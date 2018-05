문가비, 조각상 떠올려 칼로 잘 다듬은 듯한 자태 거울에 비친 자신 모습 촬영

▲ 사진 : 문가비 SNS

인터넷상에서 모델 문가비가 네티즌들의 지대한 관심을 모으고 있는 가운데, 그녀가 자신의 SNS에 올린 사진이 눈길을 끌고 있다.

문가비는 앞서 자신의 사회관계망서비스계정에 “its not noticeable but i have gained a little weight and i like it! 🍏🍏”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 문가비는 형광색 비키니를 입고 거울에 비친 자신의 모습을 카메라로 촬영하고 있다.

특히 문가비의 구릿빛 섹시한 자태와 조각 같은 복근이 보는 이들의 시선을 사로잡고 있다.

이 사진에는 “굳굳 몸이 더 좋아지셨어요🖤”, “난... 저렇게 못해...... 다음생애나..........🤦🏻‍♀️”, “하태하태 몸매열일하세요🙈🙈” 등 여러 반응을 보였다.

한편, 문가비는 지난 15일 ‘비디오스타’에 출연해 솔직한 입담을 과시했다.

