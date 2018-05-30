¿¬±âÆÄ ¹è¿ì ÀÌÇö¿í ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿Í Àü¼Ó°è¾à

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¹è¿ì ÀÌÇö¿í ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.
¹è¿ì ÀÌÇö¿íÀº 2010³â ´ÜÆí¿µÈ ‘°¡½Ã½ÉÀå’·Î µ¥ºßÇØ, ±× µÚ·Î µ¶¸³¿µÈ ‘¾î±ú³ª»ç’, SBS µå¶ó¸¶ ‘»ç¶û¸¸ ÇÒ·¡’, ‘¾²¸® µ¥¸®Áî’, À¥µå¶ó¸¶ ‘FAKE’ ºñ·ÔÇØ ¿µÈ ‘Ç¥Àû’, ‘¼¶, »ç¶óÁø »ç¶÷µé’¿¡¼ ¿¿¬À» ÆîÄ¡¸ç ½ºÅ©¸°°ú ºê¶ó¿î°üÀ» ³Ñ³ªµé¸ç ÅºÅºÇÑ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÔÁõÇß´Ù. ¿¬±ØÀ¸·Î ´ëÁß¿¡°Ô ´õ¿í ´Ù°¡°£ ÀÌÇö¿íÀº ‘Æ®·ç¿þ½ºÆ®’, ‘¿ÃµåÀ§Å°µå¼Û’, ‘À¯µµ¼Ò³â’ µî ¹«´ë·Î ÁøÃâÇØ Á¸Àç°¨À» °ú½ÃÇß´Ù.
¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î ¹ÚÁ¾¼± ´ëÇ¥´Â “¼·Î°£ÀÇ ÃæºÐÇÑ ´ëÈ¿Í ³íÀÇ ³¡¿¡ °è¾àÀ» °á½É, ÀÌÇö¿í ¹è¿ìÀÇ ¹«±Ã¹«ÁøÇÑ Àç´ÉÀ» ³ôÀÌ Æò°¡ÇØ ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿¿¡ Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù” ¹àÇû´Ù.
¹è¿ì ÀÌÇö¿íÀº “È¸»ç¿Í ÇÔ²² »õ·Î¿î ½ÃÀÛÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ±â»µ, ¾ÕÀ¸·Î Àå¸£¸¦ ºÒ¹®ÇÏ°í ´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¿¡ µµÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ï ¸¹Àº ÀÀ¿ø°ú »ç¶û ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù.” ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®¿¡¾î´Â ¹è¿ì ±èÇü¹¬, ÇÑ»óÈÆ, ÇãÀçÈ£, ÀÓ¼Ò¿¬, ÀÌÀº»ù, ¿ÀÀ¯Áø, Á¤ÅÃÇöÀÌ ¼Ò¼ÓµÅ ÀÖ´Â ¹è¿ì Àü¹® ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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