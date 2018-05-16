°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.16 ¼ö 22:17
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®¿¤¸®Æ® ¼ö¼®°Ë»ç¡¯ ÀÌÀÚ ¡®´ÙÁ¤´Ù°¨ ´ëÇÐ¼±¹è¡¯ °­Çö.¡®ºÎµå·¯¿î Ä«¸®½º¸¶¡¯ ¹ß»ê!
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.16  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã '°Ë¹ý³²³à' ¹ÚÀº¼®ÀÌ ¼±¹èÚ¸ ³¶³¶ÇÑ ºÎµå·¯¿î Ä«¸®½º¸¶·Î ½ÃÃ»ÀÚ¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù. MBC¹æ¼ÛÈ­¸éÄ¸Ã³

'°Ë¹ý³²³à' ¹ÚÀº¼®ÀÌ ¼±¹èÚ¸ ³¶³¶ÇÑ ºÎµå·¯¿î Ä«¸®½º¸¶·Î ½ÃÃ»ÀÚ¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

Áö³­ 14ÀÏ Ã¹¹æ¼Û µÈ MBC '°Ë¹ý³²³à'¸¦ ÅëÇØ ¹ÚÀº¼®Àº ±ØÁß °Ë»ç °­Çö ¿ªÀ¸·Î ºÐÇØ ´«µµÀåÀ» Âï¾ú´Ù.

Àº¼Ö(Á¤À¯¹Ì ºÐ)ÀÇ ´ëÇÐ¼±¹è·Î µ¿ºÎÁö°Ë Çü»ç8ºÎ¿¡¼­ ÃÊÀÓ°Ë»ç¿Í ¼ö¼®°Ë»ç·Î ÀçÈ¸ÇÏ¸ç Ã¹ µîÀåÀ» ¾Ë¸° ±×´Â Á¨Æ²ÇÏ°í ÀÚ»óÇÔ ³ÑÄ¡´ÂºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¾Æ³»¸ç ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.

°­ÇöÀº ÃÖ¿¬¼Ò ¼ö¼®°Ë»ç¿¡ ¿À¸¥ ½Â½ÂÀå±¸ ÁßÀÎ ¿¤¸®Æ® °Ë»ç. Ã¹ »ç°Ç¿¡ °í±ººÐÅõÇÏ´Â Àº¼Ö¿¡°Ô Áø½É¾î¸° Á¶¾ðÀ» °Ç³×°í ¿ë±â¸¦ ºÏµ¸À¸¸ç, ¾Ë°Ô¸ð¸£°Ô Ã¬°ÜÁÖ°í °ÆÁ¤ÇÏ±âµµÇÏ´Â ÀÎ°£ÀûÀÌ°í ÈÆÈÆÇÑ ¼±¹èÀÇ ¸ð½ÀÀ¸·Î È­·ÁÇÑ ½ºÆå°ú ´õºÒ¾î ¿Ïº®ÇÑ ¸Å·ÂÀ» ¿Ï¼º,±ØÁß 'µ¿ºÎÁö°Ë ¾ÆÀÌµ¹' ¼ö½Ä¾î¿¡ °É¸Â´Â ¸é¸ð¸¦ º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù.

ÀÌ¿¡ ¹ÚÀº¼®Àº ³ª±ß³ª±ßÇÑ ¸»Åõ¿Í´ÙÁ¤´Ù°¨ÇÑ½Ã¼±À»´õÇØ Ä³¸¯ÅÍÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¹è°¡½ÃÅ°¸ç ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ» ¼±º¸¿´´Ù. Ä³¸¯ÅÍ°¡ Áö´Ñ °Ë»ç·Î¼­ ¼±¹è·Î¼­ÀÇ ºÎµå·¯¿î Ä«¸®½º¸¶¸¦ ÀÌ²ø¾î³»¸ç ±Ø¿¡ ÀÚ¿¬½º·¹ ³ì¾Æµé¾ú´Ù.

ÇÑÆí, ¹æ¼Û ¸»¹Ì¿¡´Â ±»¾îÁø ½Ã¼±À¸·Î ¹é¹ü(Á¤Àç¿µ ºÐ)À» ¹Ù¶óº¸´Â °­ÇöÀÇ ¸Å¼­¿î ¹ÝÀü´«ºûÀÌ Æ÷ÂøµÇ¸é¼­, ¹é¹ü°úÀÇ ¼û°ÜÁø »ç¿¬¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõ°ú ÇÔ²² Á¡Â÷ Á¸Àç°¨ÀÌ °ÅµìµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¹Ì½ºÆ®¸®½º¡¯ ÇÙ½É Å°¸¦ Áå ÀåÈñÁ¤, »ç°Ç ÇØ°áÀÇ ½Ç¸¶¸®·Î ±ÞºÎ»óÇÒ±î
  • ¼Ò³à¿¡¼­ ¿©ÀÚ·Î¡¯ ¡¤¡¤¡¤ ¹è¿ì ÀÌ¼ö¹Î, µ¸º¸ÀÌ´Â ¼º¼÷¹Ì ¹ß»ê
  • Å°¿¤,±×·ì À§³Ê(WINNER)¿Í '¸¶ÀÌ¸®Æ²°¡µç ÆË¾÷ ½ºÅä¾î' Æ÷ÅäÇà»ç ÁøÇà
  • ±×·ì 'À§³Ê',µµ½É ¼Ó ÀÚ¿¬ °¡²Ù´Â»çÈ¸°øÇå Ä·ÆäÀÎ Âü¿©
  • ¿¬±â»ç´Ü '¹è¿ì·Î°©´Ï´Ù' ¾Æ¿ª '±èÇÏ°â' Ã¤³Îºä 'ÁøÂ¥»ç¶û¸®ÅÏÁî2' Ä³½ºÆÃ
    • ¡®¹Ì½ºÆ®¸®½º¡¯ ÇÙ½É Å°¸¦ Áå ÀåÈñÁ¤, »ç°Ç ÇØ°áÀÇ ½Ç¸¶¸®·Î ±ÞºÎ»óÇÒ±î ¡®¹Ì½ºÆ®¸®½º¡¯ ÇÙ½É Å°¸¦ Áå ÀåÈñÁ¤, »ç°Ç ÇØ°áÀÇ ½Ç¸¶¸®·Î ±ÞºÎ»óÇÒ±î
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¹ÚÀ¯Ãµ ÇÇ¾Ó¼¼ È²ÇÏ³ª, °ú°¨ÇÑ ¼â°ñ¶óÀÎ ³ëÃâ ¡°Á¦ 7kgÀº ¾ðÁ¦ ºüÁú±î¿ä?¡±
    2
    µòµò, ¡°Á¦°¡ ´Ù ÇØÁÙ°Ô¡± ¾î¸Ó´Ï ¼Õ¿¡ µé°í ÀÖ´Â °Å ¹¹±â¿¡?
    3
    Åõ½ºÄ«´Ï ÀÇÀÎ º§·Î½ºÅÍ ÁõÁ¤, ¡°½Ä»óÇÑ ±¤°íº¸´Ù ÀÌ·± °Ô ±¤°í È¿°ú ´õ ³ªÀ» µí¡± ¡°µÎ ºÐ ¸ðµÎ Å©°Ô ´ÙÄ¡Áö ¾Ê¾Æ¼­ ´ÙÇà¡± ¡°³ª¶ó¸é ¾îÂ·À»±î ÇÏ´Â ¸¶À½¿¡ ¹Ý¼ºÇÑ´Ù¡±
    4
    ±è¼ºÀº, »Ç¾á ÇÇºÎ¿¡ Ç³¸¸ÇÑ º¼·ý ¸ö¸Ê½Ã ³²½É À¯È¤
    5
    ¼³¸®, ´ëÇü Æ©ºê À§¿¡¼­ ±¼¿å¾ø´Â ¹Ùµð¶óÀÎ °ú½Ã ³²½É ¡®Èçµé¡¯...ÀÏ»óÀÌ È­º¸
    6
    ½º½ÂÀÇ³¯ ¹®±¸, Ç¥Çö ¹» ÇØ¾ß ÇÒÁö °í¹ÎÀÌ µÈ´Ù¸é ÀÌ·¸°Ô ÇÑ ¹ø ½áº¸´Â °Ç ¾î¶³±î¿ä?
    7
    ¿¬»óÀº ¾Æ³ª¿î¼­, º§·Î½ºÅÍ ±¤°í ¾ó¸¶³ª Âï°í ½Í¾ú±â¿¡? ¡°ÇÑÇö¹Î ºÎ·¯¿ö¡±
    8
    ¹®°¡ºñ, ÅÍÁú °Í °°Àº Ç³¸¸ÇÔ¡¦±º»ì ÇÏ³ª ¾ø´Â ÆÛÆåÆ® º¸µð¶óÀÎ ¡®³²½É ¼ú··¡¯
    9
    ½Å´ÙÀº, ¡°¿©¹è¿ì¿¡°Ô ¾îµÎ¿î À¯È¤ ±²ÀåÈ÷ ¸¹¾Æ... º»ÀÎÀÇ ¼±ÅÃ¿¡ ´Þ¸° °Í¡± ÀÇ¹Ì½ÉÀå ¹ß¾ð ÁÖ¸ñ
    10
    ¹®°¡ºñ, ÇÇºÎ»ö ´Ù¸¥ ºñÁÖ¾ó ºñ½ÁÇÑ ¿©¼º ±Û·¡¸Ó·¯½ºÇÑ ÀÚÅÂ ¡®±ô³î¡¯
    ¾î¸£½ÅµéÀÌ µé·ÁÁÖ´Â ¸¶µÎÈñ ÀÌ¾ß±â
    °¡Á¤ÀÇ ´Þ, µÇ»õ°Üº¸´Â ¡®°¡Á·¡¯
    [¶°³ª¿ä, ÁÖ¸»ÃàÁ¦]¿ôÀ½°ú ¸À³­ ¸Ô°Å¸®°¡ ÀÖ´Â ÁÖ¸» ³ªµéÀÌ
    ¿ï»ê ¹Ý±¸´ë¾Ï°¢È­ ÀÏ¿ø ¿ª»ç ÇÑ´«¿¡
    ºñ¹ßµð¿Í ÇÇ¾ÆÁ¹¶óÀÇ »ç°è¸¦ ÇÑÀÚ¸®¼­, ¹ÙÀÌ¿Ã¸®´Ï½ºÆ® ±è³»¸® µ¶...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr