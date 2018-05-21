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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.21 ¿ù 15:51
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½ÂÀÎ 2018.05.21  
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±×·ì ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÌ ¹Ì±¹ ‘ºôº¸µå ¹ÂÁ÷ ¾î¿öÁî’(Billboard Music Awards)¿¡¼­ ÇÑ±¹ °¡¼ö ÃÖÃÊ·Î 2³â ¿¬¼Ó ¼ö»óÇß´Ù.

¹æÅº¼Ò³â´ÜÀº 20ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ ¶ó½ºº£ÀÌ°Å½º MGM ±×·£µå °¡µç ¾Æ·¹³ª¿¡¼­ ¿­¸° ‘2018 ºôº¸µå ¹ÂÁ÷ ¾î¿öÁî’¿¡¼­ Áö³­ÇØ¿¡ ÀÌ¾î ‘Åé ¼Ò¼È ¾ÆÆ¼½ºÆ®’ »óÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. 2³â ¿¬¼Ó ¼ö»óÀº ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.

¹æÅº¼Ò³â´ÜÀº ¿ÃÇØµµ ÀÌ ºÎ¹®¿¡¼­ Àú½ºÆ¾ ºñ¹ö, ¾Æ¸®¾Æ³ª ±×¶õµ¥, µ¥¹Ì ·Î¹ÙÅä, ¼Ç ¸àµ¥½º µîÀÇ ÆË½ºÅ¸µéÀ» Á¦Ä¡°í ¼ö»óÇØ ¼¼°èÀûÀÎ ÀÎ±â¸¦ º¸¿©Áá´Ù. ÀÌ ºÎ¹®Àº Áö³­ 3¿ù±îÁö 1³â°£ ºôº¸µå ‘¼Ò¼È 50’ Â÷Æ® ·©Å·°ú ÁÖ¿ä SNS¿¡¼­ÀÇ ÆÒ Âü¿© Áö¼ö µîÀÇ ½ÇÀû°ú 14~20ÀÏ ÁøÇàµÈ ±Û·Î¹ú ÆÒ ÅõÇ¥¸¦ ÇÕ»êÇØ ¼ö»óÀÚ°¡ °¡·ÁÁ³´Ù. 

¾öÃ»³­ È¯È£¿Í ¹Ú¼ö ¼Ó¿¡ Æ®·ÎÇÇ¸¦ ¹ÞÀº ¸®´õ RMÀº “2³â ¿¬¼Ó ÀÌ Áß¿äÇÑ »óÀ» ¾È°ÜÁÖ¼Å¼­ °¨»çÇÏ´Ù”¸ç “µÎ ¹øÀÌ³ª ¿¬¼ÓÀ¸·Î ¹Þ°Ô µÅ ¼Ò¼ÈÀÌ¶õ °Í¿¡ ´ëÇØ »ý°¢ÇØºÃ´Ù. ¸î¸î ÆÒµéÀÌ ¿ì¸®ÀÇ À½¾ÇÀÌ »îÀ» ¹Ù²ãÁá´Ù°í Çß´Âµ¥, ¼Ò¼ÈÀ» ÅëÇØ ¿Å°ÜÁö´Â ¸»ÀÌ¶ó´Â °Ô ¾ó¸¶³ª ÈûÀ» °¡Áö´ÂÁö ±ú´Þ¾Ò´Ù. ¾Æ¹Ì¿¡°Ô °¨»çÇÏ´Ù”°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù. 

¹æÅº¼Ò³â´ÜÀº ¼ö»ó¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼­ ÃÖ±Ù ¹ßÇ¥ÇÑ Á¤±Ô 3Áý ‘·¯ºê À¯¾î¼¿ÇÁ Àü Æ¼¾î’(LOVE YOURSELF ï® Tear) Å¸ÀÌÆ²°î ‘ÆäÀÌÅ© ·¯ºê’(FAKE LOVE) ¹«´ë¸¦ ¼¼°è ÆÒµé¿¡°Ô Ã³À½À¸·Î °ø°³Çß´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ °¡¼ö°¡ ÀÌ°÷¿¡¼­ ÄÄ¹é ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÌ±â´Â Ã³À½À¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. 

¹Ì±¹ 3´ë À½¾Ç ½Ã»ó½Ä Áß ÇÏ³ªÀÎ ‘ºôº¸µå ¹ÂÁ÷ ¾î¿öÁî’´Â ºôº¸µå Â÷Æ®¿¡ ±â¹ÝÇØ Æ®·»µå¸¦ ¹Ý¿µÇÏ´Â °¡Àå ´ëÁßÀûÀÎ ½Ã»ó½ÄÀ¸·Î ²ÅÈù´Ù.  ¿¬ÇÕ´º½º

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