°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.8 È­ 14:57
¿¬¿¹/½Ã»ç
È²ÁöÈ¿ ÀÛ»ç ±è¿µ°æ ÀÛ°î ¡®³ªÀÇ Á¤¿ø¡¯, 2018 KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸ ´ë»ó ¼ö»ó
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÀÛ°¡ È²ÁöÈ¿

Áö³­ 5ÀÏ(Åä) Á¦29È¸ KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸ ¿­·Á
´ë»ó¿¡ È²ÁöÈ¿ ÀÛ»ç, ±è¿µ°æ ÀÛ°î ‘³ªÀÇ Á¤¿ø’ ¼±Á¤

ÀÛ»ç°¡ È²ÁöÈ¿, ÀÛ°î°¡ ±è¿µ°æÀÇ ‘³ªÀÇ Á¤¿ø’ÀÌ Á¦29È¸ KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸¿¡¼­ ´ë»óÀÇ ¿µ±¤À» ¾È¾Ò´Ù.

Áö³­ 5¿ù 5ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã 15ºÐºÎÅÍ KBS1TV¿¡¼­ ¾î¸°ÀÌ³¯À» ¸Â¾Æ ‘2018 KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸’¸¦ ¹æ¿µÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ´ëÈ¸´Â ÇÑ»óÇå ¾Æ³ª¿î¼­¿Í ¹Ú¼ÒÇö ¾Æ³ª¿î¼­, ¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì ¼ÕÁØÈ£°¡ MC¸¦ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, Ãà±¸¼±¼ö ÀÌµ¿±¹ÀÇ ÀÚ³à 5³²¸Å°¡ Æ¯º° °ø¿¬À» ÆîÄ¡´Â µî ´ÙÃ¤·Î¿î ¹«´ë°¡ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

¿ÃÇØ·Î 29È¸¸¦ ¸ÂÀº ´ëÈ¸¿¡ °É¸Â°Ô ÃÑ 539ÆíÀÇ ³ë·§¸»ÀÌ ÀÀ¸ðµÇ¾î 118ÆíÀÌ 1Â÷ ¼±Á¤µÆÀ¸¸ç, ³ë·§¸» ½É»ç¿¡ ÀÌ¾î °îÀ» ºÙ¿© ¿¹¼±À» Ä¡·¯ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤µÈ 12°î¸¸ÀÌ º»¼± ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

±× Áß¿¡¼­µµ Âü°¡¹øÈ£ 4¹ø ±è´ÙÀº ÇÐ»ýÀÇ ‘³ªÀÇ Á¤¿ø’ÀÌ 2018 KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸ ¿µ¿¹ÀÇ ´ë»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

ÀÛ»ç°¡ È²ÁöÈ¿, ÀÛ°î°¡ ±è¿µ°æÀÇ ‘³ªÀÇ Á¤¿ø’Àº ´©±¸³ª ¸¶À½ ¼Ó¿¡ ÀÚ½ÅÀÇ ²ÞÀ» Å°¿ö³ª°¡´Â ºñ¹ÐÀÇ Á¤¿øÀÌ ÀÖ´Ù´Â ÁÖÁ¦·Î, ¾î¸°ÀÌµéÀÇ ¸¶À½¼Ó¿¡ ÀÚ¶ó³ª´Â ²ÞÀÇ »õ½ÏµéÀ» ¼ÒÁßÈ÷ Å°¿ö ³ª°¡±æ ¹Ù¶ó´Â ³ë·§¸»ÀÌ´Ù.

¸¼Àº ¼±À²ÀÇ °îÀ» µè°í ÀÖÀ¸¸é ¸¶Ä¡ ¾ÆÀÌ°¡ Á¤¿ø ¼ÓÀ» °Å´Ò¸ç ½£ ¼ÓÀÇ ÀÚ¿¬°ú ´ëÈ­ÇÏ´ÂµíÇÑ ¾Æ¸§´Ù¿î Ç³°æÀÌ ¶°¿Ã·ÁÁö´Â ÀÚ¿¬ÀÇ °¨¼ºÀ» ´ãÀº °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.

