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ÇÑÆí, ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå´Â´Ù°¡¿À´Â2018FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ¿¡¼µµ°ø½Ä ½ºÆ÷Ã÷ À½·á·Î ÁöÁ¤µÇ¾úÀ¸¸ç, ¿ùµåÄÅÀÇ ¼º°øÀûÀÎ °³ÃÖ¿Í ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼öµéÀÇ ¼±ÀüÀ» ±â¿øÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ¸¶ÄÉÆÃ È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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