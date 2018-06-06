°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.6.6 ¼ö 13:46
¹æ¼Û/¿¬¿¹/ÀÌ½´
ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀÌµå ¡°ÃµÀç¹Ú¸íÀÌ¶ó´õ´Ï¡± ¡°À¯ÀÏÇÏ°Ô ÀÌ ºê·£µå ÁÁ¾ÆÇß´Âµ¥¡± ¡°ÀÌÁ¦ ÆíÈ÷ ½¬½Ã±â¸¦¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.06.06  13:46:40
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø : ¿¬ÇÕ´º½º

[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ] À¯¸í µðÀÚÀÌ³Ê ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀÌµå°¡ ´º¿å ¾ÆÆÄÆ®¼­ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÅ ´©¸®²ÛµéÀÇ ºñ»óÇÑ °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

5ÀÏ ¹Ì±¹ ÇöÁö °æÂû¿¡ ÀÇÇÏ¸é ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀÌµå´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ÀÚ½ÅÀÇ ´º¿å ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼­ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÆ´Ù. ÇöÀç±îÁö ±×³à´Â ½º½º·Î ÀÚ½ÅÀÇ »ýÀ» ¸¶°¨ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÇ°í ÀÖ´Ù.

°æÂûÀº ±×ÀÇ ¼ûÁø ¿øÀÎÀ» ÆÄ¾Ç ÁßÀÌ´Ù. ±×³à´Â À¯¼­¸¦ ³²°åÁö¸¸ ¾î¶² ³»¿ëÀÎÁö´Â °ø°³µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀÌµå´Â 90³â´ë ÃÊ ¿©¼º ÇÚµå¹éÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç Å« ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú´Ù. ±× ÈÄ º¸¼®°ú ÀÇ·ùºÐ¾ß±îÁö ¼ÕÀ» »¸À¸¸ç »ç¾÷À» È®ÀåÇß´Ù.

±×³à´Â Àü ¼¼°è 300¿©°³ÀÇ ¸ÅÀåÀ» µÑ Á¤µµ·Î Å« ¼º°øÀ» °Åµ×´Ù.   

ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀÌµåÀÇ »ç¸Á ¼Ò½Ä¿¡ ¿©·¯ ¼¿·´µéÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ±×³à¸¦ Ãß¸ðÇÏ´Â ±ÛµéÀ» °ÔÀçÇÏ¸ç ±×³à¸¦ ±×¸®¿öÇÏ°í ÀÖ´Ù.

³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÛÇ° Ã£¾Æº¸´Ï ´ë´ÜÈ÷ ÈÇ¸¢ÇÏ°í Ã¢ÀÇÀûÀÌ³×. ÃµÀç¹Ú¸íÀÌ¶ó´õ´Ï ÁÁÀº °÷¿¡¼­ ¿µ¸éÇÏ½Ã±æ...”, “³»°¡ Á¦ÀÏ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ºê·£µå¸¦ ¸¸µé¾îÁÖ¼Å¼­ °¨»çÇß½À´Ï´Ù. °¡Àå ¾Æ³¢´Â ¿Ê, °¡Àå ¼³Ž®´ø ¼ø°£¿¡ ÇÔ²² Çß´ø ¹°°Çµé, ¿ì¸® ¾ÆÀÌÀÇ ±âÀú±Í °¡¹æ±îÁö.. ´ç½ÅÀÌ ¸¸µç µðÀÚÀÎÀº Çàº¹ ±× ÀÚÃ¼¿´´Âµ¥¤Ì¤Ì ÀÌÁ¦ ÆíÈ÷ ½¬½Ã±â¸¦..¤Ì¤Ì”, “¼¼°èÀûÀ¸·Î ºÎÀ¯Ãþ ¹ÐÁýÇÑ ´º¿å ¸ÇÇÏÅº¿¡ °ÅÁÖÇÏ°í, »çÈ¸Àû ¸í¿¹µµ ¾ò°í »ì¾Æ¿Â ÀÌ·± ºÎ·ùÀÇ »ç¶÷µéÀÌ ±Ø´ÜÀûÀÎ ¼±ÅÃÀ» ÇÏ´Â ÀÌÀ¯°¡ ¹»±î. ´Ü¼øÈ÷ ¿ì¿ïÁõ°ú °¨Á¤±âº¹ÀÌ ¹®Á¦¿´À»±î? ½ÇÁ¦·Î ÀÌ¿Í°°Àº ºÎ¿Í ¸í¿¹¸¦ °¡Á®º¸Áö ¸øÇÑ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀº µµÀúÈ÷ ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÒ ¼öµµ ÀÖ°ÚÁö¸¸ Çàº¹Àº »ó´ëÀûÀÌ°í »ý°¢º¸´Ù ³·Àº °÷¿¡ ÀÖ´Ù.”, “À¯ÀÏÇÏ°Ô ÀÌ ºê·£µå ÁÁ¾ÆÇß´Âµ¥ À¢ÀÏ·Î ½Ç½Ã°£¿¡ ¶¹³ªÇØ¼­ ´­·¶´Âµ¥ ³Ê¹« Ãæ°ÝÀÌ´Ù...” µîÀÇ ´ñ±ÛµéÀ» ´Þ¾Ò´Ù. 

¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ´º½ººÎ (karion79@ksilbo.co.kr)
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¿ì¸®°¡ ¸¸³­ ±âÀû¡¯Á¾¿µ, ¹è¿ì ÀÌÀº»ù ¡°ÁÁÀº ÀÛÇ° ¸¸³ª, ¸¹Àº °ü½É°ú »ç¶û °¨»ç¡±
  • ½ÉÇü·¡¡¤±èÀ¯³ª, ¸¶´ç³îÀÌ '»±ÆÄ°ÔÀÌÆ®' °ø¿¬ ÁØºñ ÀÎÁõ¼¦
  • °É±×·ì '¸¶¸¶¹«' µîÀåÇÑ '¾Æ»çÈ÷ µå·¡ÇÁÆ® ¸¶½ºÅÍ' ¿µ»ó È­Á¦
  • 2018 FIFA ·¯½Ã¾Æ¿ùµåÄÅ °ø½ÄÀ½·á È«º¸´ë»ç·Î ´ëÇ¥ÆÀ ÀÌ½Â¿ì ¹ßÅ¹
  • ÀÌ¼ö¹Î, ¾ÆÀÌ½º¹öÅ¶Ã§¸°Áö µ¿Âü..´ÙÀ½ ÁÖÀÚ·Î ¼Õ¼öÇö, ÇÁ¸®½ºÆ¾ ½Ã¿¬.Àº¿ì Áö¸ñ
    • ¡®¿ì¸®°¡ ¸¸³­ ±âÀû¡¯Á¾¿µ, ¹è¿ì ÀÌÀº»ù ¡°ÁÁÀº ÀÛÇ° ¸¸³ª, ¸¹Àº °ü½É°ú »ç¶û °¨»ç¡± ¡®¿ì¸®°¡ ¸¸³­ ±âÀû¡¯Á¾¿µ, ¹è¿ì ÀÌÀº»ù ¡°ÁÁÀº ÀÛÇ° ¸¸³ª, ¸¹Àº °ü½É°ú »ç¶û °¨»ç¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ´ë±¸ ÆøÇà, ¿©·Ð ÁÖ¸ñ ¾î¶² ÀÏ ÀÖ¾ú³ª ±×³É ÇÑ ¸¶µð ÇÑ°Çµ¥...
    2
    '¾È³çÇÏ¼¼¿ä' ½ºÅ²½Ê ¾Æºü ÃÖÅÂ°Ç, ¹«½¼ ÀÏ ÀÖ¾ú³ª Ä® »©µé¾ú´Ù µé²ú´Â ¿©·Ð¿¡ ¸¶Ä§³»
    3
    ÀÌ¸Å¸® Æø·Î, ¡°ÀÚÁÖ ºÃÀ¸¸é ÁÁ°Ú³×¿ä¡± ¡°¿Ö °©ÀÚ±â ¾È º¸ÀÌ³ª Çß´Âµ¥¡± ¡°Á¦ÀÛ»ç ±Ã±ÝÇÏ³×¡±
    4
    ½Å±¹µµ7È£¼±~¿Áµ¿¡¤³ó¼Òµµ·Î ¿¬°á, ¡®Ã»·®~¿Áµ¿ ±¹µµ °Ç¼³°ø»ç¡¯ º»°ÝÈ­
    5
    [6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å]±âÃÊ´ÜÃ¼Àå ¹Î½ÉÀâ±â ÃÑ·ÂÀü
    6
    ½Å¼¼°è°Ç¼³ ¡®ºô¸®ºê ¿ï»ê¡¯ 6ÀÏºÎÅÍ ºÐ¾ç °³½Ã
    7
    [6¡¤13 Áö¹æ¼±°Å]¿ï»ê ±âÃÊ´ÜÃ¼Àå ¼±°Å ¹ÎÁÖ-ÇÑ±¹ ´ëÁ¢Àü
    8
    ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ ¿À·ù, ¡°»çÁøµé »ç¶óÁö´Â°Å ¾Æ³Ä¡± ¡°¼¼¹ø ±ò¾Ò´Ù Áö¿ü´Âµ¥...¡± ¡°¹º ÀÏÀÌ¾ß ÀÌ ½Ã±â¿¡¡±
    9
    ¿ï»ê°øÇ× 5¿ù ÇÑ´Þ°£ ÀÌ¿ë°´ 8¸¸¸í ³Ñ¾î¼­
    10
    S-OIL ±¼¶Ò¼­ ºÒ²É Ä¡¼Ú¾Æ ¡°½Ã¿îÀü °úÁ¤¼­ ¹ß»ý¡± ¼³¸í
    ¼¼°èÀÇ ¸ñÆÇ¿¹¼ú°¡µé ¿ï»ê Ã£´Â´Ù
    ¿ï»ê¿¡ Á¤Â÷ÇÑ ¡®ÀºÇÏÃ¶µµ 999¡¯
    ¹®¼ö¿ÀÆä¶ó´Ü Ã¢ÀÛ ÄÜ¼­Æ®...¡®»·»·ÇÑ Å¬·¡½Ä¡¯ 9ÀÏ °ø¿¬
    ¿ï»ê½ÃÇâ, 8ÀÏ Á¤±â¿¬ÁÖ ¡®¸¶½ºÅÍÇÇ½º¡¯2
    ¹ÂÁöÄÃ ¡®¸Ç ¿Àºê ¶ó¸¸Â÷¡¯ ¿ï»ê¹«´ë Ã£´Â´Ù
    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr