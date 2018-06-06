ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀÌµå ¡°ÃµÀç¹Ú¸íÀÌ¶ó´õ´Ï¡± ¡°À¯ÀÏÇÏ°Ô ÀÌ ºê·£µå ÁÁ¾ÆÇß´Âµ¥¡± ¡°ÀÌÁ¦ ÆíÈ÷ ½¬½Ã±â¸¦¡±

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[°æ»óÀÏº¸ = ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ] À¯¸í µðÀÚÀÌ³Ê ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀÌµå°¡ ´º¿å ¾ÆÆÄÆ®¼ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÅ ´©¸®²ÛµéÀÇ ºñ»óÇÑ °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
5ÀÏ ¹Ì±¹ ÇöÁö °æÂû¿¡ ÀÇÇÏ¸é ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀÌµå´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ÀÚ½ÅÀÇ ´º¿å ¾ÆÆÄÆ®¿¡¼ ¼ûÁø Ã¤ ¹ß°ßµÆ´Ù. ÇöÀç±îÁö ±×³à´Â ½º½º·Î ÀÚ½ÅÀÇ »ýÀ» ¸¶°¨ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÇ°í ÀÖ´Ù.
°æÂûÀº ±×ÀÇ ¼ûÁø ¿øÀÎÀ» ÆÄ¾Ç ÁßÀÌ´Ù. ±×³à´Â À¯¼¸¦ ³²°åÁö¸¸ ¾î¶² ³»¿ëÀÎÁö´Â °ø°³µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀÌµå´Â 90³â´ë ÃÊ ¿©¼º ÇÚµå¹éÀ» ¼±º¸ÀÌ¸ç Å« ÀÎ±â¸¦ ¾ò¾ú´Ù. ±× ÈÄ º¸¼®°ú ÀÇ·ùºÐ¾ß±îÁö ¼ÕÀ» »¸À¸¸ç »ç¾÷À» È®ÀåÇß´Ù.
±×³à´Â Àü ¼¼°è 300¿©°³ÀÇ ¸ÅÀåÀ» µÑ Á¤µµ·Î Å« ¼º°øÀ» °Åµ×´Ù.
ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀÌµåÀÇ »ç¸Á ¼Ò½Ä¿¡ ¿©·¯ ¼¿·´µéÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ±×³à¸¦ Ãß¸ðÇÏ´Â ±ÛµéÀ» °ÔÀçÇÏ¸ç ±×³à¸¦ ±×¸®¿öÇÏ°í ÀÖ´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº “ÀÛÇ° Ã£¾Æº¸´Ï ´ë´ÜÈ÷ ÈÇ¸¢ÇÏ°í Ã¢ÀÇÀûÀÌ³×. ÃµÀç¹Ú¸íÀÌ¶ó´õ´Ï ÁÁÀº °÷¿¡¼ ¿µ¸éÇÏ½Ã±æ...”, “³»°¡ Á¦ÀÏ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â ºê·£µå¸¦ ¸¸µé¾îÁÖ¼Å¼ °¨»çÇß½À´Ï´Ù. °¡Àå ¾Æ³¢´Â ¿Ê, °¡Àå ¼³Ž®´ø ¼ø°£¿¡ ÇÔ²² Çß´ø ¹°°Çµé, ¿ì¸® ¾ÆÀÌÀÇ ±âÀú±Í °¡¹æ±îÁö.. ´ç½ÅÀÌ ¸¸µç µðÀÚÀÎÀº Çàº¹ ±× ÀÚÃ¼¿´´Âµ¥¤Ì¤Ì ÀÌÁ¦ ÆíÈ÷ ½¬½Ã±â¸¦..¤Ì¤Ì”, “¼¼°èÀûÀ¸·Î ºÎÀ¯Ãþ ¹ÐÁýÇÑ ´º¿å ¸ÇÇÏÅº¿¡ °ÅÁÖÇÏ°í, »çÈ¸Àû ¸í¿¹µµ ¾ò°í »ì¾Æ¿Â ÀÌ·± ºÎ·ùÀÇ »ç¶÷µéÀÌ ±Ø´ÜÀûÀÎ ¼±ÅÃÀ» ÇÏ´Â ÀÌÀ¯°¡ ¹»±î. ´Ü¼øÈ÷ ¿ì¿ïÁõ°ú °¨Á¤±âº¹ÀÌ ¹®Á¦¿´À»±î? ½ÇÁ¦·Î ÀÌ¿Í°°Àº ºÎ¿Í ¸í¿¹¸¦ °¡Á®º¸Áö ¸øÇÑ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀº µµÀúÈ÷ ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÒ ¼öµµ ÀÖ°ÚÁö¸¸ Çàº¹Àº »ó´ëÀûÀÌ°í »ý°¢º¸´Ù ³·Àº °÷¿¡ ÀÖ´Ù.”, “À¯ÀÏÇÏ°Ô ÀÌ ºê·£µå ÁÁ¾ÆÇß´Âµ¥ À¢ÀÏ·Î ½Ç½Ã°£¿¡ ¶¹³ªÇØ¼ ´·¶´Âµ¥ ³Ê¹« Ãæ°ÝÀÌ´Ù...” µîÀÇ ´ñ±ÛµéÀ» ´Þ¾Ò´Ù.
¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ´º½ººÎ (karion79@ksilbo.co.kr)
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