È²ÁöÈ¿ ÀÛ»ç ±è¿µ°æ ÀÛ°î ¡®³ªÀÇ Á¤¿ø¡¯, 2018 KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸ ´ë»ó ¼ö»ó

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ÀÛ»ç°¡ È²ÁöÈ¿, ÀÛ°î°¡ ±è¿µ°æÀÇ ‘³ªÀÇ Á¤¿ø’ÀÌ Á¦29È¸ KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸¿¡¼ ´ë»óÀÇ ¿µ±¤À» ¾È¾Ò´Ù.
Áö³ 5¿ù 5ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã 15ºÐºÎÅÍ KBS1TV¿¡¼ ¾î¸°ÀÌ³¯À» ¸Â¾Æ ‘2018 KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸’¸¦ ¹æ¿µÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ´ëÈ¸´Â ÇÑ»óÇå ¾Æ³ª¿î¼¿Í ¹Ú¼ÒÇö ¾Æ³ª¿î¼, ¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì ¼ÕÁØÈ£°¡ MC¸¦ ¸Ã¾ÒÀ¸¸ç, Ãà±¸¼±¼ö ÀÌµ¿±¹ÀÇ ÀÚ³à 5³²¸Å°¡ Æ¯º° °ø¿¬À» ÆîÄ¡´Â µî ´ÙÃ¤·Î¿î ¹«´ë°¡ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
¿ÃÇØ·Î 29È¸¸¦ ¸ÂÀº ´ëÈ¸¿¡ °É¸Â°Ô ÃÑ 539ÆíÀÇ ³ë·§¸»ÀÌ ÀÀ¸ðµÇ¾î 118ÆíÀÌ 1Â÷ ¼±Á¤µÆÀ¸¸ç, ³ë·§¸» ½É»ç¿¡ ÀÌ¾î °îÀ» ºÙ¿© ¿¹¼±À» Ä¡·¯ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤µÈ 12°î¸¸ÀÌ º»¼± ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
±× Áß¿¡¼µµ Âü°¡¹øÈ£ 4¹ø ±è´ÙÀº ÇÐ»ýÀÇ ‘³ªÀÇ Á¤¿ø’ÀÌ 2018 KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸ ¿µ¿¹ÀÇ ´ë»óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÛ»ç°¡ È²ÁöÈ¿, ÀÛ°î°¡ ±è¿µ°æÀÇ ‘³ªÀÇ Á¤¿ø’Àº ´©±¸³ª ¸¶À½ ¼Ó¿¡ ÀÚ½ÅÀÇ ²ÞÀ» Å°¿ö³ª°¡´Â ºñ¹ÐÀÇ Á¤¿øÀÌ ÀÖ´Ù´Â ÁÖÁ¦·Î, ¾î¸°ÀÌµéÀÇ ¸¶À½¼Ó¿¡ ÀÚ¶ó³ª´Â ²ÞÀÇ »õ½ÏµéÀ» ¼ÒÁßÈ÷ Å°¿ö ³ª°¡±æ ¹Ù¶ó´Â ³ë·§¸»ÀÌ´Ù.
¸¼Àº ¼±À²ÀÇ °îÀ» µè°í ÀÖÀ¸¸é ¸¶Ä¡ ¾ÆÀÌ°¡ Á¤¿ø ¼ÓÀ» °Å´Ò¸ç ½£ ¼ÓÀÇ ÀÚ¿¬°ú ´ëÈÇÏ´ÂµíÇÑ ¾Æ¸§´Ù¿î Ç³°æÀÌ ¶°¿Ã·ÁÁö´Â ÀÚ¿¬ÀÇ °¨¼ºÀ» ´ãÀº °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
´ë»ó ¼ö»ó¿¡ ´ëÇØ È²ÁöÈ¿ ÀÛ»ç°¡´Â “¾î¸± ÀûºÎÅÍ ¾Æ¸§´Ù¿î ³ë·§¸»ÀÇ µ¿¿ä¸¦ ¸¹ÀÌ µè°í ÀÚ¶ó¸é¼ ²ÞÀ» ÀÌ·ç¾î°¡´Â °úÁ¤ ¼Ó¿¡ °¡²û Èûµé ¶§¸é, ³» ¸¶À½ ¼ÓÀÇ Á¤¿øÀÇ ³ª¹«¿¡°Ô ±â´ë¾î ½¬±âµµ ÇÏ°í ¸¶À½ ¼Ó¿¡ ºÎ´Â ¹Ù¶÷¿¡°Ô ¾È°Ü À§·Î¸¦ ¹Þ±âµµ Çß´Ù”¸ç, “Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÑ °Íµµ ¿µ±¤ÀÎµ¥, ÁÁÀº °á°ú¸¦ ¹Þ°Ô µÇ¾î ¸Å¿ì ±â»Ú´Ù”°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ‘KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸’´Â ¾î¸°ÀÌµéÀÇ ¸¶À½ ¼Ó¿¡ ²Þ°ú ¾Æ¸§´Ù¿òÀ» ½É¾îÁÖ°í ¼ø¼öÇÏ°í Âü½ÅÇÑ Ã¢ÀÛµ¿¿ä¸¦ ¹ß±¼ÇÑ´Ù´Â ÃëÁö·Î ¸Å³â ¾Æ¸§´Ù¿î ³ë·§¸»°ú Âü½ÅÇÑ ¼±À²ÀÇ Ã¢ÀÛ µ¿¿ä¸¦ ¹èÃâÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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