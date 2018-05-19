ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå, ÇÑ±¹ Å×´Ï½º °£ÆÇ ½ºÅ¸ ¡®Á¤Çö¡¯ ¸ðµ¨ ¹ßÅ¹

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ÄÚÄ«-ÄÝ¶ó»çÀÇ½ºÆ÷Ã÷ À½·á ºê·£µå ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå°¡ ÇÑ±¹ Å×´Ï½ºÀÇ ¶°¿À¸£´Â ¾ÆÀÌÄÜÀÎ Á¤ÇöÀ» ºê·£µå ¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹ÇÏ°í,Á¤ÇöÀÇ Æø¹ßÀûÀÎ ¿¡³ÊÁö¿Í ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå°¡ ¾î¿ì·¯Áø ´Ù¾çÇÑ Ä·ÆäÀÎÀ» ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í 18ÀÏ¹àÇû´Ù.
Áö³ 1¿ù³ë¹ÚÁ¶ÄÚºñÄ¡,·ÎÀú Æä´õ·¯¿ÍÀÇ ¿¬ÀÌÀº ¸Â´ë°á·Î 2018³â »õÇØ¸¦ ¿¸ç ‘Á¤Çö ½Åµå·Ò’À» ÀÏÀ¸Ä×´ø Á¤ÇöÀº ÇöÀç¼¼°è ·©Å· 20À§(5¿ù 14ÀÏ, ³²ÀÚÅ×´Ï½º´Ü½Ä ±âÁØ)¿¡ ·©Å©,¾Æ½Ã¾Æ Åé ·©Ä¿ ÀÚ¸®¸¦ ¼ö¼ºÇÏ¸ç ¿¬ÀÏ ½Â½ÂÀå±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷Áö³ÇØ¼¼°èÀÇ °È£µéÀ» Â÷·ÊÂ÷·Ê ²ªÀ¸¸ç µ¹Ç³À» ÀÏÀ¸Ä×´ø Á¤ÇöÀº ¿ÃÇØ Ã¹ ±×·£µå½½·¥ ´ëÈ¸ÀÎ È£ÁÖ ¿ÀÇÂ¿¡¼ ÇÑ±¹ Å×´Ï½º »ç»ó Ã¹ 4° ÁøÃâÀÌ¶ó´Â Äè°Å¸¦ °ÅµÎ¾ú´ø ¸¸Å ¿Ã ½ÃÁð ¿ª½Ã ¾î¶² Çàº¸¸¦ º¸ÀÏ Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ´Â »óÈ².Á¤ÇöÀº ¿À´Â 21ÀÏ ¿¸®´Â ÇÁ¶û½º ¿ÀÇÂ ´ëÈ¸¿¡ Âü°¡¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.
ÄÚÄ«-ÄÝ¶ó»ç °ü°èÀÚ´Â “´Ã ´õ ³ôÀº °÷À» ÇâÇØ ÇÑ°è¸¦ ±Øº¹ÇÏ°í ²÷ÀÓ¾øÀÌ µµÀüÇÏ´Â Á¤Çö ¼±¼öÀÇ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¸ð½ÀÀÌÆÄ¿ö¿¡ÀÌµåÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¿Í Àß ºÎÇÕÇØ ¸ðµ¨·Î ¼±Á¤ÇÏ°Ô µÆ´Ù”°í ¹àÈ÷¸ç “’µÉ ¶§±îÁö ÇÑ´Ù’´Â Á¤½Å, ‘ÆÄ¿öÀÇ ³¡¿¡¼ ÆÄ¿ö°¡ ½ÃÀÛµÈ´Ù’´Â ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµåÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ Ä·ÆäÀÎÀ» ÅëÇØ Àß Àü´ÞÇØ ÁÙ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå´Â Áö³ U-20 ¿ùµåÄÅ ÄÚ¸®¾Æ 2017¿Í 2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀÇ°ø½Ä ½ºÆ÷Ã÷ À½·á·Î ¼±Á¤µÇ¸ç ½ºÆ÷Ã÷ ´ëÈ¸ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ °³ÃÖ¸¦ ÀÀ¿øÇÏ´Â Ä·ÆäÀÎÀ» ÆîÄ£ ¹Ù ÀÖ´Ù. ´Ù°¡¿À´Â2018FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ¿¡¼µµ °ø½Ä ½ºÆ÷Ã÷ À½·á·Î ÁöÁ¤µÇ¾úÀ¸¸ç, ¿ùµåÄÅÀÇ ¼º°øÀûÀÎ °³ÃÖ¿Í ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼öµéÀÇ ¼±ÀüÀ» ±â¿øÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ¸¶ÄÉÆÃ È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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