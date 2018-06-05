2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ °ø½ÄÀ½·á È«º¸´ë»ç·Î ´ëÇ¥ÆÀ ÀÌ½Â¿ì ¹ßÅ¹

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø: ÄÚÄ«-ÄÝ¶ó»ç
2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ °ø½Ä ½ºÆ÷Ã÷ À½·á ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå°¡ ¿Ã ¿©¸§ ·¯½Ã¾Æ¸¦ ¶ß°Ì°Ô ´Þ±¼ ÁÖÀÎ°ø, ÀÌ½Â¿ì(20•Çï¶ó½º º£·Î³ª) ¼±¼ö¸¦ È«º¸´ë»ç·Î ¼±Á¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Áö³ 2ÀÏ ÇÑ±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀº ´Ù°¡¿À´Â ‘2018 ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ’¿¡ ÃâÀüÇÒ ÃÖÁ¾ ¿£Æ®¸®23ÀÎÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.ÇØ¿ÜÆÄ ¼±¼öµéÀÌ ´ë°Å ¹ßÅ¹µÈ °¡¿îµ¥,Çï¶ó½ºº£·Î³ª¿¡¼ È°¾à ÁßÀÎ ÀÌ½Â¿ì ¿ª½Ã ½ÅÅÂ¿ëÈ£ÃÖÁ¾ ¸í´Ü¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.
¼¼°èÀûÀÎ Ãà±¸ ¸í¹®ÆÀÀÎ FC ¹Ù¸£¼¿·Î³ª À¯½ºÆÀÃâ½ÅÀÎ ÀÌ½Â¿ì´Â´ëÇÑ¹Î±¹ Ã»¼Ò³â´ëÇ¥ÆÀ¿¡¼ ¼ö Â÷·Ê È°¾àÇÏ¸ç ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀÇ ¹Ì·¡·Î ÀÏÂî°¨Ä¡ ÀÚ¸®¸¦ Àâ¾Ò´Ù.Áö³ÇØ 5¿ù ‘FIFA U-20 ¿ùµåÄÅ ÄÚ¸®¾Æ 2017’¿¡¼ ÁÁÀº È°¾àÀ» ÆîÄ¡¸çÇÑ±¹ÀÇ 16°ÇàÀ» ÀÌ²ô´Â µî°ÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²°å´Ù.
Áö³ÇØ 8¿ùÀÌÅ»¸®¾Æ ¼¼¸®¿¡A Çï¶ó½ºº£·Î³ª·Î ÀÌÀûÇÑ ÀÌÈÄ ÀÌ½Â¿ì´Â Áö³ 5¿ùÇÁ·Î¸®±× µ¥ºß¸¦ ½Å°íÇÏ´Â ¸¶¼ö°ÉÀÌ°ñÀ» ÅÍÆ®¸®´Â µî ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ È°¾àÀ» ¿¹°íÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ ÃÖÁ¾ ¿£Æ®¸® ¼±¹ßÀ» À§ÇÑ ±¹°¡´ëÇ¥ Æò°¡Àü¿¡¼µµ¿ÂµÎ¶ó½ºÀü¼±¹ß·Î ±â¿ë,ÀÛÀºÃ¼±¸¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ³¯Ä«·Î¿î µ¹ÆÄ·Â°ú Á¤±³ÇÑ ÆÐ½º¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ¸ç¼ÕÈï¹ÎÀÇ ¼±Á¦°ñ¿¡ ¾î½Ã½ºÆ®¸¦ ±â·ÏÇÏ´Â µî ¼º°øÀûÀÎ A¸ÅÄ¡ µ¥ºßÀüÀ» Ä¡·¯³Â´Ù.
ÄÚÄ«-ÄÝ¶ó»ç ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå °ü°èÀÚ´Â “¸Å °æ±â¸¶´Ù Æø¹ßÀûÀÎ ÆÄ¿ö¸¦ º¸¿©ÁÖ´Â ÀÌ½Â¿ì ¼±¼öÀÇ ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¹ßÀ» Áø½ÉÀ¸·Î ÃàÇÏÇÑ´Ù.”¸ç, “’ÆÄ¿öÀÇ ³¡¿¡¼ ÆÄ¿ö°¡ ½ÃÀÛµÈ´Ù’´Â ¸¶ÄÉÆÃ Ä·ÆäÀÎÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Â ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå´Â 2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ °ø½Ä ½ºÆ÷Ã÷ À½·á·Î¼ ´ëÇÑ¹Î±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÇ ¼±ÀüÀ» ÇÔ²² ÀÀ¿øÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí¼¼°èÀûÀÎ ½ºÆ÷Ã÷ À½·á ºê·£µåÀÎ ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå´Â¿À´Â2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ¿¡¼µµ °ø½Ä ½ºÆ÷Ã÷ À½·á·Î ÁöÁ¤µÇ¸é¼ ¿ùµåÄÅÀÇ ¼º°øÀûÀÎ °³ÃÖ¿Í ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼öµéÀÇ ¼±ÀüÀ» ±â¿øÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ¸¶ÄÉÆÃ È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >