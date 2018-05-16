¡®¿¤¸®Æ® ¼ö¼®°Ë»ç¡¯ ÀÌÀÚ ¡®´ÙÁ¤´Ù°¨ ´ëÇÐ¼±¹è¡¯ °­Çö.¡®ºÎµå·¯¿î Ä«¸®½º¸¶¡¯ ¹ß»ê!

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Áö³ 14ÀÏ Ã¹¹æ¼Û µÈ MBC '°Ë¹ý³²³à'¸¦ ÅëÇØ ¹ÚÀº¼®Àº ±ØÁß °Ë»ç °Çö ¿ªÀ¸·Î ºÐÇØ ´«µµÀåÀ» Âï¾ú´Ù.
Àº¼Ö(Á¤À¯¹Ì ºÐ)ÀÇ ´ëÇÐ¼±¹è·Î µ¿ºÎÁö°Ë Çü»ç8ºÎ¿¡¼ ÃÊÀÓ°Ë»ç¿Í ¼ö¼®°Ë»ç·Î ÀçÈ¸ÇÏ¸ç Ã¹ µîÀåÀ» ¾Ë¸° ±×´Â Á¨Æ²ÇÏ°í ÀÚ»óÇÔ ³ÑÄ¡´ÂºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¾Æ³»¸ç ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.
°ÇöÀº ÃÖ¿¬¼Ò ¼ö¼®°Ë»ç¿¡ ¿À¸¥ ½Â½ÂÀå±¸ ÁßÀÎ ¿¤¸®Æ® °Ë»ç. Ã¹ »ç°Ç¿¡ °í±ººÐÅõÇÏ´Â Àº¼Ö¿¡°Ô Áø½É¾î¸° Á¶¾ðÀ» °Ç³×°í ¿ë±â¸¦ ºÏµ¸À¸¸ç, ¾Ë°Ô¸ð¸£°Ô Ã¬°ÜÁÖ°í °ÆÁ¤ÇÏ±âµµÇÏ´Â ÀÎ°£ÀûÀÌ°í ÈÆÈÆÇÑ ¼±¹èÀÇ ¸ð½ÀÀ¸·Î È·ÁÇÑ ½ºÆå°ú ´õºÒ¾î ¿Ïº®ÇÑ ¸Å·ÂÀ» ¿Ï¼º,±ØÁß 'µ¿ºÎÁö°Ë ¾ÆÀÌµ¹' ¼ö½Ä¾î¿¡ °É¸Â´Â ¸é¸ð¸¦ º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹ÚÀº¼®Àº ³ª±ß³ª±ßÇÑ ¸»Åõ¿Í´ÙÁ¤´Ù°¨ÇÑ½Ã¼±À»´õÇØ Ä³¸¯ÅÍÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¹è°¡½ÃÅ°¸ç ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ» ¼±º¸¿´´Ù. Ä³¸¯ÅÍ°¡ Áö´Ñ °Ë»ç·Î¼ ¼±¹è·Î¼ÀÇ ºÎµå·¯¿î Ä«¸®½º¸¶¸¦ ÀÌ²ø¾î³»¸ç ±Ø¿¡ ÀÚ¿¬½º·¹ ³ì¾Æµé¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ¹æ¼Û ¸»¹Ì¿¡´Â ±»¾îÁø ½Ã¼±À¸·Î ¹é¹ü(Á¤Àç¿µ ºÐ)À» ¹Ù¶óº¸´Â °ÇöÀÇ ¸Å¼¿î ¹ÝÀü´«ºûÀÌ Æ÷ÂøµÇ¸é¼, ¹é¹ü°úÀÇ ¼û°ÜÁø »ç¿¬¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõ°ú ÇÔ²² Á¡Â÷ Á¸Àç°¨ÀÌ °ÅµìµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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