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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.21 ¿ù 15:51
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¡®°øÇ×°¡´Â±æ¡¯, ¡®¿ì¸®°©¼øÀÌ¡¯ µî ÀüÀÛº¸´Ù ¹à°í ÅëÅëÆ¢´Â ¸Å·ÂÀ¸·Î ¿¬±âº¯½Å!
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.21  
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¹è¿ì ¹Ú¼­¿¬ÀÌ µå¶ó¸¶ ‘º¹¼ö³ëÆ® ½ÃÁð2’(ÀÌÇÏ º¹¼ö³ëÆ®2) ÀÇ Ãâ¿¬À» È®Á¤Áö¾ú´Ù.

'º¹¼ö³ëÆ®2’(Á¦ÀÛ È÷µç½ÃÄö½º/±Øº» ±èÁ¾¼± ÇÑ»óÀÓ/¿¬Ãâ ¿À½Â¿­ ¼­ÀçÁÖ)´Â ÀÌ¸§¸¸ ¾²¸é º¹¼ö°¡ ÀÌ·ïÁö´Â º¹¼ö³ëÆ® ¾ÛÀ» ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀ» ¾ï´©¸£´Â Çö½ÇÀ» ±Øº¹ÇÏ°í Ã¹»ç¶ûÀ» ¸¸³ª´Â °úÁ¤À» ±×¸®´Â ÇÏÀÌÆ¾ ·Î¸Ç½º µå¶ó¸¶·Î, Áö³­ÇØ ¿Á¼ö¼ö ´Üµ¶ ¹æ¿µ ½Ã 1100¸¸ºä¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ÇÏÀÌÆ¾ ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ Àú·ÂÀ» º¸¿© ÁØ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÇöÀç, ¾È¼­Çö, ±è»ç¹«¿¤, ±èÁö¿µ, Áö¹ÎÇõ µî ÇÖÇÑ 10´ë ¹è¿ìµé°ú ¼ºÁö·ç, ¹ÚÈñÁø, ¼­À¯¸® µî °³¼ºÀÖ´Â ¼±¹è ¹è¿ìµéÀÌ Ä³½ºÆÃ ¶óÀÌ¾÷À» È®Á¤Áö¾î È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ ¹Ú¼­¿¬Àº ‘º¹¼ö³ëÆ®2’¿¡¼­ Á¤º¸¶ó ¿ª¿¡ ³«Á¡, ¾ÆÀÌµ¹À» ÁÁ¾ÆÇÏ°í, SNS°¡ ÀÏ»óÀÎ ¿µ¶ô¾ø´Â 10´ë ¼Ò³àÀÇ °¨¼ºÀ» Áö´Ñ ¸»°ý·®ÀÌ ¿©°í»ýÀ¸·Î ºÐÇÑ´Ù.

¹Ú¼­¿¬Àº ‘°øÇ×°¡´Â ±æ’¿¡¼­ ÀÌ»óÀ±°ú ÀåÈñÁøÀÇ µþ ¾Ö´Ï ¿ªÀ¸·Î ¾ÈÅ¸±î¿î Á×À½À» ¸Â´Â »ç¿¬À¸·Î ¿©¿îÀ» ³²°åÀ¸¸ç, ‘¿ì¸® °©¼øÀÌ’¿¡¼­´Â ÃÊ·Õ ¿ªÀ¸·Î ºÎ¸ð´ÔÀÇ ÀÌÈ¥°ú ÀçÈ¥ ¼Ó¿¡ È¥¶õÀ» °Þ´Â »çÃá±â ÇÐ»ýÀÇ ¸ð½ÀÀ» ¼³µæ·ÂÀÖ°Ô ±×·Á³Â´Ù. ÀÌÈÄ µå¶ó¸¶½ºÆä¼È ‘°­´ö¼ø ¾ÖÁ¤ º¯Ãµ»ç’¸¦ ÅëÇØ ÀÏÁ¦½Ã´ëÀÇ ºñ±ØÀ» °í½º¶õÈ÷ ´ãÀº µ¶¸³´Ü Á¶±¹Èñ ¿ªÀ¸·Î ¿­¿¬, ÃÖ±Ù Á¾¿µÇÑ ‘¼Õ ²ÀÀâ°í Áö´Â ¼®¾çÀ» ¹Ù¶óº¸ÀÚ’¿¡¼­´Â ÇÑÇýÁøÀÇ ¾î¸°½ÃÀýÀ» ¿¬±âÇØ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ±âµµ Çß´Ù.

ÁÖ·Î ½ÉµµÀÖ°í º¹Àâ´Ù´ÜÇÑ °¨Á¤¼±ÀÇ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿¬±âÇÏ¸ç ¾î¸°³ªÀÌ ´äÁö ¾ÊÀº ¼º¼÷ÇÑ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº ¹Ú¼­¿¬ÀÌ ÀÌ¹ø ‘º¹¼ö³ëÆ®2’¸¦ ÅëÇØ ÇÐ¿ø¹°¿¡ µµÀü, ÀÌÀüº¸´Ù ¹à°í ÅëÅëÆ¢´Â ¸Å·ÂÀ¸·Î ¿¬±âº¯½ÅÀ» ¼±º¸ÀÏ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

ÇÏÀÌÆ¾ µå¶ó¸¶ÀÇ Ã»·®ÇÏ°í ½Ì±×·¯¿î ¸Å·ÂÀ» ´õÇÏ´Â È°·Â¼Ò ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇØ³¾ °ÍÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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