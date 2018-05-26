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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.26 Åä 16:51
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ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå, Å×´Ï½º ½ºÅ¸ Á¤Çö°ú ÇÔ²²ÇÑ ±¤°í ÃÔ¿µ ÇöÀå °ø°³• Á¤ÇöÀÇ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ÈÆ·Ã ¸ð½À°ú ½Ã±×´ÏÃ³ ¾×¼ÇÀ» ´ãÀº ±¤°íÄ·ÆäÀÎ ÃÔ¿µ ÁøÇà
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½ÂÀÎ 2018.05.26  
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ÄÚÄ«-ÄÝ¶ó»çÀÇ½ºÆ÷Ã÷ À½·á ºê·£µå ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå°¡ ÇÑ±¹ Å×´Ï½ºÀÇ ¾ÆÀÌÄÜÁ¤Çö°ú ÇÔ²²ÇÑ ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå ±¤°í ÃÔ¿µ ÇöÀå ºñÇÏÀÎµå ½ºÅä¸®¿Í »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.

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‘ÇÑ´Ù. ÇÑ´Ù. µÉ ¶§±îÁö ÇÑ´Ù!’¶ó´Â ³»¿ëÀ¸·Î ÁøÇàµÈ ÀÌ¹ø ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµåÀÇ ±¤°í´Â ¼­ºê ÈÆ·Ã,Áü º¼ ÈÆ·Ã,½º¸Å½Ì ÈÆ·Ã µîÀ» ÁøÇàÇÏ¸ç ´õ ³ôÀº °÷À¸·Î ³ª¾Æ°¡±â À§ÇØ ³ë·ÂÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê´Â Á¤ÇöÀÇ ¸ð½ÀÀ» ´ã¾Ò´Ù.

Æ®·¹ÀÌµå¸¶Å©ÀÎ Èò ¾È°æÀ» ¾²°í ÃÔ¿µÀå¿¡ ³ªÅ¸³­ Á¤ÇöÀº ³¸¼± ÃÔ¿µÀåÀÇ ºÐÀ§±â¿¡ Ã³À½¿£ ¾î»öÇØÇÏ´Â µí ÇßÁö¸¸ º»°ÝÀûÀÎ ÃÔ¿µ¿¡µé¾î°¡ÀÚ ¾ðÁ¦ ±×·¨³Ä´Â µí 180µµ µ¹º¯,½ÇÁ¦ ÈÆ·ÃÀ» ¹æºÒÄÉ ÇÏ´Â ÁøÁöÇÑ ÅÂµµ¿Í ÁýÁß·ÂÀ» º¸¿´´Ù.Æ¯È÷ ÄÚÆ® ³¡¿¡¼­ ³×Æ® ±ÙÃ³ÀÇ ¸µÀ» Åë°úÇØ ¹Ý´ëÆí ÄÚÆ®¿¡ ÀÖ´Â ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå¸¦ ¾²·¯Æ®¸®´Â Á¤±³ÇÑ ¼¦À» ¿¬°ÅÇª ¼º°øÇØ³»¸ç ÃÔ¿µÀåÀÇ ºÐÀ§±â¸¦¶ß°Ì°Ô ´Þ±¸±âµµ Çß´Ù.

¾ÆÄ§ºÎÅÍ ÇØ°¡ Áú ¶§±îÁö½Ç³» ÈÆ·ÃÀå°ú ¿ÜºÎ Å×´Ï½º ÄÚÆ®¸¦ ¿À°¡¸ç¿À·£ ½Ã°£ µ¿¾È ÃÔ¿µÀÌ ÁøÇàµÆÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í,Á¤ÇöÀº ÀüÇô ÁöÄ¡Áö ¾Ê´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ÀþÀº ÇÇÀÇ³ÑÄ¡´Â ¿¡³ÊÁö¸¦ ÀÚ¶ûÇØÇöÀå °ü°èÀÚµéÀÇ °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÄÚÄ«-ÄÝ¶ó»ç °ü°èÀÚ´Â “ÇöÀç¿¡ ¾ÈÁÖÇÏÁö ¾Ê°í ´õ ³ôÀº °÷À» ÇâÇØ ³ª¾Æ°¡´Â Á¤Çö ¼±¼öÀÇ ‘µÉ ¶§±îÁö ÇÑ´Ù’Á¤½ÅÀº ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå°¡ ÀüÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ‘ÆÄ¿öÀÇ ³¡¿¡¼­ ÆÄ¿ö°¡ ½ÃÀÛµÈ´Ù’´Â ¸Þ½ÃÁö¿Íµµ ÀÏ¸Æ»óÅëÇÏ´Â ºÎºÐÀÌ±â¿¡ ´õ¿íÀÌ¹ø ±¤°íÄ·ÆäÀÎÀÌ ±â´ë°¡ µÈ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

Á¤ÇöÀÇ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ÈÆ·Ã¸ð½À°ú ½Ã±×´ÏÃ³ ¾×¼ÇÀ» ±×´ë·Î ´ã¾Æ³½ ÀÌ¹ø ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå TVC´Â ÀÌ¹ø´ÞÁß °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÇÑÆí, ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå´Â´Ù°¡¿À´Â2018FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ¿¡¼­µµ°ø½Ä ½ºÆ÷Ã÷ À½·á·Î ÁöÁ¤µÇ¾úÀ¸¸ç, ¿ùµåÄÅÀÇ ¼º°øÀûÀÎ °³ÃÖ¿Í ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼öµéÀÇ ¼±ÀüÀ» ±â¿øÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ¸¶ÄÉÆÃ È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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