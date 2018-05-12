¿¬±â»ç´Ü '¹è¿ì·Î°©´Ï´Ù' ¾Æ¿ª '±èÇÏ°â' Ã¤³Îºä 'ÁøÂ¥»ç¶û¸®ÅÏÁî2' Ä³½ºÆÃ

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'¹è¿ì·Î°©´Ï´Ù' ¾Æ¿ª¹è¿ì ±èÇÏ°â(10¼¼)ÀÌ Ã¤³Îºä ÁøÂ¥»ç¶û¸®ÅÏÁî2 ¿Àµð¼ÇÀ» ÅëÇØ ÁÖ¿¬¿¡ ´ç´çÈ÷ ÇÕ°ÝÇÏ¿´´Ù.
ÁøÂ¥»ç¶û¸®ÅÏÁî2´Â »ç¶ûÀÌ ÀÌ±âÀûÀ¸·Î µÅ¹ö¸° Çö½Ç ¼Ó¿¡¼ »ç¶ûÀÇ ÂüµÈ °¡Ä¡¸¦ ¹¬¹¬È÷ ÁöÄÑ³ª°¡´Â ¿ì¸® ÁÖº¯ÀÇ ¼ÒÁßÇÑ »ç¿¬µéÀ» ÅëÇØ ÁøÁ¤ÇÑ »ç¶ûÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ µÇÂ¤¾îº¸´Â ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ¹è¿ì·Î°©´Ï´Ù ¿¬±â»ç´ÜÀº ¾Æ¿ªÃâ½ÅÀÎ ¹è¿ì ¿À½ÂÀ±, »ó¾÷¿µÈ ÄÁÆ®·Ñ °¨µ¶ ÇÑÀåÇõ µî ÇöÁ÷¿¡¼ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ÇÏ´Â ¹è¿ì, °¨µ¶, ±³¼ö°¡ ´Ù¾çÇÑ Ä¿¸®Å§·³°ú Æ®·»µðÇÑ ¿¬±â¸¦ Á÷Á¢ ¼ö¾÷ÇÏ¸ç CJ E&M¿¡¼ Á¦ÀÛÇÏ´Â À¥µå¶ó¸¶ `Çø³²Çø³à` `ÀÚÃë¹æ`µî »ç´ÜÀÇ¹è¿ìµéÀÌ ´ë´Ù¼ö°¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç, »ó¾÷¿µÈ, µå¶ó¸¶, ±âÈ¹»ç °°Àº ´Ù¾çÇÑ ¿Àµð¼ÇÀÇ ÇÕ°Ý Äè°Å¸¦ ¿Ã¸®°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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