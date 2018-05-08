'»±ÆÄ°ÔÀÌÆ®' ½ÉÇü·¡ "¸¶´ç³îÀÌ 4¸é ¹«´ë, º¸Åë °ø¿¬º¸´Ù 5¹è Èûµé´Ù"

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½ÉÇü·¡´Â ¸¶´ç±Ø '»±ÆÄ °ÔÀÌÆ®' °ø¿¬¿¡ ´ëÇØ "¸¶´ç³îÀÌ´Â 4¸éÀÌ ¹«´ë¶ó¼ ÀÏ¹Ý °ø¿¬º¸´Ù 5¹è Èûµé´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
7ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ YTN '´º½º¾ØÀÌ½´'¿¡¼ ½ÉÇü·¡´Â "(´º½º) ¾ÞÄ¿´Ô °°Àº °æ¿ì´Â È¸éÀ» ÇÑÂÊ¸¸ º¸½Ã¸é µÇÀÝ¾Æ¿ä. ¸¶´ç±ØÀº »ç¹æÀÌ °ü°´ÀÌ´Ï±î ½Ã¼±À» ¾îµð´Ù Ã³¸®ÇØ¾ß ÇÒÁö ¸ð¸£°Ú´õ¶ó°í¿ä"¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î ½ÉÇü·¡´Â "(°ü°´µéÀÌ) ÀÌÂÊ¿¡µµ °è½Ã°í ÀúÂÊ¿¡µµ °è½Ã´Ï±ñ, 4¸éÀ» °í·ÁÇÑ ¿¬±â¸¦ ÇØ¾ß ÇØ¼ º¸Åë ¿¬±âº¸´Ù ¸¶´ç±ØÀÌ 5, 6¹è Èûµç °Í °°¾Æ¿ä"¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç ½ÉÇü·¡´Â '°ø¿¬À» ÁØºñÇÏ¸é¼ ¾î·Á¿ü´ø Á¡'¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®¿¡ "¸ÃÀº ¹Ù ¿ªÇÒÀÌ ´Ù ´Ù¸£°í ¼ö½Ê ¸í°ú Ãã°ú ¿¬±â·Î È£ÈíÀ» ¸ÂÃç¾ß ÇÏ°í, »ó´ëÆí ´ë»çµµ ´Ù ¿Ü¿ö¾ß ÇÏ´Ï±ñ ¾î·Á¿ü¾î¿ä"¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¸¶´ç±Ø '»±ÆÄ °ÔÀÌÆ®'´Â ÃÊÈ£È ¿ÍÀÌµå ¹«´ë, »ó»ó ±× ÀÌ»óÀÇ ¹æ½ÄÀ¸·Î Àü°³µÇ´Â ºû°ú ¼Ò¸®ÀÇ ¾Ó»óºí, Æø¼Ò¸¸¹ß ÄÚ¹Ìµð¿Í ÇÔ²² 6ÀÎÁ¶ LIVE ¹êµå¿Í °¡¿ä, ¾È¹«¸¦ È°¿ëÇÑ ¹ÂÁöÄÃÀ» ¹æºÒÄÉ ÇÏ´Â Çö´ëÆÇ ãæ ¸¶´ç³îÀÌ·Î ±âÁ¸ÀÇ ¸¶´ç³îÀÌ¿Í´Â »ö´Ù¸¥ Àå¸£ÀÇ ¸¶´ç³îÀÌÀÌ´Ù.
±Ø Áß 'ÀÎ´ç¼ö »ç°Ç'À¸·Î ½ÉºÀ»ç°¡ ¹ÞÀº °Å¾×ÀÇ º¸»ó±ÝÀ» ³ë¸®´Â È²ºÀ»ç¿Í »±ÆÄ°¡ µîÀåÇÏ´Â °¡¿îµ¥ ½ÉÇü·¡, ±è¼ºÈ¯ÀÌ È²ºÀ»ç ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò°í ¾È¹®¼÷, °³±×¿ì¸Õ Á¤Àº¼÷ÀÌ »±ÆÄ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù. ÅÅ·±Æ® ÃÖÁÖºÀ, ±èÁøÅÂ´Â ½ÉºÀ»ç ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò°í À±¹®½ÄÀÌ ½ÉºÀ»çÀÇ ¾Æµé ¸»¶ÒÀÌ ¿ªÀ» ¸Ã¾Ò´Ù.
2018 ãæ±¹¹Î ¸¶´ç³îÀÌ '»±ÆÄ °ÔÀÌÆ®'´Â ¿À´Â 13ÀÏ±îÁö ÀåÃæÃ¼À°°ü¿¡¼ ÆîÃÄÁø´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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