÀÏ ¹àÇû´Ù.
³×¿ÀÁ¨ÀÇ »õ ¹ÂÁî·Î ¹ßÅ¹µÈ ½Å¼¼°æÀº Ãâ¿¬ÇÏ´Â ÀÛÇ°¸¶´Ù »ç¿ëÇÑ ¸³½ºÆ½, Äí¼ÇÆÑÆ®, Çâ¼ö µî Á¦Ç°À» ¿¬´Þ¾Æ ¿ÏÆÇ½ÃÅ°¸ç, 2030 ¿©¼ºµéÀÇ ¿ö³Êºñ·Î ÀÚ¸®Àâ¾Ò´Ù.
ÃÖ±Ù¿¡´Â tvN µå¶ó¸¶ ‘ÇÏ¹éÀÇ ½ÅºÎ 2017’, KBS2 µå¶ó¸¶ ‘Èæ±â»ç’¿¡ ¿¬ÀÌ¾î Ãâ¿¬ÇØ ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·ÂÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ Å« »ç¶ûÀ» ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
³×¿ÀÁ¨ °ü°èÀÚ´Â “½Å¼¼°æÀº ±×µ¿¾È ÇÑ±ÛÈ«º¸´ë»ç, À¯³×½ºÄÚ ±³À°³ª´® È«º¸´ë»ç·Î È°µ¿ÇÏ¸é¼ ¾Æ¸§´Ù¿î ¿Ü¸ð»Ó ¾Æ´Ï¶ó ³»ÀûÀÎ ¼º¼÷ÇÔµµ Á¶È¸¦ ÀÌ·ï 2030 ¿©¼ºµéÀÇ ¿ö³Êºñ ½ºÅ¸·Î¼ÀÇ ¸é¸ð¸¦ µÎ·ç °®Ãè´Ù”°í ¸ðµ¨¼±Á¤ »çÀ¯¸¦ ¹àÈ÷¸é¼, “³×¿ÀÁ¨ ºê·£µå°¡ Ãß±¸ÇÏ´Â ÀÎÁ¤¹Þ´Â ¾Æ¸§´Ù¿ò°ú ½Å·Ú°¨ÀÌ Àß ¸Â¾Æ ¶³¾îÁö´Â ¸¸Å ¸ÚÁø È£ÈíÀ» ±â´ëÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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ÇÑÆí, Áö³ 2009³â ·ÐÄªÇÑ ³×¿ÀÁ¨Àº Ã·´Ü ¹ÙÀÌ¿À ±â¼ú·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °Ç°ÇÏ°í ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÇºÎ¸¦ À§ÇÑ ÃÖ»óÀÇ ÇÇºÎ ÇýÅÃÀ» ÀüÇÏ´Â ´õ¸¶ ¼Ö·ç¼Ç ÈÀåÇ° ºê·£µå·Î¼ ÃÖ±Ù ¿¹¹ÎÇÏ°í ´ç±â´Â ÇÇºÎ¸¦ À§ÇÑ ÀúÀÚ±Ø Å¬·»Â¡ ¶óÀÎ ‘¸®¾ó ½ÃÄ« ¹Ì¼¿¶ó Å¬·»Â¡ 3Á¾’À» Ãâ½ÃÇß´Ù.
‘¸®¾ó ½ÃÄ« ¹Ì¼¿¶ó Å¬·»Â¡’Àº ¿ÀÀÏ, Æû, ¿öÅÍ 3Á¾À¸·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖÀ¸¸ç, ¹Ì¼¿¶ó °ø¹ýÀ» Àû¿ëÇØ ³ëÆó¹°Àº Á¦°ÅÇÏ°í ÇÇºÎ ¹ë·±½º¸¦ ÁöÄÑÁÖ´Â µ¥ µµ¿òÀ» ÁØ´Ù. Á¦Ç°Àº Àü±¹ ¿Ã¸®ºê¿µ ¸ÅÀå¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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