문수오페라단 창작 콘서트...‘뻔뻔한 클래식’ 9일 공연

▲ 울산문수오페라단이 오는 9일 북구문화예술회관 공연장에서 ‘뻔뻔한 클래식’ 공연을 선보인다. 사진은 지난 공연장면.



북구 공연장상주예술단체로 선정된 울산문수오페라단(단장 양은서)이 올해 첫 공연으로 ‘뻔뻔한 클래식’을 오는 9일 오후 5시 북구문화예술회관 공연장에 올린다. ‘뻔뻔한 클래식(Fun Fun Classic)’은 클래식의 대중화를 위해 만들어진 창작공연이다. 문수오페라단은 즐거운 이야기가 음악과 함께 펼쳐지는 요절복통 콘서트를 통해 관객들이 색다른 방법으로 클래식을 즐길 수 있도록 공연을 구성했다.



공연의 주제는 ‘달에 가고픈 거북이’다. 용궁나라 말단 공무원 거북이는 바니걸을 용궁으로 데려가기 위해 필사적으로 나서지만, 바니걸 또한 살기 위해 갖은 애를 쓴다. 그러나 결국 거북이에게 잡히고 만 바니걸은 거북이와 협상에 나서게 된다. 이처럼 누구나 잘 아는 ‘토끼와 거북이’ 이야기 속에 성악을 담아내 누구나 부담없이 즐길 수 있는 웃음과 감동의 공연을 전한다.



주요 레퍼토리로는 디즈니 애니메이션 ‘겨울왕국’의 OST ‘렛 잇 고’와 뮤지컬 ‘지킬과 하이드’의 ‘지금 이순간’ 등을 들려준다. 이 외에도 대중가요 ‘바람의 노래’, 팝송 ‘Moon River&Fly Me to the Moon’, 퓨전국악 ‘난감하네’ 등 다양한 장르를 넘나드는 폭넓은 레퍼토리를 선보인다.



양은서 단장은 “오페라나 성악 역시 지금의 가요나 팝송, 뮤지컬이 발생하기 이전에는 최고의 대중예술이었다”며 “이번 공연에서는 전문 성악가들이 아름다운 창법과 더불어 안정된 연기력으로 진정한 오페라의 대중화를 보여줄 것”이라고 말했다.



공연 입장료는 전석 1000원. 이우사기자

