°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.5.30 ¼ö 15:26
¿¬¿¹/½Ã»ç
¿¬±âÆÄ ¹è¿ì ÀÌÇö¿í ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿Í Àü¼Ó°è¾à
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.05.30  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ÀÌÇö¿í /»çÁøÁ¦°ø ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î

¹è¿ì ÀÌÇö¿í ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.

¹è¿ì ÀÌÇö¿íÀº 2010³â ´ÜÆí¿µÈ­ ‘°¡½Ã½ÉÀå’·Î µ¥ºßÇØ, ±× µÚ·Î µ¶¸³¿µÈ­ ‘¾î±ú³ª»ç’, SBS µå¶ó¸¶ ‘»ç¶û¸¸ ÇÒ·¡’, ‘¾²¸® µ¥¸®Áî’, À¥µå¶ó¸¶ ‘FAKE’ ºñ·ÔÇØ ¿µÈ­ ‘Ç¥Àû’,  ‘¼¶, »ç¶óÁø »ç¶÷µé’¿¡¼­ ¿­¿¬À» ÆîÄ¡¸ç ½ºÅ©¸°°ú ºê¶ó¿î°üÀ» ³Ñ³ªµé¸ç ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÔÁõÇß´Ù. ¿¬±ØÀ¸·Î ´ëÁß¿¡°Ô ´õ¿í ´Ù°¡°£ ÀÌÇö¿íÀº ‘Æ®·ç¿þ½ºÆ®’, ‘¿ÃµåÀ§Å°µå¼Û’, ‘À¯µµ¼Ò³â’ µî ¹«´ë·Î ÁøÃâÇØ Á¸Àç°¨À» °ú½ÃÇß´Ù.

¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î ¹ÚÁ¾¼± ´ëÇ¥´Â “¼­·Î°£ÀÇ ÃæºÐÇÑ ´ëÈ­¿Í ³íÀÇ ³¡¿¡ °è¾àÀ» °á½É, ÀÌÇö¿í ¹è¿ìÀÇ ¹«±Ã¹«ÁøÇÑ Àç´ÉÀ» ³ôÀÌ Æò°¡ÇØ ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿¿¡ Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù” ¹àÇû´Ù.

