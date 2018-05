카밀라 카베요, 오프숄더 패션 어깨 훤히 드러내 글래머러스한 자태 뽐내

▲ 카밀라 카베요 SNS

[경상일보 = 배정환 기자] 카밀라 카베요(22)가 네티즌들의 관심을 모으고 있는 가운데, 그녀의 SNS에 공개된 사진이 눈길을 끌고 있다.

카밀라 카베요는 최근 자신의 사회관계망서비스계정에 “anyone in the mood for some(하고 싶은 사람은 누구든지)…”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카밀라 카베요는 빨간색 선글라스에 오프숄더 의상을 입고 서서 카메라를 응시하고 있다.

특히 카밀라 카베요의 글래머러스한 자태가 보는 이들의 시선을 사로잡고 있다.

이 사진에는 “정말 멋지네요”, “예쁘다”, “당신 노래가 계속 생각이 나요”, “말하고자 하는 요지가 뭔가요?”, “놀랍네요”등 여러 댓글이 달렸다.

한편, 카밀라 카베요는 지난 21일 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘2018 빌보드 뮤직 어워드’에서 차트 업적상을 수상했다.

배정환 기자 디지털뉴스부 (karion79@ksilbo.co.kr)< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 >