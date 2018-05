공정거래위원회의 자발적 개혁 요구를 받아들인 일련의 지배구조 개선 작업에 따라 태광그룹의 계열사 수는 26개에서 22개로 줄었고, 이호진 전 회장 일가도 소유 지분도 대부분 정리됐다.



태광그룹은 계열사인 티시스와 태광관광개발의 합병을 오는 8월까지 종료할 것이라고 10일 밝혔다.



티시스는 그룹 내 IT 업무 등을 담당하는 업체로, 계열사에 IT 서비스를 제공하고 있어 ‘일감 몰아주기’ 의혹이 제기된 바 있다. 태광관광개발은 태광 C.C. 운영을 맡고 있다.



이 전 회장이 보유하고 있던 티시스 지분은 태광산업과 세화여중·고를 운영하는 일주세화학원에 무상으로 증여하기로 했다.



그룹 관계자는 “오는 8월 합병이 완료되면 최근 2년여에 걸친 출자구조의 단순·투명화 작업이 대부분 마무리된다”면서 “이후에도 소액주주의 권리보장, 윤리경영시스템 강화 등을 계속 추진할 것”이라고 밝혔다.