¹è¿ì ÀÌÇö¿íÀº “È¸»ç¿Í ÇÔ²² »õ·Î¿î ½ÃÀÛÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ±â»µ, ¾ÕÀ¸·Î Àå¸£¸¦ ºÒ¹®ÇÏ°í ´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¿¡ µµÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ï ¸¹Àº ÀÀ¿ø°ú »ç¶û ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù.” ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î´Â ¹è¿ì ±èÇü¹¬, ÇÑ»óÈÆ, ÇãÀçÈ£, ÀÓ¼Ò¿¬, ÀÌÀº»ù, ¿ÀÀ¯Áø, Á¤ÅÃÇöÀÌ ¼Ò¼ÓµÅ ÀÖ´Â ¹è¿ì Àü¹® ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¹è¿ì ÀÌ¼ö¹Î, ±ä¸Ó¸® ÈÖ³¯¸®´Â Ä¡¸í ¼¿Ä« °ø°³
  • ¿¬±â»ç´Ü '¹è¿ì·Î °©´Ï´Ù' ½ÅÀÎ¹è¿ì Ã¤³Îºä 'ÁøÂ¥»ç¶û¸®ÅÏÁî2' Ãâ¿¬
  • ¾Æ¿ªÃâ½Å ¹è¿ì '¿À½ÂÀ±' Ã¹ À¥µå¶ó¸¶ 'È£»ç´Ù¸¶' ÁÖ¿¬À¸·Î Ãâ¿¬
  • ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå, Å×´Ï½º ½ºÅ¸ Á¤Çö°ú ÇÔ²²ÇÑ ±¤°í ÃÔ¿µ ÇöÀå °ø°³
  • ¡®°Ë¹ý³²³à¡¯ ¹ÚÀº¼®,¡°´Þ¶óÁø ´«ºû¡±À¸·Î ÇÑÃþ »ì¾Æ³­ Ä³¸¯ÅÍ ¿¬±â
    • ¹è¿ì ÀÌ¼ö¹Î, ±ä¸Ó¸® ÈÖ³¯¸®´Â Ä¡¸í ¼¿Ä« °ø°³ ¹è¿ì ÀÌ¼ö¹Î, ±ä¸Ó¸® ÈÖ³¯¸®´Â Ä¡¸í ¼¿Ä« °ø°³
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ÀÌÃµÈñ °¡±¸, ¡°Àß ¾Ä¾î¶ó¡± ¸¹ÀÌ È¥³ª°í ¿ì·Á ¸¹ÀÌ ÇØ
    2
    ÇãÁØÈ£ ÀÏ¹ÝÀÎ°ú ÀçÈ¥ ¡°»õ Ãâ¹ß ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù¡± ¡°Ä«¸®½º¸¶ ¾ÆÁ÷ Á×Áö ¾Ê¾Ò´õ¶ó¡± ¡°ÁÁÀº ÀÛÇ°¿¡µµ ¸¹ÀÌ ³ª¿Í ÁÖ¼¼¿ä¡±
    3
    ¿À³ª¶ó, »©¾î³­ ¹Ì¸ð ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ÃÇÑ Æ÷Áî ¸Å·Â ¹ß»ê
    4
    ¡®¹Ì½º ÇÔ¹«¶óºñ¡¯ ÀÌ¿¤¸®¾ß. ¾È¹æ±ØÀå ½ÃÃ»ÀÚµé ½Ã¼± »ç·ÎÀâ¾Æ ¶È ºÎ·¯Áö´Â ¸Å·Â ¹ß»ê ÅëÄè »óÄè
    5
    ¹æÅº¼Ò³â´Ü ºôº¸µå ÇÖ100 10À§, ¡°³Ê¹« ³î¶ø´Ù´Â ¸»¹Û¿¡¡± ¡°³ë·ÂÀÌ ºûÀ» º¸´Â µíÇØ¼­ ±â»Ú³×¿ä¡± ¡°´õ ³ôÀÌ ³¯ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¾Æ¹ÌµéÀÌ ³¯°³°¡ µÇ¾îÁÙ°Ô¿ä¡±
    6
    ¾¾Àë¿¡ ¹Ù½ºÄÚ±îÁö ´ë¸¶ÃÊ ¡°À½¾ÇÇÑ´Ù°í ±îºÎ´Â°Ç ±Ý¹°¡± ¡°±³µµ¼Ò ³ª¿Â ÈÄ Æû ÀâÀ» »ý°¢ÇÏ´Ï ¿À±Û°Å·Á¡± ¡°ÀÚ¶û½º·± ¾Æºü µÇ°í ½Í´Ù°í ÇÏ´õ´Ï¡±
    7
    ¿ëÀÎ ´Üµ¶Çü ¸íÇ° Àü¿øÁÖÅÃ´ÜÁö ¡®ÀºÈ­»ï »þÀÎºô Å¸¿îÇÏ¿ì½º¡¯ ºÐ¾ç
    8
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ³ëÁ¶, 2018ÀÓ´ÜÅõ ÃâÁ¤½Ä
    9
    ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç Àü ½ÃÀÇ¿ø 10¿©¸í ¡°±è±âÇö ÈÄº¸ ÁöÁö¡±
    10
    °­³²±îÁö 20ºÐ´ë, GTX È£Àç ÀÏ»ê ´ë¹æµð¿¥½ÃÆ¼ ¿ÀÇÇ½º ÅõÀÚ ºü¸¥¸¶°¨ÀÓ¹Ú!
    ±¹¸³¹ß·¹´Ü ¡®¾È³ª Ä«·¹´Ï³ª¡¯ ¿ï»ê Ã£¾Æ¿Â´Ù
    ±è¿µ¹Ì¹«¿ë´Ü, 6¿ùºÎÅÍ ¡®Ã£¾Æ°¡´Â ÆÝ ´í½º¡¯
    2018½Ç¹ö¹®È­Æä½ºÆ¼¹ú, ¡®»þÀÌ´Ï½ºÅ¸¸¦ Ã£¾Æ¶ó¡¯
    µû¶æÇÑ ¸àµ¨½ºÁ¸ÀÇ À½¾Ç¼¼°è·Î ÃÊ´ë, ¿ï»ê½ÃÇâ ¡®Å¬·¡½Ä ÇÒ »· ...
    ¼­¿¹ÀÛ°¡ ÀÌ¼ö¿Á °³ÀÎÀü, ¹¬Çâ Ç°Àº ´ÜÁ¤ÇÑ ±Û¾¾, ÇÑÆøÀÇ ±×¸²...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr