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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.6.5 È­ 18:35
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2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ °ø½ÄÀ½·á È«º¸´ë»ç·Î ´ëÇ¥ÆÀ ÀÌ½Â¿ì ¹ßÅ¹
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½ÂÀÎ 2018.06.05  
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2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ °ø½Ä ½ºÆ÷Ã÷ À½·á ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå°¡ ¿Ã ¿©¸§ ·¯½Ã¾Æ¸¦ ¶ß°Ì°Ô ´Þ±¼ ÁÖÀÎ°ø, ÀÌ½Â¿ì(20•Çï¶ó½º º£·Î³ª) ¼±¼ö¸¦ È«º¸´ë»ç·Î ¼±Á¤Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. 

Áö³­ 2ÀÏ ÇÑ±¹ Ãà±¸ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀº ´Ù°¡¿À´Â ‘2018 ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ’¿¡ ÃâÀüÇÒ ÃÖÁ¾ ¿£Æ®¸®23ÀÎÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.ÇØ¿ÜÆÄ ¼±¼öµéÀÌ ´ë°Å ¹ßÅ¹µÈ °¡¿îµ¥,Çï¶ó½ºº£·Î³ª¿¡¼­ È°¾à ÁßÀÎ ÀÌ½Â¿ì ¿ª½Ã ½ÅÅÂ¿ëÈ£ÃÖÁ¾ ¸í´Ü¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.

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Áö³­ÇØ 8¿ùÀÌÅ»¸®¾Æ ¼¼¸®¿¡A Çï¶ó½ºº£·Î³ª·Î ÀÌÀûÇÑ ÀÌÈÄ ÀÌ½Â¿ì´Â Áö³­ 5¿ùÇÁ·Î¸®±× µ¥ºß¸¦ ½Å°íÇÏ´Â ¸¶¼ö°ÉÀÌ°ñÀ» ÅÍÆ®¸®´Â µî ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ È°¾àÀ» ¿¹°íÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

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ÇÑÆí¼¼°èÀûÀÎ ½ºÆ÷Ã÷ À½·á ºê·£µåÀÎ ÆÄ¿ö¿¡ÀÌµå´Â¿À´Â2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ¿¡¼­µµ °ø½Ä ½ºÆ÷Ã÷ À½·á·Î ÁöÁ¤µÇ¸é¼­ ¿ùµåÄÅÀÇ ¼º°øÀûÀÎ °³ÃÖ¿Í ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼öµéÀÇ ¼±ÀüÀ» ±â¿øÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ¸¶ÄÉÆÃ È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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