¡®¹Ì½ºÅÍ¶óµð¿À¡¯ ±è½Â¿ì, ÅÂ±Ø±â Æ¼¼ÅÃ÷·Î ÇöÃæÀÏ ÀÇ¹Ì µÇ»õ°Ü

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½ÂÀÎ 2018.06.07  
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ÇÑÆí ±è½Â¿ì ÀåÇ×ÁØÀÇ ¹Ì½ºÅÍ ¶óµð¿À´Â ¸ÅÀÏ ¿ÀÈÄ 4½ÃºÎÅÍ 6½Ã±îÁö KBS CoolFMÀ» ÅëÇØ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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