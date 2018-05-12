°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.12 Åä 22:54
¿¬¿¹/½Ã»ç
¿¬±â»ç´Ü '¹è¿ì·Î°©´Ï´Ù' ¾Æ¿ª '±èÇÏ°â' Ã¤³Îºä 'ÁøÂ¥»ç¶û¸®ÅÏÁî2' Ä³½ºÆÃ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¾Æ¿ª¹è¿ì ±èÇÏ°â / »çÁøÁ¦°ø =¹è¿ì·Î°©´Ï´Ù

'¹è¿ì·Î°©´Ï´Ù' ¾Æ¿ª¹è¿ì ±èÇÏ°â(10¼¼)ÀÌ Ã¤³Îºä ÁøÂ¥»ç¶û¸®ÅÏÁî2 ¿Àµð¼ÇÀ» ÅëÇØ ÁÖ¿¬¿¡ ´ç´çÈ÷ ÇÕ°ÝÇÏ¿´´Ù.

ÁøÂ¥»ç¶û¸®ÅÏÁî2´Â »ç¶ûÀÌ ÀÌ±âÀûÀ¸·Î µÅ¹ö¸° Çö½Ç ¼Ó¿¡¼­ »ç¶ûÀÇ ÂüµÈ °¡Ä¡¸¦ ¹¬¹¬È÷ ÁöÄÑ³ª°¡´Â ¿ì¸® ÁÖº¯ÀÇ ¼ÒÁßÇÑ »ç¿¬µéÀ» ÅëÇØ ÁøÁ¤ÇÑ »ç¶ûÀÇ ÀÇ¹Ì¸¦ µÇÂ¤¾îº¸´Â ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ¹è¿ì·Î°©´Ï´Ù ¿¬±â»ç´ÜÀº ¾Æ¿ªÃâ½ÅÀÎ ¹è¿ì ¿À½ÂÀ±, »ó¾÷¿µÈ­ ÄÁÆ®·Ñ °¨µ¶ ÇÑÀåÇõ µî ÇöÁ÷¿¡¼­ È°¹ßÈ÷ È°µ¿ÇÏ´Â ¹è¿ì, °¨µ¶, ±³¼ö°¡ ´Ù¾çÇÑ Ä¿¸®Å§·³°ú Æ®·»µðÇÑ ¿¬±â¸¦ Á÷Á¢ ¼ö¾÷ÇÏ¸ç CJ E&M¿¡¼­ Á¦ÀÛÇÏ´Â À¥µå¶ó¸¶ `Çø³²Çø³à` `ÀÚÃë¹æ`µî »ç´ÜÀÇ¹è¿ìµéÀÌ ´ë´Ù¼ö°¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç, »ó¾÷¿µÈ­, µå¶ó¸¶, ±âÈ¹»ç °°Àº ´Ù¾çÇÑ ¿Àµð¼ÇÀÇ ÇÕ°Ý Äè°Å¸¦ ¿Ã¸®°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [·Î¶Ç]805È¸ 1µî 4¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 42¾ï 6Ãµ¸¸¿ø, 1µî ´çÃ·Áö¿ªÀÌ?
  • '»±ÆÄ°ÔÀÌÆ®' ½ÉÇü·¡ "¸¶´ç³îÀÌ 4¸é ¹«´ë, º¸Åë °ø¿¬º¸´Ù 5¹è Èûµé´Ù"
  • ¾Æ¿ìµòÇ»ÃÄ½º È­ÀåÇ° ºê·£µå ¡®³×¿ÀÁ¨¡¯, ¹è¿ì ½Å¼¼°æ ¸ðµ¨ ¹ßÅ¹
  • È²ÁöÈ¿ ÀÛ»ç ±è¿µ°æ ÀÛ°î ¡®³ªÀÇ Á¤¿ø¡¯, 2018 KBS Ã¢ÀÛµ¿¿ä´ëÈ¸ ´ë»ó ¼ö»ó
  • 'È²±Ý³ªÄ§¹Ý' ½ÉÇü·¡ "»±ÆÄ°ÔÀÌÆ®, ¾Öµå¸³ ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù
