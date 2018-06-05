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°¡¼ö ½É±Ô¼±ÀÌ ´Üµ¶ÄÜ¼Æ® '¸ö°ú ¸¶À½'À» ¼º°øÀûÀ¸·Î ¸¶ÃÆ´Ù.
½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ½É±Ô¼±Àº Áö³ 1ÀÏºÎÅÍ 3ÀÏ±îÁö ¼¿ï È«ÀÍ´ë ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ ´ë±ØÀå¿¡¼ ¿¸° ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ® '¸ö°ú ¸¶À½'À» ¼ºÈ²¸®¿¡ ¸¶¹«¸®Áö¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº ÃÑ 2Ãµ ¿©¸íÀÇ °ü°´À» µ¿¿ø, °ø¿¬ ½ÃÀÛ ÀüºÎÅÍ Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂ°ú µ¿½Ã¿¡ ¸ÅÁøµÇ¾î Ãß°¡ ¿ÀÇÂÀ» ÁøÇàÇÏ´Â µî µÎÅÍ¿î ÆÒ´ýÀÇ ¿±â¸¦ ´À³¢°Ô Á™´Ù.
ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº 1ºÎ¿Í 2ºÎ·Î ±¸¼ºµÆ´Ù. »õ ¾Ù¹ü '¸ö°ú ¸¶À½’ÀÇ ¼ö·Ï°î’³ÊÀÇ ²É¸»’·Î 1ºÎÀÇ Æ÷¹®À» ¿¬ ½É±Ô¼±Àº ÀÌ¾î '³ÊÀÇ ²É¸»', '¾È', 'Soulmate', '¼Ò³â¿¡°Ô' µî ½Å°îÀ» ¼±º¸¿´À¸¸ç,2ºÎ¿¡¼´Â '´Þ°ú 6Ææ½º', '¿ÀÇÊ¸®¾Æ', '³ÊÀÇ Á¸Àç À§¿¡' µî´ëÇ¥°îÀ¸·ÎÃ¤¿ü´Ù.
ÀÌ³¯ ½É±Ô¼±Àº Æ¯À¯ÀÇ È£¼Ò·Â Â£Àº ¸ñ¼Ò¸®·Î °ü°´µé°ú ±³°¨Çß°í, °ü°´µé ¶ÇÇÑ ÇÔ²² ¿ï°í ¿ôÀ¸¸ç °ø¿¬ÀÇ ¹Ðµµ¸¦ ³ô¿´´Ù.
°ø¿¬ ¸»¹Ì ½É±Ô¼±Àº “´Ã º¯ÇÔ¾ø´Â »ç¶ûÀ» º¸³»ÁÖ¼Å¼ °¨»çÇÏ´Ù.Á¦°¡ º¸´äÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÏÀº ´õ ¸¹ÀÌ °îÀ» ¾²°í ³ë·¡ÇÏ´Â ÀÏÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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