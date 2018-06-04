¹è¿ì '¾È¿ì¿¬', '½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3: ºñ±äÁî' ÇÕ·ù. '¼±¿ì¼±' ¿ª

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.6.4 ¿ù 15:54
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.06.04  
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¾È¿ì¿¬ÀÌ '½Ä»þ¸¦ÇÕ½Ã´Ù3: ºñ±äÁî'¸¦ ÅëÇØ ±â´ëÁÖ¸¦ ³Ñ¾î ´ë¼¼ Å¸ÀÌÆ²À» ³ë¸°´Ù.

'¾î¹Ù¿ô Å¸ÀÓ' ÈÄ¼Ó 'tvN »õ ¿ùÈ­µå¶ó¸¶ ‘½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3: ºñ±äÁî’(±Øº» ÀÓ¼ö¹Ì/¿¬Ãâ ÃÖ±Ô½Ä/±âÈ¹ tvN/Á¦ÀÛ ¼¿Æ®¸®¿Â ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®)¿¡ ¾È¿ì¿¬ÀÌ ÇÕ·ù ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.
 
Áö³­ 5¿ù ÁÖ¿¬À¸·Î È°¾àÇÑ 'ÂøÇÑ¸¶³àÀü' Á¾¿µ ÀÌÈÄ ¿µÈ­ '¿À¸ñ¼Ò³à'·Î Ã¹ ½ºÅ©¸° ÁøÃâ·Î ¿ÃÇØ µµÀüÀûÀÎ ¿¬±â È°µ¿À» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Â ¾È¿ì¿¬ÀÇ Â÷±âÀÛ È®Á¤¿¡ ±â´ë°¨ÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Â °Í.

¾È¿ì¿¬Àº ½ÄÇ°È¸»ç ½ÅÁ¦Ç° °³¹ß ÆÀÀå ¼±¿ì¼± ¿ªÀ¸·Î ºÐÇÑ´Ù. ÀÌ¸§Ã³·³ ¼±À» ³ÑÁö ¾Ê°í »ó´ë¹æ°ú ÀûÁ¤ÇÑ °Å¸®¸¦ À¯ÁöÇÏ´Â ³ÃÁ¤ÇÑ ÀÎ¹°.
 
±×·¯³ª Á¡Â÷ ¼ûÀº ¹ÝÀü¸Å·ÂµéÀ» µå·¯³»¸ç À±µÎÁØ, ¹éÁøÈñ, ÀÌÁÖ¿ì µî°ú Æ¯º°ÇÑ »ç¿¬°ú ÄÉ¹Ì·Î ÇÔ²² ±ØÀ» ÀÌ²ø Àü¸ÁÀÌ´Ù.

ÀÌ¿¡ ¾È¿ì¿¬Àº ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ "Ã³À½ ´ëº»À¸·Î ¸¸³­ ¼±¿ì¼±Àº ½º½º·Î ºÁµµ ¸Å·ÂÀûÀÎ ÀÎ¹°ÀÌ¾ú´Ù. ÀÌ·¸°Ô Å« »ç¶û°ú ½Å·Ú¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â ÀÛÇ°¿¡ ÇÕ·ùÇÏ°Ô µÈ °Í¸¸À¸·Îµµ ¿µ±¤ÀÎµ¥, ÁÁÀº Ä³¸¯ÅÍ±îÁö ¿¬±âÇÏ°Ô µÇ¾î ´ë´ÜÇÑ Çà¿îÀÌ¶ó »ý°¢ÇÑ´Ù. ¿­½ÉÈ÷ ÁØºñÇØ¼­ ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ¸·Î Ã£¾ÆºË°Ú´Ù."°í ¼Ò°¨°ú °¢¿À¸¦ ÀüÇß´Ù.
 
¾È¿ì¿¬Àº µå¶ó¸¶ 'Ç³¼±²­'À¸·Î µ¥ºß, '¾ÆÀÌ°¡ ´Ù¼¸'À¸·Î ´ëÁß¿¡ ´«µµÀåÀ» ÂïÀº ÀÌÈÄ, 'ÁúÅõÀÇ È­½Å', 'Èû½ë¿©ÀÚ µµºÀ¼ø', '½áÅ¬: ÀÌ¾îÁø µÎ ¼¼°è', 'Ã»Ãá½Ã´ë2' µî ¸Å ÀÛÇ° °³¼º°­ÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿Ïº® ¼ÒÈ­, ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ±â´ëÁÖ·Î ²ÅÇû´Ù.

ÃÖ±Ù¿¡´Â '¼ýÀÚ³à °è¼÷ÀÚ', 'ÂøÇÑ¸¶³àÀü', ¿µÈ­ '¿À¸ñ¼Ò³à'±îÁö Àå¸£ºÒ¹® µ¿½Ã È°¾à ¼Ó¿¡ ±ØÀ» ÀÌ²ô´Â ÁÖ¿¬ ¿ª·®±îÁö ÀÔÁõÇÏ¸ç ºóÆ´¾ø´Â ¿­ÀÏ Çàº¸¸¦ ÀÌ¾î°¬´Ù.

ÀÌ¹ø '½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3: ºñ±äÁî'¿¡ ÇÕ·ùÇÏ¸é¼­ ¾È¿ì¿¬Àº ±â´ëÁÖ¿¡¼­ ´ë¼¼ ¹è¿ì·Î ¿Ïº®ÇÑ µµ¾àÀ» ÀÌ·ê °ÍÀ¸·Î ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ´Â ¹ÙÀÌ´Ù.

'½Ä»þ¸¦ ÇÕ½Ã´Ù3: ºñ±äÁî'´Â ¼­¸¥ ³Ý, ½½·³ÇÁ¿¡ ºüÁø ±¸´ë¿µ(À±µÎÁØ ºÐ)ÀÌ ½Ä»þ´ÔÀÇ ½ÃÀÛÀ» ÇÔ²²Çß´ø ÀÌÁö¿ì(¹éÁøÈñ ºÐ)¿Í ÀçÈ¸ÇÏ¸é¼­ ½º¹« »ì ±× ½ÃÀýÀÇ À½½Ä°ú Ãß¾ïÀ» °øÀ¯ÇÏ¸ç »óÃ³¸¦ ±Øº¹ÇÏ´Â ÀÌ¾ß±â·Î ¿À´Â 7¿ù ¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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