´ë»ó ¼ö»ó¿¡ ´ëÇØ È²ÁöÈ¿ ÀÛ»ç°¡´Â “¾î¸± ÀûºÎÅÍ ¾Æ¸§´Ù¿î ³ë·§¸»ÀÇ µ¿¿ä¸¦ ¸¹ÀÌ µè°í ÀÚ¶ó¸é¼­ ²ÞÀ» ÀÌ·ç¾î°¡´Â °úÁ¤ ¼Ó¿¡ °¡²û Èûµé ¶§¸é, ³» ¸¶À½ ¼ÓÀÇ Á¤¿øÀÇ ³ª¹«¿¡°Ô ±â´ë¾î ½¬±âµµ ÇÏ°í ¸¶À½ ¼Ó¿¡ ºÎ´Â ¹Ù¶÷¿¡°Ô ¾È°Ü À§·Î¸¦ ¹Þ±âµµ Çß´Ù”¸ç, “Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÑ °Íµµ ¿µ±¤ÀÎµ¥, ÁÁÀº °á°ú¸¦ ¹Þ°Ô µÇ¾î ¸Å¿ì ±â»Ú´Ù”°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí, ‘KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸’´Â ¾î¸°ÀÌµéÀÇ ¸¶À½ ¼Ó¿¡ ²Þ°ú ¾Æ¸§´Ù¿òÀ» ½É¾îÁÖ°í ¼ø¼öÇÏ°í Âü½ÅÇÑ Ã¢ÀÛµ¿¿ä¸¦ ¹ß±¼ÇÑ´Ù´Â ÃëÁö·Î ¸Å³â ¾Æ¸§´Ù¿î ³ë·§¸»°ú Âü½ÅÇÑ ¼±À²ÀÇ Ã¢ÀÛ µ¿¿ä¸¦ ¹èÃâÇÏ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [·Î¶Ç]805È¸ 1µî 4¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 42¾ï 6Ãµ¸¸¿ø, 1µî ´çÃ·Áö¿ªÀÌ?
  • Áö¼¾X¸¶¸®²ø·¹¸£, ÇÑÈ¿ÁÖ Å×¸¶ ¿µ»ó °ø°³ ¡°½ÃÆ¼ Æ®·¡ºí·¯¸¦ ¸¸³ª´Ù¡±
  • G¸¶ÄÏ, »õ¾ó±¼ ¡®¿ö³Ê¿ø¡¯ Ã¹ TV CF °ø°³
  • ¡®»ç¶û¿¡ ºüÁø ¿¹»Û ´©³ª¡¯ ¼Õ¿¹Áø, ´«ºÎ½Ã°Ô ºû³ª´Â ·Î¸ÇÆ½ È­º¸ °ø°³
  • ½É±Ô¼± »õ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü '¸ö°ú ¸¶À½' ¿À´Ã(2ÀÏ)ºÎÅÍ ¿¹¾àÆÇ¸Å ½ÃÀÛ!
    • [·Î¶Ç]805È¸ 1µî 4¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 42¾ï 6Ãµ¸¸¿ø, 1µî ´çÃ·Áö¿ªÀÌ? [·Î¶Ç]805È¸ 1µî 4¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 42¾ï 6Ãµ¸¸¿ø, 1µî ´çÃ·Áö¿ªÀÌ?
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    Â÷ÀÌ½¼, ¡°°¡°Ý ¸Þ¸®Æ® ¶§¹®¿¡ ¸¹ÀÌ Ã£¾Ò´Âµ¥ ¿äÁòÀº ¼º´É µðÀÚÀÎ Ãø¸é¿¡¼­ µÚÁöÁö ¾Ê¾Æ¡±
    2
    ¿ö¸¶µå È«´ë ´©µåÅ©·ÎÅ°, ¡°³²ÀÚ°¡ ±×·¨À¸¸é ÀÌ¹Ì ±¸¼Ó¡± ¡°ÀÎ°Ý»ìÀÎ ÀúÁö¸¥ ¹üÁË´Ù¡± ¡°¿©¼º¸ôÄ«¹üÁË ½É°¢ÇÏ´Ù´õ´Ï ÀÚ½ÅµéÀÌ ÀúÁö¸£°í ÀÖ³×¡±
    3
    ´ÙÀÌ¾Æ ÀºÁø ¡°ÃãÀº Å¾ÀÎµ¥ ³Ê¹« ¾Æ±î¿î ÀÎÀç³×¿ä¡± ¡°Á¦ÀÏ ¿­½ÉÈ÷ ÇÏ´ø ¸â¹ö¿´´Âµ¥¡± ¡°¾ÆÁ÷ Ã¢Ã¢ÇÑ ³ªÀÌ´Ï±î ´Ù¸¥ Áø·Î Ã£À¸¸é µÇ°Ú³×¡± µî ´Þ¸° ´ñ±Û ºÃ´õ´Ï
    4
    '»çÀÌ¹ö±¹°¡°í½Ã¼¾ÅÍ' ¹Ú¼±¿µ, ¿¬¿¹ÀÎ µ¥ºß Àü ²Þ °ø¹«¿ø ¾ð±Þ ³²Èñ¼® ¡°³²Æí ÅëÇØ ²Þ ÀÌ·ð³×¡±
    5
    ÇÏ½Ã½Ã¹Ú, ¾ÆÂñÇÑ ¼öÀ« ¼öÆ® Â÷¸²À¸·Î º¸ÀÌ´Â º¹±Ù ¹× ±Û·¡¸Ó·¯½ºÇÑ ÀÚÅÂ ¡®È­µéÂ¦¡¯
    6
    ¿ï»ê ½Ã³»¹ö½º ÀüÃ¼ ¼ö¼Ò¹ö½º·Î
    7
    °æ¼º´ë, 8ÀÏ~10ÀÏ±îÁö ´ëµ¿Á¦ °³ÃÖ
    8
    [ÁÖ°£ Áõ½Ã Àü¸Á]È®ÀåµÇ´Â ³²ºÏ °æÇùÁÖ, ¿Á¼®°¡·Á¾ß
    9
    ¿ï»ê À¯È­¾÷°è, À¯°¡¡¤È¯À²¿¡ ½ÇÀû ¡®¹ß¸ñ¡¯
    10
    °­±æºÎ ÇÑ±¹´ç Å»´ç¡¦¹ÎÁÖ´ç ÀÔ´ç ÃÊÀÐ±â
    JTBC ¡®ÆÒÅÒ½Ì¾î2¡¯ ¿ì½ÂÆÀ, ¡®Æ÷·¹½ºÅÚ¶ó¡¯ 12ÀÏ ¿ï»ê°ø¿¬
    ¿ï»ê ¿øµµ½É °¶·¯¸® ¡®ÇÏÁø¡¯ °³°ü
    ¿ï»êºû´ã»çÁøµ¿¿ìÈ¸ 7~13ÀÏ Áß±¸¹®È­ÀÇÀü´ç¼­ »çÁøÀü
    ¿ï»ê´ë ¼­¾çÈ­Àü°ø ÇÐ»ýµé, ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü¼­ Á¹¾÷ÀÛÇ°Àü
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 5¿ù 4ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr