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OCN ¿À¸®Áö³Î ‘¹Ì½ºÆ®¸®½º’ÀÇ ÀÌ¾ß±â´Ù. ¹è¿ì ÀåÈñÁ¤Àº ‘¹Ì½ºÆ®¸®½º’ 4È¸ Â÷¿¡¼ ÇâÃÊ°ø¹æ ÁÖÀÎ ‘¹éÀçÈñ’·Î µîÀåÇÏ¿© ¶Ç ´Ù¸¥ »ç°ÇÀÇ ¿¹°í¸¦ ¾Ë·È´Ù. ÀçÈñ´Â ¼¼¿¬(ÇÑ°¡ÀÎ)ÀÇ °í±³ µ¿Ã¢ Ä£±¸ÀÌÀÚ ÇâÃÊ°ø¹æ ÁÖÀÎÀ¸·Î, ÇâÈÄ »ç°Ç Àü°³¿¡ Áß¿äÇÑ ´Ü¼°¡ µÉ °ÍÀ» ¿¹°íÇÏ´Â ÀÎ¹°ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
ÀåÈñÁ¤Àº ·¯½Ã¾Æ ±¹¸³ ¿¹¼ú´ëÇÐ±³¸¦ Á¹¾÷ÇÑ ¿¬±âÆÄ ¹è¿ì. 2007³â ¿¬±Ø ‘Ç³°æ’À¸·Î µ¥ºßÇÑ ÀÌÈÄ, ´Ù¾çÇÑ ¿¬±Ø ¹«´ë¿¡¼ °æÇèÀ» ½×¾Æ¿Ô´Ù. Æ¯È÷ 2011³â ‘µÍÈ¸¸¹ß’, 2013³â ‘¾Æ¸§´Ù¿î ³¸¼± ¿©ÀÎ’, 2014³â ‘Æ®·£½º ½ÊÀÌ¾ß’ µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°¿¡ µîÀåÇÏ¿© ÀÎÁöµµ¸¦ ½×¾Æ¿Ô±â ¶§¹®¿¡ ¿¬±Ø°è¿¡¼´Â º£Å×¶û ¹è¿ì·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. µå¶ó¸¶·Î´Â 2015³â SBS ‘½É¾ß½Ä´ç’¿¡¼ °³¼º ³ÑÄ¡´Â °ñµå¹Ì½º ‘ºñºö±¹¼ö’¸¦ ¿¬±âÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ¸ÃÀº ¹éÀçÈñ´Â ¹Ì½ºÆ®¸®½º 4ÀÎ¹æÀÌ ÇØ°áÇØ¾ß ÇÒ »ç°Ç¿¡ ´Ü¼¸¦ Á¦°øÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö °ü½ÉÀÌ ÁýÁßµÇ´Â ÀÎ¹°ÀÌ´Ù. °ÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²±æ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÏ±â ¶§¹®¿¡ »ó´çÇÑ ¿¬±â ³»°øÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â ¹è¿ªÀÌ´Ù. ÀåÈñÁ¤ÀÇ ³ë·ÃÇÑ ¿¬±â °¨°¢ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ÀÌÀ¯ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
Áö±Ý±îÁö ÀåÈñÁ¤Àº ÁÖ·Î ¿¬±Ø ¹«´ë¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î È°¾àÇØ¿Ô´Ù. ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶¸¦ °è±â·Î ¿¬±Ø ÀÌ¿ÜÀÇ ´Ù¸¥ ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ ÁøÃâ ¶ÇÇÑ È°¹ßÇÏ°Ô ÀÌ·ç¾îÁú Àü¸ÁÀÌ´Ù. ¿¬±Ø ¹«´ë¸¸ÀÌ ¾Æ´Ñ ºê¶ó¿î°ü°ú ½ºÅ©¸°¿¡¼µµ ±×³àÀÇ ¾ó±¼À» ÀÚÁÖ º¼ ¼ö ÀÖ±â¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù.
OCN ¿À¸®Áö³Î ‘¹Ì½ºÆ®¸®½º’´Â ¸ÅÁÖ Åä, ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã 20ºÐ¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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