    • [·Î¶Ç]805È¸ 1µî 4¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 42¾ï 6Ãµ¸¸¿ø, 1µî ´çÃ·Áö¿ªÀÌ? [·Î¶Ç]805È¸ 1µî 4¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 42¾ï 6Ãµ¸¸¿ø, 1µî ´çÃ·Áö¿ªÀÌ?
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    À±º¸¹Ì ½Ã±¸, ¡°ÆÈ·Î½º·Î±îÁö ¿Ïº®¡± ¡°°¥¼ö·Ï ÁøÈ­ ÇÏ³×¡± ¡°´Ù¸¥ ¿©¼ºµéÀº ¾Õ¿¡¼­ ´øÁ®µµ µ¥±¼µ¥±¼ ±¼·¯°¡´Âµ¥¡±
    2
    È«´ë ´©µåÅ©·ÎÅ° ¿ö¸¶µå ¿ëÀÇÀÚ, ¡°È­°¡ ³ª¼­ ±×¸¸...¡± ±×·± Çàµ¿ÇÑ ¿¬À¯ µé¾îºÃ´õ´Ï
    3
    ³²±Ô¸®, ½Ã¼± »ç·ÎÀâ¾Æ È­ÀÌÆ® ¿øÇÇ½º ÀÇ»ó ¼Ó Ã»¼øÇÔ°ú ³ú¼â¹Ì ¿À°¡
    4
    Ç×°ø´ë ³í¶õ µ¿¿µ»ó, ¡°ÃÔ¿µ ÇÕÀÇ´Â Çß´Ù ÃÄµµ À¯Æ÷ ÇÕÀÇ´Â ¾È ÇßÀ»ÅÙµ¥¡± ¡°ÀÎ°Ý»ìÀÎÀÌ ¾ó¸¶³ª Å« ¹üÁËÀÎÁö ¸ô¶ó¡± ¡°½Ç¼ö º¯¸í ±×¸¸ÇÏ°í Ã³¹ú ¹ÞÀ¸¼¼¿ä¡±
    5
    ¡®¾îº¥Á®½º: ÀÎÇÇ´ÏÆ¼ ¿ö¡¯ ¿¤¸®ÀÚº£½º ¿Ã½¼, ¾ð´õ¿þ¾î Â÷¸²À¸·Î ¸ÅÈ¤Àû ÀÚÅÂ °ú½Ã ½Ã¼± »ç·ÎÀâ¾Æ
    6
    ¡®ÇÏÆ®½Ã±×³Î ½ÃÁð2¡¯ ¿À¿µÁÖ, ¡°È­º¸¸¦ ÂïÀ¸¼Ì³×¿ä¡± ¡°¾Æ´Ï ¿©½ÅÀÌ¾ß¡± Ã»¼ø ºñÁÖ¾ó »Ë³»
    7
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í ½Í´Ù¡¯ ÈçÀûµµ ¾øÀÌ »ç¶óÁø ¿îÀüÀÚ, ±úÁø À¯¸®¿Í ¸Ó¸®Ä«¶ô ´©±¸ÀÇ °Í?
    8
    È«´ë ´©µåÅ©·ÎÅ° °ÔÀçµÈ ¿ö¸¶µå, ½É¸®Àû ºÒ¾È°¨À» ÇØ¼ÒÇÏ±â À§ÇØ ºÐÃâ±¸·Î È°µ¿ÇÏ´Â °ø°£?
    9
    ÀÌÈÖÀç, Ã¹»ç¶ûÀº ÀÓ»ó¾Æ ¡°³ªµµ ¸ð¸£°Ô ´ë½Ã¸¦ ÇÒ Á¤µµ¿´´Ù¡±
    10
    ÀÌÀ¯¿µ, ¿ÊÀ» ÀÔÀº °Å¾ß ¹þÀº °Å¾ß? ´Ã¾ÀÇÑ ´Ù¸®¶óÀÎ ÇÏÀÇ½ÇÁ¾ ¡®È­µéÂ¦¡¯
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 5¿ù 11ÀÏ~)
    ¿ï»ê¹Ú¹°°ü, ±ÍÇÑ º¼°Å¸® ´ë°Å µé¿´´Ù
    ¿¾À½¾Ç°ú Ä¿ÇÇÇâ ÃëÇØ ¡®Ãß¾ï¼ÒÈ¯¡¯
    ¡®¶óÆ¾¾Æ¸Þ¸®Ä« Çö´ë¹Ì¼úÀü¡¯...17ÀÏ ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü¼­ °³¸·
    Á¦1È¸ ½Å¼ø´ö ¼­¿¹Àü, ¿À´Â 20ÀÏ±îÁö ¼±°¶·¯¸®

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr