ÇãÁØÈ£ ÀÏ¹ÝÀÎ°ú ÀçÈ¥ ¡°»õ Ãâ¹ß ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù¡± ¡°Ä«¸®½º¸¶ ¾ÆÁ÷ Á×Áö ¾Ê¾Ò´õ¶ó¡± ¡°ÁÁÀº ÀÛÇ°¿¡µµ ¸¹ÀÌ ³ª¿Í ÁÖ¼¼¿ä¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.29 È­ 12:58
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½ÂÀÎ 2018.05.29  10:01:52
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29ÀÏ ¿ÀÀü º¹¼ö¸ÅÃ¼´Â ÀÏÁ¦È÷ ÇãÁØÈ£ÀÇ ÀÏ¹ÝÀÎ°ú ÀçÈ¥ ¼Ò½ÄÀ» º¸µµÇß´Ù. 

±×´Â Æò¹üÇÑ ¿©¼º°ú ¸¸³ª Àç°áÇÕÀ» Çß°í, ±× »ç½Çµµ ÁÖÀ§ÀÇ ±Ø¼Ò¼ö¸¸ ¾Ë°í ÀÖÀ» Á¤µµ·Î ºñ¹Ð¸®¿¡ ÀÌ·ïÁø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

±×ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç´Â º¸µµÀÚ·á¸¦ ³»°í ÇãÁØÈ£ ÀçÈ¥ ¼Ò½ÄÀ» °ø½ÄÈ®ÀÎÇß´Ù.

¼Ò¼Ó»ç´Â ÇãÁØÈ£°¡ °³ÀÎ»ç·Î ÀÎÇØ Èûµé ¶§ ÀÎ¿¬À» ¸Î°í ¹ÏÀ½°ú ½Å·Ú¸¦ º¸¿©Áà ÇÔ²² ÇÏ±â·Î Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î ½ÅÁßÀ» ¿äÇÏ´Â °ÍÀÌ¾î¼­ ¾ð·Ð¿¡ ¹àÈ÷Áö ¸øÇß´Ù°í ¾çÇØÇÏ¸é¼­, »ó´ë¹æ ¿©¼º¿¡ ´ëÇØ¼­´Â »ç»ýÈ°ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ º¸µµ¿¡ ½ÅÁßÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù

³×Æ¼ÁðµéÀº “ÇãÁØÈ£ ´Ô ¾ÕÀ¸·Î ²É±æ¸¸ °ÉÀ¸½Ã±æ Çàº¹ÇÏ¼¼¿ä”, “´ç½ÅÀÇ »õÃâ¹ß ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù”, “ÀÌ¹ø ½ÎÀÌÄÚÆÐ½º ¿¬±â·Î ¿ÃÇØ ¿¬¸» ¿¬±â ´ë»ó ¹Þ´Â´Ù°í º»´Ù. °ã°æ»ç´Ù”, “ ¿¬±â Á¤¸» ´ë¹ÚÀÔ´Ï´Ù ¸íºÒÇãÀü”, “ ÀÌ¹ø¿¡ µå¶ó¸¶ ³ª¿Â°Å º¸´Ï±î ¾ÆÁ÷ Á×Áö ¾Ê¾Ò´õ¶ó Ä«¸®½º¸¶ Œn!!!”, “ÀÌÁ¦ ±×ºÐ°ú Æò»ý Çàº¹ÇÏ°Ô Áö³»¸é¼­ ÁÁÀº ÀÛÇ°¿¡µµ ¸¹ÀÌ ³ª¿Í ÁÖ¼¼¿ä.”, “¿¬±â ³Ê¹« ¼Ò¸§ µ¸°Ô ÀßÇÏ´Âµí....^^”, “ÇØ¸ð¼öÀå±º´Ô Çàº¹ÇÏ¼¼¿ä”, “ÁøÂ¥ ¸ÚÁø ¹è¿ì´ÔÀÌ½Ê´Ï´Ù” µî ¿©·¯ ´ñ±ÛµéÀ» ´Þ¸ç ±×¸¦ ÀÀ¿øÇß´Ù.

ÇÑÆí, ÇãÁØÈ£´Â MBC ¼ö¸ñ±Ø ‘ÀÌ¸®¿Í ¾È¾ÆÁà’¿¡¼­ Èñ´ëÀÇ ¿¬¼â»ìÀÎ¹üÀÌÀÚ »çÀÌÄÚÆÐ½ºÀÎ À±ÈñÀç ¿ªÀ¸·Î Ãâ¿¬ ÁßÀÌ´Ù

¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ´º½ººÎ (karion79@ksilbo.co.kr)
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