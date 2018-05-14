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Æ¯È÷, ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº ¿¹¾àÆÇ¸Å ½ÃÀÛ°ú µ¿½Ã¿¡ '¿¹½º(YES)24' 5¿ù 2ÁÖ À½¹Ý ÆÇ¸Å ¼øÀ§¿¡ 10À§¿¡ ¿À¸£¸ç ¿ö³Ê¿ø, ¹æÅº¼Ò³â´Ü, ¿©ÀÚÄ£±¸, ÆäÆÛÅæ½º¿Í ¾î±ú¸¦ ³ª¶õÈ÷ Çß´Ù.
½É±Ô¼±ÀÇ »õ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü '¸ö°ú ¸¶À½'Àº Àü À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼ °¨»óÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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