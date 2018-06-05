¡®°Ë¹ý³²³à¡¯ ¹ÚÀº¼®,ÀÌÀ¯ÀÖ´Â ºÒ½Å°ú ºÐ³ë, ¿­¿¬À¸·Î ¼³µæ·Â ´õÇß´Ù.

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‘°Ë¹ý³²³à’ ¹ÚÀº¼®ÀÇ ÀÌÀ¯ÀÖ´Â ¿¿¬ÀÌ ±äÀå°¨À» ³ô¿´´Ù.
ÀÚÃ¼ ÃÖ°í ½ÃÃ»·üÀ» ±â·Ï,ãæ ¿ùÈ±Ø ¿ÕÁÂ·Î ¶°¿À¸¥ MBC ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘°Ë¹ý³²³à’(±Øº» ¹ÎÁöÀº ¿ø¿µ½Ç/¿¬Ãâ ³ëµµÃ¶ Çö¶óÈ)ÀÇ ¹ÚÀº¼®ÀÌ ±ØÁß °ÇöÀÇ ¼û°ÜÁø »ç¿¬ÀÌ ¹àÇôÁö¸é¼ Á¸Àç°¨À» µå·¯³Â´Ù.
¹ÚÀº¼®ÀÌ ºÐÇÑ °ÇöÀº Á¨Æ²ÇÏ°í ÀÚ»óÇÑ ¸é¸ð¸¦ Áö´Ñ ¿¤¸®Æ® ¼ö¼®°Ë»ç.Æò¼ÒÀÇ ¸ð½À°ú ´Þ¸® À¯µ¶ ¹é¹ü°ú °ü·ÃµÈ ¸ðµç »ç°Ç¿¡ ¸Å¼·°í Áý¿äÇÏ°Ô ÆÄ°íµå´Â ³¸¼± ÅÂµµ¸¦ º¸ÀÌ¸ç È£±â½ÉÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
ÀÌ¿¡ Áö³ 4ÀÏ 13,14È ¹æ¼ÛºÐÀ» ÅëÇØ ¹àÇôÁø °Çö°ú ¹é¹üÀÇ ±íÀº ¾Ç¿¬ÀÌ º£ÀÏÀ» ¹þÀ¸¸é¼ °ÇöÀ» ÇâÇÑ ÀÇ¹®¿¡ °·ÄÇÑ ¹ÝÀüÀ» ´õÇÏ¸ç ÀüÈ¯ÀÇ °è±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù.
°ÇöÀº °Ë»ç ºÎÀÓ ´çÀÏ Çü °¿ëÀÇ Á×À½À» ¸ÂÀÌÇÑ ¾ÆÇÂ »ç¿¬ÀÌ ÀÖ¾ú°í,±× Á×À½ÀÌ ¹é¹ü°ú ¿¬·çµÇ¾ú´Ù°í È®½ÅÇÏ´Â »óÈ².¹Ý¸é ¹é¹üÀº Ä£±¸¿´´ø °¿ë°ú ¾àÈ¥ÀÚÀÇ ¹è½Å¿¡ »óÃ³¹Þ°í,±× Ãæ°ÝÀÌ ±³Åë»ç°í·Î ¾àÈ¥ÀÚÀÇ Á×À½±îÁö ÀÌ¸£¸¥ Æ®¶ó¿ì¸¶¸¦ °£Á÷ÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.°ÇöÀÌ ¹é¹üÀÇ ±³Åë»ç°í¸¦ Ã¹ »ç°ÇÀ¸·Î ¸ÃÀ¸¸é¼ º»°ÝÀûÀÎ ¾Ç¿¬ÀÌ ½ÃÀÛµÈ °Í.
¹ÚÀº¼®Àº È¸¸¦ °ÅµìÇÏ¸é¼¹é¹üÀ» ÇâÇÑ °ÇöÀÇ °¨Á¤¼±À» Á¡Â÷ °íÁ¶½ÃÅ°¸ç ±äÀå°¨À» µå¸®¿ü´Ù.¹ÚÀº¼®ÀÌ ÀÌ²ø¾î ¿Â °ÇöÀÇ ÀÌÀ¯ÀÖ´Â ºÒ½Å°ú ºÐ³ë ¼Ó Ç°Àº ‘ºòÇÈÃÄ ¿¿¬’Àº ÀÎ¹°ÀÇ ¼»ç¿¡ º¸´Ù ¸ôÀÔµµ¸¦ ³ôÀÌ¸ç µÎ »ç¶÷ÀÇ ÆØÆØÇÑ ´ë¸³¿¡ ¼³µæ·ÂÀ» ºÒ¾î³Ö¾î ÇÑÃþ Èï¹ÌÁøÁøÇÑ Àü°³¸¦ ºú¾î³Â´Ù.
ÀÌÈÄ º»°ÝÀûÀ¸·Î µå·¯³¯ Áø½Ç°ú ÇÔ²² ±í¾îÁø ¿¬±â·Â°ú ¹è¿ìµé°úÀÇ ´Ü´ÜÇØÁø È£ÈíÀ» ÅëÇØ º¸¿©ÁØ ¹ÚÀº¼®ÀÇ ¸ÍÈ°¾à¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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